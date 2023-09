escuchar

Tras varios meses de rumores y especulaciones, Anya Taylor-Joy confirmó que pertenece al team de las casadas. La gran revelación sucedió en un desfile de Dior en la Semana de la Moda en París, cuando la actriz -que estaba disfrutando de las nuevas tendencias en primera fila junto a Rosalía y Jenna Ortega- les presentó como su marido al músico norteamericano Malcolm McRae.

El video, donde se ve y escucha a la protagonista de Gambito de Dama hablando en castellano o, más bien, en “argentino”, despertó un gran furor en las redes sociales y confirmó lo que era un secreto a voces. Es que ya desde hace meses se rumorea que la intérprete -que se crio entre nosotros- se había casado en secreto en una íntima ceremonia a la que acudieron sólo familiares y amigos. El enorme anillo de diamantes que lució en eventos, premiaciones y alfombras rojas posteriormente alimentó aún más las sospechas. A pesar de ello, la pareja nunca había oficializado su estado civil públicamente.

anya taylor-joy introducing her husband to rosalia and jenna ortega in spanish - "ese es mi marido" pic.twitter.com/qhULkXSuox — best of anya taylor-joy (@anyafolders) September 26, 2023

Lo cierto es que, a lo largo de toda su relación, tanto Taylor-Joy como McRae han mantenido un bajísimo perfil. Juntos desde principios de 2021, la pareja blanqueó sutilmente su romance ese verano cuando él hizo un posteo donde hablaba de lo que sentía por la intérprete de Emma. “Estoy enamorado”, expresó junto a una foto de su novia. A partir de entonces, se dejaron ver juntos en diversos eventos.

Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae en los inicios de su romance Backgrid/The Grosby Group

Su debut en la alfombra roja fue en la popular fiesta posterior a los premios Oscar en febrero de 2022. Sin embargo, tiempo antes la rubia había confesado en una entrevista que estaba en pareja. “Mi pareja acaba de regresar del trabajo y anda moviendo todo su equipo, así que este me pareció un lugar seguro”, dijo mientras se preparaba para charlar por Zoom nada menos que desde el cuarto de baño. Se dice que ya a mediados de 2021 Anya y Malcom vivían bajo el mismo techo en la ciudad de Los Ángeles.

¿Quién es el músico que conquistó su corazón?

Si bien varios conocen la carrera de Anya Taylor- Joy, pocos saben quién es su esposo. Malcolm McRae es un cantante norteamericano de 29 años, oriundo de Alabama. Casualmente, el joven cumple el mismo día que su mujer, aunque es dos años mayor que ella.

Hijo de un inversor bancario que murió cuando él tenía 18 años y una decoradora de interiores graduada en Parsons Paris, este ariano hizo su primera incursión en los medios a los 12 cuando ganó un concurso de talentos llamado Over All Young Actor. Gracias a ello, McRae fue convocado para participar de algunos cortometrajes independientes como Brotherly y How’dy! Si bien sus primeros pasos fueron como actor, su gran pasión siempre fue la música a través de la cual puede “expresarse creativamente con mayor libertad”.

En 2020, Malcolm se unió a Kane Richotte (exmiembro de la reconocida banda de rock Portugal The Man) y juntos formaron el dúo More. Enseguida lograron la atención de las audiencias con “Really Want To See You Again”, una de sus primeras canciones que se convirtió en hit. Los temas de More deambulan entre el pop clásico y la balada con tintes psicodélicos.

Su talento para el piano y la guitarra, su forma simple de vivir la vida y su look, ese que va entre glamoroso y relajado, han llamado la atención de la actriz; quién luego de una ruptura amorosa bastante traumática en 2019 cayó rendida a sus pies. “Las actividades mundanas cotidianas están tan llenas de alegría. Me encanta ir a la estación de servicio con él y llenar el auto e ir a desayunar”, reveló la actriz en una entrevista con Vogue.

Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae en Venecia, en el reciente verano europeo Backgrid UK/The Grosby Group

Además de la fecha de cumpleaños, Anya y Malcolm comparten la pasión por la lectura: “Veo la lectura como algo que tengo que hacer y para él es igual. Finalmente encontré a alguien que felizmente se sentará en silencio conmigo a leer. Básicamente tenemos 80 años y 7 al mismo tiempo y funciona muy bien”, agregó enamorada.

LA NACION