Bajo el sol de Venecia, Anya Taylor -Joy y Malcolm McRae siguen con los festejos por su casamiento. Los flamantes marido y mujer dieron el “sí, quiero” en un histórico castillo italiano una semana atrás y ayer decidieron volver a vestirse de gala para compartir un paseo por el Gran Canal junto con su familia y sus ilustres invitados.

La actriz de Gambito de Dama y el músico se encontraron con sus seres queridos antes de embarcar en un yate que los llevó a recorrer la gran atracción de la ciudad ubicada en el noroeste italiano. Ella lucía un vestido blanco corto sin breteles, el pelo recogido, zapatos negros bajos y anteojos de sol negro. Él optó por un traje en un tono marrón y una camisa blanca sin corbata. Durante toda la velada se mostraron muy juntos: no faltaron besos, abrazos, risas cómplices y miradas de amor.

Los recién casados Anya Taylor-Joy y Malcolm Mcrae fueron vistos en Venecia para festejar con sus ilustres invitados famosos y su familia su amor Backgrid UK/The Grosby Group

Anya lució un vestido blanco sin tirantes. La actriz se abrazó con sus amigos y familiares antres de subir a la embarcación Backgrid UK/The Grosby Group

Anya Taylor-Joy se mostró todo el tiempo muy feliz. Así compartió su gran momento con su flamante marido y sus seres queridos Backgrid UK/The Grosby Group

Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae recorrieron el Gran Canal en un barco Backgrid UK/The Grosby Group

El paseo se dio unos días después de la gran boda que los unió en matrimonio y que se realizó en un imponente castillo italiano Backgrid UK/The Grosby Group

Una boda de ensueños

La actriz que pasó su infancia en la Argentina pasó por el altar de la mano del músico oriundo de Alabama el pasado 30 de septiembre en una ceremonia de la que participaron 150 invitados, muchos de ellos importantes figuras de Hollywood. El gran evento se realizó en el imponente Palazzo Pisani Moretta, un histórico edificio del siglo XV en donde se llevó adelante además una recepción. Para celebrar junto a la pareja del momento, varios famosos se acercaron hasta Italia, entre ellos Miles Teller, Julia Garner, Cara Delevingne, Nicolas Hoult y Evan Ross.

Anya Taylor-Joy el día de su boda con su original vestido de Dior Backgrid UK/The Grosby Group - Backgrid UK/The Grosby Group

Como toda novia, Anya Taylor-Joy posó para las cámaras con su vestido, el velo de novia y toda la felicidad por su gran día Backgrid UK/The Grosby Group - Backgrid UK/The Grosby Group

En cuanto al look, la actriz, de 27 años, eligió llevar un largo velo sobre el cabello peinado con un semirecogido y un vestido estilo princesa de Dior bordado con adornos florales e imágenes de pájaros. Del outfit del novio, de 29 años, no trascendieron aún imágenes.

Según una persona cercana a los recién casados, que habló en exclusiva con la revista People, marido y mujer accedieron a un brunch en la terraza del Palazzo el domingo por la mañana, mientras disfrutaban de la hermosa vista del Gran Canal. A principios de este año, la actriz y el rockero fueron vistos recorriendo diferentes locaciones de bodas en Italia, según informó The Daily Mail.

Un amor bajo perfil

Anya Taylor-Joy se casó con Malcolm McRae en un histórico castillo en Venecia, acompañada por algunos invitados famosos Grosby Group

Desde que nació el amor, tanto Taylor-Joy como McRae mantuvieron su relación lejos de los flashes . Juntos desde principios de 2021, la pareja blanqueó sutilmente su romance ese verano cuando él hizo un posteo donde hablaba de lo que sentía por la intérprete de Emma. “Estoy enamorado”, expresó junto a una foto de su novia. Desde ese momento, se dejaron ver juntos en diversos eventos.

La primera vez que aparecieron en una alfombra roja de la mano fue en la popular fiesta posterior a los premios Oscar, en febrero de 2022. Sin embargo, tiempo antes la rubia había confesado en una entrevista que estaba en pareja. “Mi pareja acaba de regresar del trabajo y anda moviendo todo su equipo, así que este me pareció un lugar seguro”, dijo mientras se preparaba para charlar por Zoom nada menos que desde el cuarto de baño. Se dice que, ya a mediados de 2021, Anya y Malcom vivían bajo el mismo techo en la ciudad de Los Ángeles.

Además de la fecha de cumpleaños, Anya y Malcolm comparten la pasión por la lectura: “Veo la lectura como algo que tengo que hacer y para él es igual. Finalmente encontré a alguien que felizmente se sentará en silencio conmigo a leer. Básicamente tenemos 80 años y 7 al mismo tiempo y funciona muy bien”, agregó enamorada.

La actriz Anya Taylor-Joy junto a Malcolm McRae cuando todavía eran novios Backgrid UK/The Grosby Group

Mientras Anya construye una carrera sólida en la industria del entretenimiento, su flamante esposo tiene una carrera en el mundo del rock . McRae hizo su primera incursión en los medios a los 12 años, cuando ganó un concurso de talentos llamado Over All Young Actor. Gracias a ello fue convocado para participar en algunos cortometrajes independientes como Brotherly y How’dy! Si bien sus primeros pasos fueron como actor, su gran pasión siempre fue la música.

En 2020, se unió a Kane Richotte (exmiembro de la reconocida banda de rock Portugal. The Man) y juntos formaron el dúo More. Enseguida lograron la atención de las audiencias con “Really Want To See You Again”, una de sus primeras canciones que se convirtió en hit. Los temas de More deambulan entre el pop clásico y la balada con tintes psicodélicos.

