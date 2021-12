Fabián Gianola, afuera de la obra Relaciones peligrosas: los motivos del productor

Se acerca la fecha de indagatoria a Fabián Gianola y la atención mediática está a la orden del día. El actor, acusado de abuso sexual con acceso carnal por Fernanda Meneses y de abuso sexual por Viviana Aguirre, deberá prestar declaración este viernes por la mañana, en forma virtual. Este mediodía se supo que Gianola fue desafectado de la obra Relaciones Peligrosas, que protagonizó este año junto a Claribel Medina, en Buenos Aires y que el 3 de enero debe reestrenar en el Teatro Holiday de Carlos Paz.

¿Qué sucedió? Consultado por LA NACION, el productor de la obra, Damián Sequiera, señaló: “Ayer charlamos con Fabián, entendió mi decisión de desafectarlo del proyecto hasta que todo esto se aclare y tome el camino que tenga que tomar, hacia un lado o hacia el otro. Me parece lo más saludable y él entendió mi postura. Y así quedamos. Él tiene intenciones de seguir y yo hubiese querido lo mismo, pero esto ha tomado mucha trascendencia y nos pone en un lugar muy difícil a todos y a mí en tomar estas decisiones”, concluyó.

Fabián Gianola y Claribel Medina en Relaciones Peligrosas

Ahora la producción trabaja a toda máquina para conseguir un reemplazante. “La intención es cumplir los compromisos de la temporada y estamos en la búsqueda de un protagonista que acompañe a Claribel desde el 3 de enero en Carlos Paz”, aseguró Sequeira.

Qué dijeron Fabián Gianola y Claribel Medina

LA NACION también se comunicó con Fabián Gianola quien no quiso dar especificaciones y aseguró que “por ahora está todo bien”, fiel a la decisión de no dar mayores declaraciones hasta la fecha de la indagatoria.

Por su parte, Claribel Medina dijo no tener ninguna información al respecto. “No estamos ensayando porque la obra ya se hizo y estuvo de gira todo el año. Como en este momento no estoy en Buenos Aires, no sé cuál es la situación de lo que está pasando”, comentó la actriz.