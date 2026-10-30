Dante Ortega habló de la separación de Emanuel y Julieta Prandi y defendió a Ana Paula Dutil

La sorpresiva separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, a 27 días de haber pasado por el registro civil, movilizó al célebre clan del mundo del espectáculo local. Ahora, quien habló de la ruptura fue Dante, el hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega. El joven artista contó cómo está su tío, defendió a Ana Paula Dutil y compartió su mirada sobre el final de la relación: “Si hay algo que dejó de fluir en el vínculo, lo mejor para ellos es ir por separado”.

Dante, el hijo mayor de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés, habló de la separación de su tío

En diálogo con un cronista de Desayuno Americano, el músico hizo referencia a las primeras repercusiones de la noticia y confió en que con el paso del tiempo la situación va a mejorar. “Al principio, la energía puede ser medio conflictiva. Uno está pendiente de qué es lo que piensa la gente, los medios, pero vamos bien y creo que todo se va aclarando”, expresó.

Cuando le preguntaron si le molestó enterarse de la ruptura por Instagram, Ortega le restó importancia al asunto. “A mí no me molesta. Creo que cada uno hace lo que puede, toma las decisiones que toma y yo no soy quien para juzgar”, sostuvo. También explicó por qué decidió hablar: “En su momento, cuando me preguntaron, dije: ‘Voy a contestar porque es mi tío’. Me sentí con esa obligación, pero no tengo mucho más para decir”.

Dante confirmó que pudo encontrarse con Emanuel después de la ruptura y dio detalles de su presente. “Sí, lo vi. Está bien, está mejor. Él está trabajando, sigue laburando con distintos artistas y, bueno, viene acompañado en familia”, contó.

El casamiento y su mirada sobre la separación

Durante la charla, el cantante reveló que no fue invitado a la boda. Sin embargo, aclaró que esa ausencia no generó ningún conflicto. “Capaz querían hacer algo muy chico, desconozco, pero no me lo tomé a mal porque creo que se respetan las decisiones de cada familiar, de cada persona. Yo sé que Emanuel tiene mucho cariño hacia sus sobrinos y el resto de la familia”, explicó.

Una postal del casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi en el registro civil de San Isidro Gerardo Viercovich - LA NACION

La decisión de la pareja de pasar por el registro civil tampoco lo había sorprendido. “Venían hace como seis años y, bueno, en algún momento de las relaciones surge esa necesidad capaz de casarse, de formalizar y darle otra estructura a la relación”, señaló. Cuando el cronista le remarcó que el divorcio había llegado apenas 27 días después, Dante coincidió con la velocidad de los acontecimientos y amplió su reflexión. “Sí. Fue todo rápido, parece, pero también hoy en día las relaciones son así. La gente se separa más rápido, tiene menos paciencia”, respondió.

Lejos de plantearlo como una crítica, defendió la posibilidad de poner un límite. “Yo banco que no se banquen tanto las cosas porque hay que poder decir lo que a uno le molesta, lo que ya no tolera”, afirmó. De todos modos, aclaró que desconoce los motivos de la ruptura: “No sé en este caso qué sucedió puntualmente, pero si hay algo que dejó de fluir en ese vínculo, lo mejor para ellos sí tiene que ser por separado”.

La defensa de Ana Paula Dutil

Ana Paula Dutil quedó en medio de la escandalosa separación Alejandro Guyot

Durante la charla, Dante Ortega también habló de las versiones que involucran a Josefina Lynch y a Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel y madre de sus hijos. “Ustedes me quieren sacar púa”, reaccionó, antes de aclarar que no podía confirmar ninguno de esos rumores.

“Entiendo que Emanuel es una persona muy profesional, que trabaja con gente de todos los rangos etarios, chicas, chicos. Es un tipo que es muy profesional en lo que hace. Yo he tenido la oportunidad de ir a su estudio y creo que siempre se maneja de la misma manera”, sostuvo. Y agregó: “Después, lo que haya pasado dentro de una relación no lo sé porque tampoco yo soy quien para opinar, me parece”.

Sobre Dutil, el también actor fue enfático: “Anita, yo lo sé porque aparte de ser mi tía es una gran persona, es una mina con un corazón enorme, así que no creo que haya tenido la intención de romper un vínculo”. “Creo que el tiempo es sabio y sabe poner las cosas en su lugar. Así que yo sé que mi tía en algún momento va a volver a abrir las redes, va a estar más tranquila”, sumó sobre la decisión de la exmodelo de desaparecer del mundo virtual.

Dante Ortega con Julieta Prandi cuando la modelo era parte de la familia

El cronista reparó entonces en que Dante llamaba “tía” a Ana Paula y no a Julieta. Entre risas, el joven explicó la diferencia: “Anita estuvo con nosotros durante toda la vida, me vio crecer y a Julieta nunca la llegué a llamar tía, pero porque, no sé, no se dio tampoco”. Sin embargo, recordó los encuentros que tuvo con Prandi en buenos términos. “Ella venía, estaba en familia cuando era pareja de Emanuel. Siempre estuvo presente y yo, con ella, las veces que me ha tocado hablar, ha sido muy gentil conmigo y yo creo que también con ella”, cerró.