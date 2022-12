Del accidente con abejas que sufrió Chris Pratt a las adorables postales de embarazo de Kaley Cuoco

escuchar

Las redes sociales son esa herramienta que nos permite enterarnos detalles de la vida del otro. Y los famosos no son la excepción. Si bien algunos son más reticentes a exponer su intimidad, otros comparten momentos, rutinas y situaciones, ya sean de felicidad o tristeza, que les toca atravesar. Ejemplo de ello puede ser Chris Pratt, que recurrió a su cuenta de Instagram para contar su terrible y dolorosa experiencia con las abejas. O también, Kaley Cuoco que, a diferencia del actor, compartió el gran momento personal que está atravesando con su embarazo.

Apicultor frustrado

Chris Pratt ha aprendido muchas habilidades para sus papeles en pantalla, sin embargo, la de apicultor parece no encajar dentro de su lista de destrezas. En las últimas horas, el actor compartió un video, en donde mostró su rostro desfigurado al ser picado por una colmena de abejas.

Escondido detrás de unos anteojos de sol negros y con un halo misterioso en su relato, el protagonista de Guardianes de la Galaxia comenzó hablando a cámara antes de revelar su párpado izquierdo completamente hinchado por una picadura. “Este hombre es tan genial y valiente que se para frente a estas colmenas de abejas y dice: ‘Hoy están más tranquilas. Voy a quitar la abeja, yo. Voy a usar mis propias manos para buscar a la reina’”, dijo con cierta ironía dando cuenta de que su intento no había llegado a buen puerto.

Tras arrepentirse de querer controlar a esos insectos tan agresivos, Pratt explicó que lo llevó a arriesgarse tanto: “Vi una colmena hace dos días y me acerqué. El hombre que estaba a mi lado me dijo: ‘Cuidado, hay abejas’ y yo dije: ‘Estas abejas se ven muy tranquilas’. Me las quedé mirando y luego una de ellas salió y me picó en el globo ocular. Así que fuck you a esa señora de las abejas”, dijo mientras dejaba al descubierto la lesión en su rostro.

Su posteo despertó preocupación entre sus seguidores, quienes apenas podían reconocerlo. Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Erika Thompson, una apicultora de verdad que le dio una divertida recomendación al actor. “Espera, ¿entonces ahora vas a ser plomero y apicultor @prattprattpratt?”, bromeó la experta en referencia a su próximo papel en The Super Mario Bros. Movie, un film que protagonizará junto a Anya Taylor-Joy.

“Si me dejás a mí y a otros profesionales salvar a las abejas, vos podés concentrarte en salvar a la princesa, Mario”, agregó cosechando miles de likes por parte de los usuarios.

Cumpleaños, embarazo y felicidad

Quien también compartió imágenes sobre su estado de salud actual fue Kaley Cuoco aunque en este caso la noticia fue positiva. Embarazada de varios meses, la actriz de The Big Bang Theory aprovechó su cumpleaños número 37 para publicar algunas fotos de lo que fue el festejo familiar.

Mientras que en una de las fotos, su pareja Tom Pelphrey está besando su notable pancita, en otra el futuro papá la abraza por la espalda al tiempo que ambos sonríen. Ya se sabe que el bebé que viene en camino es una niña, algo que la pareja reveló en octubre junto a una torta con glaseado rosa. “La niña Pelphrey viene en 2023. Más que bendecida y sobre la luna. Te amo Tommy Pelphrey”, escribió ella en su feed en ese entonces.

Si bien ninguno de los dos aún ha confirmado si esos anillos que llevan en sus dedos anulares tienen que ver con un compromiso, lo cierto es que están felices con este gran presente sentimental que están transitando.

