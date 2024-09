Denzel Washington y su esposa Pauletta: la clave de un amor que ya lleva 41 años de historia

Escuchar

Denzel Washington y su esposa Pauletta, uno de los matrimonios más duraderos de Hollywood, alcanzaron otro hito en su vida juntos al celebrar 41 años de casados. Además no pueden estar más que orgullosos del presente de sus hijos, uno de los cuales acaba de debutar como director.

El actor y su mujer acompañaron al cineasta de 33 años, Malcolm Washington, en su debut como realizador en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde el joven presentó la película The Piano Lesson. La pareja tiene otros tres hijos: John David (40), Katia (37) y Olivia, gemela de Malcolm.

En la alfombra roja del evento, Pauletta, de 73 años, compartió con la revista People reflexiones sobre su matrimonio con el dos veces ganador del Oscar. Al ser consultada sobre la clave detrás de las cuatro décadas juntos, la actriz fue contundente: “No hay ningún secreto”.

John David, Katia, Pauletta, Malcolm Washington y Denzel Washington, en la premier de The Piano Lesson en el Festival de Cine de Toronto MONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin embargo, la mujer señaló que lo primordial es el trabajo constante y la dedicación a la pareja. “Trabajamos en ello. Es trabajo. Hay muchos esfuerzos por parte de los dos, pero lo que importa es el amor de base que nos tenemos el uno al otro”, dijo dejando claro que el afecto que se tienen es lo que les permitió superar los desafíos que enfrentan las parejas a lo largo del tiempo.

Durante el festival, el debutante director también fue consultado sobre el secreto detrás del exitoso matrimonio de sus padres. “No lo sé; se aman, pero no sé cuál es el secreto. Estoy tratando de averiguarlo”, apuntó.

El actor y su esposa comparten más de cuatro décadas de vida en común MONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El actor y su mujer se conocieron en el set de la primera película de Washington, Wilma, en 1977. Sin embargo, su relación no comenzó inmediatamente, sino que fue en una fiesta de un amigo en común meses después cuando la chispa realmente se encendió. Seis años más tarde, en 1983, los novios contrajeron matrimonio.

Los Washington no solo han sido modelos a seguir en términos de una vida familiar estable, sino también en el mundo del cine y la televisión. En el estreno de The Piano Lesson, la familia celebró el debut de Malcolm como director y los logros de sus otros hijos. John David tiene un papel protagónico en la película, mientras que Katia desempeñó un rol clave en la producción. Denzel, quien además fue coproductor del film, se mostró orgulloso de ver a sus hijos trabajando juntos en un proyecto.

Denzel Washington se mostró orgulloso de su hijo menor en su debut como director MONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Al llegar a la alfombra roja con su familia, Denzel compartió con People su emoción por el debut de su hijo: “Estoy feliz de que la gente tenga la oportunidad de ver qué cineasta es Malcolm”. Además, expresó su entusiasmo por lo que el futuro les depara en cuanto a proyectos relacionados con el legado de August Wilson, uno de los dramaturgos afroamericanos más influyentes de la historia.

The Piano Lesson es una adaptación de la obra de teatro de 1987 de Wilson y narra la historia de una familia afroamericana en la década de 1930 y su lucha por definir su legado.

La familia entera desfiló en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Toronto, en Canadá VALERIE MACON - AFP

En su paso por el festival canadiense, Pauletta Washington tampoco ocultó su emoción por el logro de su hijo, que le dedicó a ella la producción. “Es un gran honor. Me derrumbé cuando lo vi”, expresó la actriz.

¿A qué se dedicó el hijo mayor de Denzel antes de ser actor?

John David Washington, el hijo mayor del actor de Hombre en llamas y Malcom X, es un joven que inicialmente se alejó de la fama de su padre y logró hacer su propia carrera como jugador de fútbol americano. Sin embargo, una lesión lo alejó del campo de juego y un llamado inesperado torció su destino: HBO estaba buscando a un exjugador de fútbol americano para la serie Ballers, protagonizada por Dwayne Johnson, y lo contrató entre 2015 y 2019 para ponerse en la piel de Ricky Jerret. A partir de allí, el teléfono no paró de sonar.

El joven cuenta, en su currículum, con un papel protagónico en una película de Christopher Nolan, una nominación al Globo de Oro y tuvo a Christian Bale, Margot Robbie y Adam Driver como compañeros de reparto.

John David Washington, el hijo mayor de Denzel Washington

En una entrevista con La Vanguardia, John David había afirmado, sin embargo, que, en la búsqueda de su propia identidad, había querido probarse en el fútbol americano y proyectarse como una figura de la NFL porque, si se dedicaba al deporte, no le pesaría el qué dirán: “La gente no iba a decir que las cosas eran más fáciles para mí o que me habían dado oportunidades por tener un padre famoso”, destacó en su momento.

