El incómodo momento de Robbie Williams durante el sorteo del Mundial 2026
El cantante fue captado por las cámaras de FIFA subiéndose los pantalones en pleno show en vivo
- 3 minutos de lectura'
Robbie Williams y Nicole Scherzinger fueron parte de la apertura del sorteo de la etapa de grupos del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. Los cantantes interpretaron en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C. el sencillo “Desire”, la canción del cantante inglés elegida como el nuevo himno de la FIFA.
Aunque todo el mundo estaba muy expectante con la nueva canción que esperan que se vuelva un boom durante el año entrante, un momento incómodo de Robbie Williams terminó por acaparar la atención de los millones de televidentes. La estrella había elegido para su outfit un look muy formal compuesto por una camisa, saco y pantalón a juego de color lavanda.
Si bien durante la alfombra roja el compositor parecía contento con su elección, al momento de subir al escenario, comenzar a moverse y cantar, notó que su pantalón no le quedaba tan ajustado al cuerpo como pensaba. Así fue que con una mano comenzó a subírselo delante de todos, lo que hizo que su reacción se volviera viral en redes sociales.
La tensión para el cantante fue tal que incluso en plena interpretación decidió colocarse de costado en el escenario para que no se le notara que todavía intentaba ajustar el cinto. Este cambio drástico en su peso es algo que mantiene preocupados a sus fanáticos desde hace meses. Según reveló el propio Williams en una entrevista a The Sun, su nuevo aspecto físico se debe un tratamiento farmacológico para bajar de peso que llegó hasta a afectarle la vista.
“Quiero advertir a la gente que lea esto de los riesgos potenciales, para que se asegure de investigar”, expresó cuando comunicó su nuevo problema y dejó en claro su intención de que su experiencia sirva de alerta. En relación con eso, añadió: “Fui un consumidor bastante precoz de las inyecciones, pero lo que también estoy notando es que mi vista no es muy buena”.
En esa misma línea, relató que la disminución de su visión comenzó a interferir incluso en su vida profesional: contó que, durante algunos de sus shows, no lograba identificar a ciertas personas entre el público, y que, recientemente, asistió a un partido de fútbol en el que los jugadores se veían simplemente como “manchas en un campo verde”. A esto se sumó la necesidad de actualizar la graduación de sus anteojos, un cambio que terminó de confirmar que algo no estaba bien.
“Todo el mundo lo está experimentando. Yo le digo a la gente: ‘Borroso, ¿verdad?’. Y dicen: ‘Oh Dios mío, ¿es por eso?’”, expresó y dejó entrever que sus síntomas podrían ser más comunes de lo que se cree entre quienes utilizan este tipo de medicamentos.
