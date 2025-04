Es hijo de una famosa estrella de Hollywood, se lució al lado de Tom Cruise y ahora será se suma al Universo Marvel

Cuando Lewis Pullman era chico, tenía prohibido ver la televisión . Sus compañeros de la escuela hablaban del último capítulo de Los Simpson y él se sentía completamente ajeno a la conversación. Pero no solo estaba en las sombras sobre las charlas del recreo, sino también sobre cómo su padre se ganaba la vida. Para cuando nació su hijo menor, Bill Pullman, ya era toda una estrella de Hollywood, con papeles en películas como Hay un loco suelto en el espacio (Spaceballs), Mientras dormías (While You Were Sleeping) y Día de la independencia (Independence Day). Pasar la antorcha no estaba en los planes. De hecho, Lewis se formó para ser trabajador social, pero terminó actuando en una de las películas más taquilleras del siglo XXI y ahora está próximo a estrenar la nueva gran apuesta del Universo Cinematográfico de Marvel.

Lewis Pullman tiene 32 años, es actor e hijo de Bill Pullman IPA

Lewis Pullman tiene 32 años y es el menor de los tres hijos que tuvieron el actor Bill Pullman y la bailarina Tamara Hurwitz . De pequeño, sus visitas a los sets de grabación eran bastante esporádicas y estaba más obsesionado con el catering que con las cámaras y las luces. Su padre era estricto al respecto y en lugar de impulsarlo a seguir sus pasos, consideraba que era “un mundo bizarro” para que su hijo se involucrara en él siendo tan joven.

Cuando terminó el colegio, Lewis estudió Trabajo Social en la Universidad Warren Wilson de Swannanoa, Carolina del Norte. Durante su etapa académica, regresó un par de veces a su Los Ángeles natal para hacer algunos proyectos actorales y terminó dándose cuenta de que tenía facilidad para conseguir trabajo como actor y decidió arriesgarse. “No creo tener lo necesario para hacer el increíble trabajo que hacen los trabajadores sociales. Interpreto héroes de acción. Son superhéroes de la vida real”, reflexionó en una entrevista con la revista GQ. Cuando estuvo frente a frente con su presente y lo que sería su futuro, decidió inclinarse por un pasado desconocido pero al mismo tiempo extremadamente familiar.

Primeros pasos y el estrellato

En 2015, el joven Pullman tuvo una pequeña participación en la serie Highston y en el cortometraje The Peter Cassidy Project. En 2017 trabajó junto con su padre en el western La balada de Lefty Brown (The Ballad of Lefty Brown) y luego siguieron proyectos como La batalla de los sexos (Battle of the Sexes), con Emma Stone y Steve Carell; Los extraños: cacería nocturna (The Strangers: Prey at Night), Malos tiempos en El Royale (Bad Times at the El Royale) con Jeff Bridges, Jon Hamm, Cynthia Erivo, Dakota Johnson y Chris Hemsworth y la serie Catch-22 con George Clooney y Hugh Laurie.

Steve Carell y Lewis Pullman en La batalla de los sexos de 2017 (Foto: IMDb)

“Me sorprende no haber tirado la toalla. Pasé los primeros cuatro años aterrorizado todo el tiempo. Tenía muchísimas ganas de aprender…“, dijo Lewis en una entrevista con Vanity Fair. Si bien estaba acostumbrado a relacionarse con personas famosas a partir de su padre, compartir una escena con Jeff Bridges fue una experiencia completamente diferente, que nunca pudo superar.

Como todo actor en ascenso, en 2022 Lewis estrenó esa película que lo llevaría al estrellato. Fue el piloto Robert ‘Bob’ Floyd en Top Gun: Maverick, la secuela del film de 1986. Bajo la dirección de Joseph Kosinski y con un elenco liderado por Tom Cruise, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Miles Teller, Monica Barbaro y Val Kilmer, fue la segunda película más taquillera del año — detrás de Avatar 2: el camino del agua (Avatar 2: The Way of Water) — recaudando casi mil quinientos millones de dólares. Incluso el propio Steven Spielberg le dijo a Cruise que con la película “salvó el trasero de Hollywood”.

Lewis Pullman en Top Gun: Maverick (Foto: IMDb)

“Tom Cruise siempre dijo que el éxito de esta película sería como pegarle a una bala con otra, y no se equivocó. Todos éramos conscientes de en qué nos estábamos metiendo y de que lo que estábamos haciendo era especial, pero ¿de verdad esperábamos que fuera tan grande? No estábamos seguros. Supongo que Tom lo sabía", reflexionó Pullman. De hecho, además de su padre, Lewis considera a Cruise como uno de sus mentores y reveló que él trabajó que realizó en Leyenda (Leyend), de 1985, fue una de sus inspiraciones para convertirse en actor.

Lewis causó tan buena impresión tras su trabajo en Top Gun: Maverick que, sin audicionar, fue elegido para coprotagonizar la serie de Apple TV Lecciones de química (Lessons in Chemistry) basada en la novela homónima de Bonnie Garmus. Fue el científico Calvin Evans, el interés amoroso de la protagonista de la historia, Elizabeth Zott, interpretada por Brie Larson. Si bien su participación fue corta, pero conmovedora y elocuente como para que el público se enamorara de su actuación.

Lewis Pullman y Brie Larson en Lecciones de química (Foto: IMDb)

Un legado y un orgullo compartido

En su infancia, Lewis sentía que la vida de su padre en el trabajo era un misterio. Aunque tanto Bill como Tamara intentaron minimizar la exposición para que él como sus hermanos mayores, Maesa y Jack, tuvieran “una crianza más o menos normal”, y restringieron el uso de la televisión, eran una familia muy artística.

“Podíamos elegir una o dos películas cada fin de semana, así que se convirtió en un ritual juntarnos para verlas y conversar sobre ellas después. Más tarde, finalmente me sumergí en el mundo de las películas de mi padre —las que no había visto de pequeño o las más cortas— y entramos en una fase en la que podíamos hablar de sus películas”, contó Lewis en una entrevista con The Hollywood Reporter. Esto le permitió descubrir “una nueva faceta” de su padre, una a la que nunca antes había tenido acceso. “Le puedo preguntar sobre cualquier cosa en cualquier momento. Siento que nadie parece entender los problemas extraños que podés tener tan bien como él, porque me conoce a mí y a esta industria mejor que nadie”, reconoció en dialogo con Entertainment Weekly.

Como suele suceder con los “Nepo Babies” — forma en la que se define a los hijos de celebridades que siguieron su mismo camino artístico y se beneficiaron de su reconocimiento para potenciar sus carreras — las comparativas entre padre e hijo no tardaron en surgir. De hecho, los usuarios de las redes sociales advirtieron similitudes entre Calvin Evans, el personaje de Lewis en Lecciones de química, y Jack Callaghan, el papel que hizo Bill en Mientras dormías. “Me encanta escuchar eso. Estos dos personajes son muy diferentes, pero puedo apreciar cuánto de mi padre y de mi madre hay en mí. Tenemos nuestros mismos gestos y nuestra propia jerga. Me honra que me comparen con él, porque esa película es una de mis favoritas”, afirmó el joven intérprete.

A los 32 años, Lewis está en un momento de máxima plenitud en su carrera. Atrás quedó el niño tímido y reservado, tanto en la ficción como en la realidad, y hoy se considera un actor con el “privilegio” de elegir sus propios papeles. “Durante mucho tiempo agarrás lo que podés tener. Tuve suerte de conseguir proyectos interesantes y junto a personas increíbles, pero siento que estaba atrapado en este mundo de ser el tipo más nervioso, dócil y tímido. Puedo identificarme con eso, porque crecí así. Pero también lo superé, así que quería romper con eso y ser capaz de explorar personajes o roles que me asustaran. Los trabajos que más me enseñaron fueron los que inicialmente pensé que no podría lograr. Descubrí que el miedo se emulsiona en una energía que me obliga a descubrir una parte diferente de mí mismo. Una parte que tal vez nunca supe que estaba latente en mí”, señaló.

Como superhéroe de Marvel

Si bien Lewis suele pronunciarse públicamente sobre sus proyectos laborales y su carrera actoral, en los últimos meses su vida sentimental dio mucho de que hablar. ¿El motivo? Un presunto romance con la modelo de 23 años, Kaia Gerber, la hija menor de Cindy Crawford y Rande Gerber. Ambos fueron vistos juntos en Los Ángeles luego de que se hiciera pública la separación de ella y el actor Austin Butler, tras tres años de relación. Según trascendió se conocieron a través de amigos en común.

Lewis Pullman y Kaia Gerber fueron vistos juntos en Los Ángeles; recientemente la modelo se separó del actor Austin Butler, tras tres años de relación ROLO - Backgrid/The Grosby Group

Si bien hasta el momento ninguno de los dos se pronunció al respecto, una fuente le dijo a Us Weekley que a Kaia le gusta estar en una relación “sin presión” y el hecho de que Lewis sea “un chico muy discreto: “ Tienen mucha química y una relación muy relajada . Ella está realmente feliz y siente que puede ser ella misma. No hay presión para ser una pareja famosa como lo hubo en sus relaciones pasadas”.

¿Cómo sigue la agenda de Lewis Pullman para 2025? Con uno de los estrenos más esperados del año: ThunderBols*. El 1° de mayo estrena en la Argentina la nueva película de superhéroes de Marvel y el personaje de Lewis genera expectativa. Si bien se confirmó que interpretará a un tal “Bob”, los fans de los cómics especulan con que en realidad Robert Reynolds, alias Sentry, sea un héroe con un poder que equivale a “un millón de soles en explosión”.

Thunderbolts, la nueva película de Marvel

Al ser consultado por las teorías en torno a su personaje, Pullman afirmó que Bob no es el nombre completo y en diálogo con Entertainment Weekly se limitó a decir que “cada uno tiene sus apodos. Bob no es su único nombre, como Lewis no es mi único nombre”. En la película trabaja junto con Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan, Harrison Ford, Wyatt Russell y Geraldine Viswanathan, bajo la dirección de Jake Schreier.

Lewis Pullman en Thunderbolts (Foto: IMDb)

La semana pasada se confirmó que Pullman formara parte de Avengers: Doomsday , la próxima apuesta que tiene Marvel con la cual, bajo la dirección de los hermanos Anthony y Joseph Russo, espera volver al éxito de Avengers: Infinity War y Endgame. Además de Lewis, se confirmó que el elenco estará integrado por Robert Downey Jr., Chris Hemshworth, Tom Hiddleston, Ian McKellen, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Alan Cumming, Paul Rudd, Sebastian Stan y Florence Pugh, entre otros actores que durante los últimos años se sumaron al Universo Marvel. La película tiene fecha de estreno para 2026.

Irina Repetto Por

Temas Bill Pullman