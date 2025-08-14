Del festejo de Sebastián Ortega con Valentina Zenere a las primeras fotos de Justina Bustos embarazada
Ayer, el elenco a pleno de En el barro, el spin-off de la exitosa serie El marginal, celebró el estreno de la nueva producción en un evento privado en el que, además, el director festejó su cumpleaños
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Otras noticias de Sebastián Ortega
Más leídas de Personajes
- 1
Fito Páez y Eugenia Kolodziej se habrían separado tras diez años en pareja: los motivos
- 2
La tristeza de Mica Tinelli al confirmar su separación de Licha López
- 3
Amelia Bence: la mujer de los ojos más lindos del mundo, la que confesaba haber tenido “una capacidad amatoria intensa”
- 4
Mariana Briski: una familia de artistas, una popularidad que le hizo ruido y una cruel enfermedad