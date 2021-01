Tras hacer un fuerte descargo en Polémica en el bar, Luciana Salazar mostró en sus redes sociales un mensaje que le mandó Martín Redrado para "reconquistarla" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de enero de 2021 • 11:00

Luciana Salazar y Martín Redrado abrieron un nuevo capítulo de su relación amorosa: aunque habían optado por seguir caminos separados en 2018, su vínculo vuelve a estar en la agenda mediática. Después de su descargo en Polémica en el bar (América), la modelo mostró pruebas de que el expresidente del Banco Central quiso reconquistarla.

Recordemos que el miércoles la panelista habló de la separación de su expareja de Lulú Sanguinetti y aseguró que la versión sobre los motivos de la ruptura era "una mentira": "Él se separó de su exnovia por mí. Se lava las manos y no quiere decir la verdad". Incluso anticipó que guardó pruebas concretas de los gestos románticos que tuvo Redrado durante los últimos meses.

Desde sus historias de Instagram, cumplió con su palabra y publicó la captura de pantalla de un mail donde su expareja le hizo una invitación para "reconquistarla". En la imagen se lee: "Hola Luli, ya está reservado el Trump. Me encantaría que cenemos la noche de Reyes".

"Tu reconquista": Luciana Salazar filtró pruebas de la invitación que le hizo Martín Redrado en un intento por reconciliarse Crédito: Instagram @salazarluli

Sobre la story, Salazar comentó indignada: "Cuando no podés hacerte cargo públicamente y mandás fuentes (que sos vos) para decir cosas que no te atrevés. Alguna vez deberías hacerte cargo de las cosas Martín Redrado".

Horas más tarde, compartió otro descargo para desmentir los rumores que la señalaban como la "amante" del economista: "Por favor, no me saquen de contexto. Jamás fui amante de un exnovio y jamás hubo relaciones sentimentales paralelas, porque yo no me presto a eso y menos con alguien que fue pareja mía".

Luciana Salazar y Martín Redrado: ¿reconciliación en Miami?

Dado que en el mensaje Redrado hizo mención a un lujoso hotel de Miami, en Los ángeles de la mañana (eltrece), abordaron otro rumor que creció en las últimas horas: la posibilidad de que aquella cena de Reyes se concrete y la dupla logre limar asperezas.

Luciana Salazar y Martín Redrado estuvieron en pareja durante siete años Fuente: Archivo

"Luciana se va del 7 al 28 a Miami y se va sola, sin Matilda. No va al departamento de Martín porque hasta cuando están juntos ellos tienen como un modus operandi parar separados", aseguró Cinthia Fernández, y deslizó, además, que esto se debería a una mala relación de la modelo con los hijos de Redrado.

"Ella se va a hospedar en otra torre, donde justamente está también nuestra compañera Yanina Latorre", reveló la panelista. Y cerró: "No van a tener paz y estamos esperando la foto en cuestión de días".