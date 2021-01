Luego de que Connie Ansaldi se refiriera a Luciana Salazar en Los ángeles de la mañana, las dos mujeres se cruzaron en Twitter con fuertes mensajes Fuente: Archivo

En los últimos días, Luciana Salazar estuvo en el centro de la polémica tras confesar su acercamiento a Martín Redrado y sus dichos despertaron opiniones encontradas. Connie Ansaldi se refirió al tema en Los ángeles de la mañana (eltrece) sin filtro: "Son dos desquiciados". La pelea continuó en las redes sociales y terminó con un fuerte cruce de mensajes entre la modelo y la panelista.

"¿Qué te pasó @connieansaldi? ¿La desquiciada soy yo, o vos, que pasaste de decir que yo era lo más y que me adorabas, a decirme barbaridades públicamente?", le escribió Salazar vía Twitter, junto a cuatro capturas de mensajes antiguos donde Ansaldi la felicitaba por la llegada de Matilda a su vida y la llenaba de elogios.

"Me empezaste a agredir de la nada desde que empecé a hablar de política. ¡Te metiste en la grieta vos sola, una pena!", comentó la modelo. La respuesta no tardó en llegar: "Desquiciada fuiste siempre, pero antes eras un 'gato' simpático que no le hacía mal a nadie", lanzó la panelista.

"Cuando te metiste como operadora, me empezaste a caer como el ogt", agregó. Salazar no hizo oídos sordos al comentario y retrucó: "¿Una chica que se tilda tan abierta de pensamiento, Connie? Me parece que sos una fantochada entonces; yo te diría que ese tuit que pusiste es realmente de una desquiciada y ordinaria".

Ese fue el último intercambio entre ambas, pero cada una siguió compartiendo mensajes alusivos en diálogo con sus seguidores. Ansaldi, por su parte, aseguró que había recibido el mismo mensaje de la modelo a través de WhatsApp, pero que decidió no responderle "para no armar bardo".

"Desquiciada fuiste siempre", le dijo Ansaldi a Salazar Crédito: Captura de Twitter

"Luciana está tan mal que me pide explicaciones a mí de por qué no la quiero más, como si fuera un delito no hacerlo y una obligación adorarla. Alguien que le diga", insistió. También se refirió a los análisis políticos que Salazar comparte en las redes y opinó que "cada uno hace lo que puede con las armas que tiene", pero que ser una "operadora funcional al poder" atrasa.

Salazar decidió dar por terminado el tema con un contundente descargo: "Me encanta cuando la gente falsa muestra su verdadera cara. Es el perfecto ejemplo de las personas que se muestran como inclusivas, tolerantes y sororas, pero en realidad no son más que miserables, resentidos y retrógradas".