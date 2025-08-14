LA NACION

Del festejo de Sebastián Ortega con Valentina Zenere a las primeras fotos de Justina Bustos embarazada

Ayer, el elenco a pleno de En el barro, el spin-off de la exitosa serie El marginal, celebró el estreno de la nueva producción en un evento privado en el que, además, el director festejó su cumpleaños

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Valentina Zenere junto a su novio, Sebastián Ortega
Valentina Zenere junto a su novio, Sebastián OrtegaGerardo Viercovich - LA NACION
Ayer, en la previa al gran estreno de En el barro, el equipo que formó parte de la serie festejó a lo grande. Sebastián Ortega, el productor de la ficción de Netfix, y Valentina Zenere, una de las protagonistas, se enamoraron en el set y anoche no dudaron en mostrarse muy cariñosos. Incluso, Ortega aprovechó la ocasión para festejar, a partir de la medianoche, su cumpleaños
Ayer, en la previa al gran estreno de En el barro, el equipo que formó parte de la serie festejó a lo grande. Sebastián Ortega, el productor de la ficción de Netfix, y Valentina Zenere, una de las protagonistas, se enamoraron en el set y anoche no dudaron en mostrarse muy cariñosos. Incluso, Ortega aprovechó la ocasión para festejar, a partir de la medianoche, su cumpleañosGerardo Viercovich - LA NACION
Julieta Ortega dijo presente en el festejo y mostró, una vez más, su apoyo a su hermano Sebastián. Las celebridades comenzaron a llegar a Deseo Club alrededor de las 21, y la fiesta se extendió hasta bien pasada la medianoche
Julieta Ortega dijo presente en el festejo y mostró, una vez más, su apoyo a su hermano Sebastián. Las celebridades comenzaron a llegar a Deseo Club alrededor de las 21, y la fiesta se extendió hasta bien pasada la medianocheGerardo Viercovich - LA NACION
Evangelina Salazar y Palito Ortega, orgullosos de su hijo Sebastián, compartieron la velada con todo el equipo de En el barro
Evangelina Salazar y Palito Ortega, orgullosos de su hijo Sebastián, compartieron la velada con todo el equipo de En el barroGerardo Viercovich - LA NACION
Después de 30 años alejada de la ficción y enfocada en su carrera musical, Juana Molina se calzó el traje de actriz y le dio vida a uno de los personajes de la serie de Netflix. La recordada autora de Juana y sus hermanas tampoco se quiso perder el evento
Después de 30 años alejada de la ficción y enfocada en su carrera musical, Juana Molina se calzó el traje de actriz y le dio vida a uno de los personajes de la serie de Netflix. La recordada autora de Juana y sus hermanas tampoco se quiso perder el eventoGerardo Viercovich - LA NACION
Michel Noher tuvo una participación especial en la serie y llegó al festejo junto a su novia, la periodista Valentina Sarsur
Michel Noher tuvo una participación especial en la serie y llegó al festejo junto a su novia, la periodista Valentina SarsurGerardo Viercovich - LA NACION
Con el pelo híper corto y una gran sonrisa, Juan Minujín posó para los fotógrafos. El hombre que interpretó a Pastor en El marginal tiene una participación especial en En el barro
Con el pelo híper corto y una gran sonrisa, Juan Minujín posó para los fotógrafos. El hombre que interpretó a Pastor en El marginal tiene una participación especial en En el barroGerardo Viercovich - LA NACION
Pablo Culell, productor ejecutivo de la ficción, antes de entrar a la celebración
Pablo Culell, productor ejecutivo de la ficción, antes de entrar a la celebraciónGerardo Viercovich - LA NACION
Cecilia Rossetto, de negro de pies a cabeza, también tuvo una participación especial en la serie que promete ser el nuevo éxito argentino de Netflix
Cecilia Rossetto, de negro de pies a cabeza, también tuvo una participación especial en la serie que promete ser el nuevo éxito argentino de NetflixGerardo Viercovich - LA NACION
Ariel Staltari, otro de los actores que formó parte del universo carcelario de El marginal, eligió un look bien informal para la velada
Ariel Staltari, otro de los actores que formó parte del universo carcelario de El marginal, eligió un look bien informal para la velada Gerardo Viercovich - LA NACION
Hace un mes, Justina Bustos confirmó que está embarazada. Anoche, la actriz -quien también formó parte del elenco- llegó al evento con Máximo Pardo, su pareja, y su incipiente pancita al descubierto
Hace un mes, Justina Bustos confirmó que está embarazada. Anoche, la actriz -quien también formó parte del elenco- llegó al evento con Máximo Pardo, su pareja, y su incipiente pancita al descubiertoGerardo Viercovich - LA NACION
A Justina Bustos se la vio radiante y osada: lució una mini en animal print que combinó con un saco abierto al frente y unas botas de caña alta
A Justina Bustos se la vio radiante y osada: lució una mini en animal print que combinó con un saco abierto al frente y unas botas de caña altaGerardo Viercovich - LA NACION
Bautista Ortega, el hijo de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, fue otro de los integrantes del famoso clan que se acercó para celebrar el cumpleaños de su tío
Bautista Ortega, el hijo de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, fue otro de los integrantes del famoso clan que se acercó para celebrar el cumpleaños de su tíoGerardo Viercovich - LA NACION
La actriz Romina Ricci, de cuero y bien abrigada
La actriz Romina Ricci, de cuero y bien abrigadaGerardo Viercovich - LA NACION
Maite Lanata vuelve a la acción en la serie luego de haber participado de El marginal
Maite Lanata vuelve a la acción en la serie luego de haber participado de El marginalGerardo Viercovich - LA NACION
Ana Garibaldi es una de las protagonistas de la ficción y su principal nexo con El marginal: es quien interpreta a Gladys, la despiadada esposa y brazo ejecutor de Borges (Claudio Rissi) en la serie original. Ahora, es ella la reclusa en torno a quien gira la historia
Ana Garibaldi es una de las protagonistas de la ficción y su principal nexo con El marginal: es quien interpreta a Gladys, la despiadada esposa y brazo ejecutor de Borges (Claudio Rissi) en la serie original. Ahora, es ella la reclusa en torno a quien gira la historiaGerardo Viercovich - LA NACION
La actriz Bárbara Lombardo, otra que eligió un look plagado de cuero
La actriz Bárbara Lombardo, otra que eligió un look plagado de cueroGerardo Viercovich - LA NACION
Los actores Franco Masini y Matías Mayer, lookeados para una noche entre colegas y amigos
Los actores Franco Masini y Matías Mayer, lookeados para una noche entre colegas y amigosGerardo Viercovich - LA NACION
El extenista Gastón Gaudio y su pareja, Helena Ayerza, dos de los invitados top que tuvo la velada
El extenista Gastón Gaudio y su pareja, Helena Ayerza, dos de los invitados top que tuvo la veladaGerardo Viercovich - LA NACION
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Fito Páez y Eugenia Kolodziej se habrían separado tras diez años en pareja
    1

    Fito Páez y Eugenia Kolodziej se habrían separado tras diez años en pareja: los motivos

  2. La tristeza de Mica Tinelli al confirmar su separación de Licha López
    2

    La tristeza de Mica Tinelli al confirmar su separación de Licha López

  3. La mujer de los ojos más lindos del mundo, la que confesaba haber tenido “una capacidad amatoria intensa”
    3

    Amelia Bence: la mujer de los ojos más lindos del mundo, la que confesaba haber tenido “una capacidad amatoria intensa”

  4. Mariana Briski: una familia de artistas, una popularidad que le hizo ruido y una cruel enfermedad
    4

    Mariana Briski: una familia de artistas, una popularidad que le hizo ruido y una cruel enfermedad

Cargando banners ...