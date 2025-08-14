Del festejo de Sebastián Ortega con Valentina Zenere a las primeras fotos de Justina Bustos embarazada

Ayer, en la previa al gran estreno de En el barro, el equipo que formó parte de la serie festejó a lo grande. Sebastián Ortega, el productor de la ficción de Netfix, y Valentina Zenere, una de las protagonistas, se enamoraron en el set y anoche no dudaron en mostrarse muy cariñosos. Incluso, Ortega aprovechó la ocasión para festejar, a partir de la medianoche, su cumpleaños

Gerardo Viercovich - LA NACION