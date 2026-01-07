LA NACION

Punta del Este, en fotos: de la salida noctura de Diego Boneta al chapuzón de Dolores Trull y la compra playera de Amalia Granata

Mientras algunos famosos disfrutan del mar y las jornadas sobre la arena, otros se muestran más adeptos a los eventos que se celebran cuando cae el sol

Amalia Granata disfrutó de un día de playa y se tentó al ver pasar a un vendedor ambulante
Amalia Granata disfrutó de un día de playa y se tentó al ver pasar a un vendedor ambulanteRS Fotos
Dolores Trull es una de las famosas argentinas que plantó bandera en Punta del Este para disfrutar de las playas y los eventos top
Dolores Trull es una de las famosas argentinas que plantó bandera en Punta del Este para disfrutar de las playas y los eventos topRS fotos
Con una sonrisa radiante mientras salía del mar, la exmodelo y diseñadora de joyas -que llevó un collar de caracoles de su autoría- estuvo acompañada por su madre, Patricia
Con una sonrisa radiante mientras salía del mar, la exmodelo y diseñadora de joyas -que llevó un collar de caracoles de su autoría- estuvo acompañada por su madre, PatriciaRS fotos
Lookeado con un poncho made in Uruguay, Diego Boneta y su novia, la actriz Renata Notni, continúan con sus vacaciones en el Este. La pareja visitó la galería de arte de la pintora mexicana Ana Segovia, amiga y excompañera del colegio del protagonista de Luis Miguel, la serie
Lookeado con un poncho made in Uruguay, Diego Boneta y su novia, la actriz Renata Notni, continúan con sus vacaciones en el Este. La pareja visitó la galería de arte de la pintora mexicana Ana Segovia, amiga y excompañera del colegio del protagonista de Luis Miguel, la serieRS fotos
La pareja recibió el año en suelo uruguayo y celebró el cumpleaños número 31 de la actriz, que sopló las velitas el pasado viernes 2. "Queríamos venir a José Ignacio por muchos años hasta que finalmente se dio y estamos felices", expresó el mexicano en diálogo con el medio local Desayunos informales
La pareja recibió el año en suelo uruguayo y celebró el cumpleaños número 31 de la actriz, que sopló las velitas el pasado viernes 2. "Queríamos venir a José Ignacio por muchos años hasta que finalmente se dio y estamos felices", expresó el mexicano en diálogo con el medio local Desayunos informalesRS fotos
Catarina Spinetta estuvo alentando a sus hijos Ángelo y Benicio Mutti Spinetta (a su izquierda), que se presentaron en un reconocido restó de José Ignacio con su agrupación musical Flu Os. A la derecha de la DJ y actriz están el relacionista público Gaby Álvarez y Justino, el heredero menor de Catarina y Nahuel Mutti
Catarina Spinetta estuvo alentando a sus hijos Ángelo y Benicio Mutti Spinetta (a su izquierda), que se presentaron en un reconocido restó de José Ignacio con su agrupación musical Flu Os. A la derecha de la DJ y actriz están el relacionista público Gaby Álvarez y Justino, el heredero menor de Catarina y Nahuel MuttiRS fotos
Los hermanos crearon Flu Os hace seis años con la intención de potenciar sus proyectos musicales individuales. "Fuimos cambiando a lo largo del tiempo. Hubo discusiones y también acuerdos. Es un gran aprendizaje trabajar en grupo", confió Ángelo en una entrevista con ¡HOLA! Argentina
Los hermanos crearon Flu Os hace seis años con la intención de potenciar sus proyectos musicales individuales. "Fuimos cambiando a lo largo del tiempo. Hubo discusiones y también acuerdos. Es un gran aprendizaje trabajar en grupo", confió Ángelo en una entrevista con ¡HOLA! ArgentinaRS fotos
El PR Gaby Álvarez y Teresa Calandra, muy divertidos en la noche esteña
El PR Gaby Álvarez y Teresa Calandra, muy divertidos en la noche esteñaRS fotos
Rolando Sartorio, cantante de La Beriso, junto a su pareja, la exmodelo Carolina Gimbutas
Rolando Sartorio, cantante de La Beriso, junto a su pareja, la exmodelo Carolina GimbutasRS fotos
Roberto Moldavsky disfrutó de una tarde al sol, muy pendiente de su teléfono celular
Roberto Moldavsky disfrutó de una tarde al sol, muy pendiente de su teléfono celularRS Fotos
El humorista se tomó unos días de descanso antes de regresar al teatro Apolo porteño con su unipersonal Salud Moldavky y amor
El humorista se tomó unos días de descanso antes de regresar al teatro Apolo porteño con su unipersonal Salud Moldavky y amorRS Fotos
Amalia Granata y Leo Squarzon, muy bronceados en la costa esteña
Amalia Granata y Leo Squarzon, muy bronceados en la costa esteña RS Fotos
La pareja estuvo muy pendiente de su hijo, Roque
La pareja estuvo muy pendiente de su hijo, RoqueRS Fotos
El empresario se lució en la playa haciendo jueguitos con una pelota muy cerca del mar
El empresario se lució en la playa haciendo jueguitos con una pelota muy cerca del marRS Fotos
Vestida con una bikini de animal print, la diputada provincial santafesina se mostró muy relajada en sus vacaciones esteñas
Vestida con una bikini de animal print, la diputada provincial santafesina se mostró muy relajada en sus vacaciones esteñasRS Fotos
Granata se tentó al ver pasar a un vendedor de indumentaria, al que le compró una camisa rayada en celeste
Granata se tentó al ver pasar a un vendedor de indumentaria, al que le compró una camisa rayada en celesteRS Fotos
