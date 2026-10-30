Emilia Mernes respondió a las críticas y los rumores en su contra y habló de la posibilidad de casarse con Duki

Después de un año turbulento en el que se vio envuelta en un sinfin de rumores -desde una pelea con Tini Stoessel y María Becerra hasta amoríos con futbolistas de la Selección-, Emilia Mernes estuvo en Olga y (a pesar de la cautela con la que elige hablar) se animó a abordar algunas de las críticas más recurrentes sobre su persona y su carrera: desde las acusaciones de ser un “producto superficial” y el odio en redes, los nervios que antes sufría a la hora de dar entrevistas y por qué no siente la necesidad de salir a aclarar nada de lo que se dice o se especula sobre ella.

“¿La pasaste muy mal este año?“, le preguntó Nati Jota al frente de Sería increíble, el programa al que acudió la cantante oriunda de Nogoyá, Entre Ríos, esta mañana. ”Obvio, me pasan las cosas, me atraviesan. Creo que, más que por mí, me duele por mi familia, mis padres, por lo que tienen que leer o escuchar; es muy injusto a veces lo que se dice. Por momentos la pasé mal, pero siempre digo que la música me salva, pude canalizar por ahí, pude purgar, me resguardé ahí“, expresó Mernes.

“¿Creés que no sirve desmentir?“, indagó la conductora. ”Siento que a veces no es necesario y otras veces sí, porque ya cruza un límite, pero se dijo tanta sarta de pelotudeces (sic) que es imposible salir a desmentir todo. No tiene goyete. Veinte mil novios me inventaron, ¿pueden dejar de ignorar que tengo novio hace cinco años y medio y respetarlo? Eso me molesta más, a mí mátenme que no me pasan las balas, pero a la gente que quiero me da mucha impotencia", sostuvo con un tono calmo y sin perder la sonrisa.

Fue entonces que los integrantes de la mesa (Felipe Colombo, Noelia Custodio, Tomás Kirzner y Natalie Pérez) le preguntaron por la necesidad de hacer terapia para afrontar el alto nivel de exposición pública que maneja. “Obvio que hago terapia, si no, ¿cómo sobrevivís?”, respondió ella y recordó que su terapeuta desde hace aproximadamente cuatro años es Gabriel Rolón.

Mernes expresó su enojo por los rumores que la relacionaron con otros hombres. "Veinte mil novios me inventaron, ¿pueden dejar de ignorar que tengo novio hace cinco años y medio y respetarlo?", dijo en alusión a su pareja, Duki (Foto: Instagram @emiliamernes)

“¿Puertas adentro se levantan los teléfonos que hay que levantar por más que públicamente no salgas a aclarar nada?“, quiso saber Nati Jota. “Si necesito aclarar algo, hablo con la persona por privado y viceversa, del otro lado saben que estoy dispuesta a hablar de lo que sea; mi manera de manejar las cosas es de forma privada”, concluyó.

“Me obligaron a venir”

En un tramo de la entrevista, Emilia se sinceró sobre la sensibilidad con la que transitó ayer el día de su cumpleaños número treinta. “Estuve un poquito brotada cuando me levanté, lloré bastante”, dijo. Entonces, los integrantes del programa de streaming bromearon con que había llorado porque tenía que ir a Olga. Ella recogió el guante de las críticas online y, en tono irónico, apuntó: “Me obligaron a venir los de prensa porque soy un producto y me obligan a hacer cosas”.

Más tarde, la conductora se hizo eco de ese comentario y le preguntó qué le generan ese tipo de comentarios. “Siento que a cualquier mujer le pegan por cualquier cosa y de mí les molesta todo. Ayer lancé ‘Bodypainting’ y muchos decían ‘qué superficial, siempre habla de lo mismo’. Si querés algo profundo andá a leer un libro, yo hago música para bailar, para divertirse, para disfrutar; no todo tiene que ser tan profundo o tener un significado”, sentenció.

Consultada por cómo se maneja a la hora de dar entrevistas (tiempo atrás fue viral cuando, durante una conferencia de prensa, Mernes miró a su manager para que intercediera por una pregunta que ella no quería responder) y si los pensamientos por posibles cancelaciones la invaden cada vez que habla, la cantante explicó: “Un poco me pasaba, no te voy a negar, pero estoy más relajada ahora. Sí me sacudieron mucho y siento que en cualquier momento me pueden sacar de contexto por cualquier cosa porque es lo que funciona. También es algo de la época, no me lo tomo personal, sobre todo lo hacen con nosotras, pero a mí un poquito más”.

“Después te das cuenta de que eso queda en las redes por amarillismo o lo que sea, el mundo real no es así, a mí nunca nadie me dijo nada en la cara. Salgo a la calle y nunca nadie me faltó el respeto. Tenés que quedarte con lo verdadero, con la gente que te da amor; después van a haber 3 personas que te van a decir cosas, lo que importa es no tomártelo en serio”, cerró.

Emilia Mernes y Tini Stoessel Instagram: tinistoessel

¿Rumbo al altar?

Sobre la posibilidad de casarse con Duki, Mernes sostuvo que, al estar en pareja hace mucho tiempo, “uno empieza a proyectar” y si bien ha soñado con dar el “sí, quiero”, aseguró que no es una presión para ella. ¿Espera la propuesta? “Si sucede, obvio, feliz, me encantaría, pero también estamos cada uno con muchos proyectos, tenemos que estar alineados, ya encontraremos algún hueco para hacerlo”. En ese punto, remarcó: “No hay nada que nos corra, estamos disfrutando, si se da y a él le nace la propuesta recontra, yo feliz. Siento que la gente imagina que él va a bajar de un helicóptero y no somos tan ostentosos; es mucho más sencillo”.