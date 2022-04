Después de la polémica, Sam Elliott pide disculpas por su fuerte insulto a la película El poder del perro

A veces es importante cuidar lo que uno dice, más en tiempos de redes sociales en que todo se viraliza. Sam Elliott lanzó un comentario poco apropiado al aire y tuvo que salir a pedir perdón. El actor calificó con una frase indecorosa al film El poder del perro en el podcast WTF de Marc Maron y además criticó la representación de los cowboys y el western en general que hizo la directora Jane Campion. Lo que no calculó en ese momento es que iba a tener que retractarse de sus dichos por la repercusión que los mismos tuvieron y pedirle perdón a la comunidad LGBT por sus apreciaciones sobre el film que retrata la historia de un cowboy que esconde su orientación sexual.

“Quiero disculparme con el elenco de El poder del perro, dijo en diálogo con Deadline. Y sumó: “No me expresé muy bien. Dije algunas cosas que hirieron a la gente y me siento muy mal por eso. La comunidad gay ha sido increíble para mí durante toda mi carrera. Y me refiero a toda mi carrera”.

(Foto Captura El poder del perro)

Por último, el actor dijo que el trabajo de Campion había sido brillante y se disculpó con todo el reparto, especialmente con Benedict Cumberbatch. “Sólo puedo decir que lo siento”, lanzó el actor, quien reconoció que el film le tocó su “fibra sensible”.

Los dichos de Sam Elliott

Fue en el podcast WTF del también actor Marc Maron donde el intérprete compartió su opinión sobre el film. “¿Querés hablar de ese pedazo de mier...?”, dijo el invitado, quien ha hecho mucho western a lo largo de su carrera. Elliott comparó a los personajes de El poder del perro con los bailarines de Chippendales, una empresa de Nueva York de striptease masculino.

Sam Elliott ha interpretado vaqueros a lo largo de su carrera Sarah Coulter - ViacomCBS

“Hicieron que parecieran esos bailarines de Nueva York y no mucho más. Así es como aparecen los cowboys en esa película. Todos corretean con chaparreras y sin camisa. Hay muchas alusiones a la homosexualidad a lo largo de la maldita película”, se quejó. “¿Qué diablos hace esta mujer? Es una directora brillante, por cierto, me encanta su trabajo anterior pero, ¿qué diablos sabe esta mujer de allí abajo, de Nueva Zelanda, sobre el oeste americano?”, sumó.

Elliott también cargó contra la interpretación de Benedict Cumberbatch. “¿Dónde está el western en este western? Quiero decir, Cumberbatch nunca se quitó sus chaparreras. Tenía dos pares de chaparreras: un par de lana y un par de cuero. Y cada maldita vez que llegaba caminando desde algún lugar, nunca había montado a caballo, tal vez una vez, entraba en la maldita casa, subía las malditas escaleras y se acostaba en la cama con sus chaparreras”, expuso.

Campion respondió a los comentarios de Elliott. “Creo que es realmente desafortunado y triste para él porque realmente se ha topado con la trifecta de misoginia, xenofobia y homofobia”, dijo a Deadline el mes pasado.

¿Whoopi Goldberg fuera de The View?

Whoopi Goldberg dejó por un tiempo su puesto en The View

Luego de que tuviera que mantenerse por un tiempo en las sombras por sus dichos sobre el Holocausto, nuevamente Whoopi Goldberg no estuvo en el programa de televisión norteamericano The View y muchos comenzaron a hacer teorías al respecto. Esta vez no tuvo que ver con sus dichos. Según trascendió, la actriz de Cambio de hábito estará ausente de The View ‘por un tiempo’ mientras filma una nueva serie. “Se fue por un tiempo”, dijo Joy Behar sobre su co anfitriona. La actriz está filmando la próxima adaptación de Amazon Prime Video de Anansi Boys, de Neil Gaiman, por lo que se tomó un descanso de su otro trabajo.

“Si te preguntás dónde está Whoopi, la chica tiene una proyecto que está haciendo y volverá cuando termine lo que sea que esté haciendo”, dijo Behar, de 79 años. La serie se está rodando en Escocia y ella interpreta a la villana Bird Woman, la peligrosa diosa de los pájaros.

Basada en la novela de fantasía de 2005 del mismo nombre, Anansi Boys sigue a Charlie Nancy (Malachi Kirby), quien descubre que su difunto padre (Delroy Lindo) era Anansi, el dios embaucador de las historias de África occidental. Charlie pronto se dará cuenta que tiene un hermano perdido hace mucho tiempo, Spider (también interpretado por Kirby), que introduce un elemento peligroso en su vida. “He sido fanática de este libro durante mucho tiempo y cuando Neil Gaiman me dijo que lo llevarían a la pantalla, hice todo lo que pude para ser parte de él y ayudar a que la gente conozca a Anansi y a toda su magia”, dijo al respecto Goldberg a Variety.