El periodista reflexionó sobre el futuro político del país y dijo que, después de la experiencia con Mauricio Macri, no lo sorprendería que Luciana Salazar llegue a la presidencia

Diego Brancatelli habló del futuro político de la Argentina y reinvidicó su alegría por la victoria de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales. En diálogo con Ulises Jaitt por AM 1300 La Salada, el periodista sostuvo: " Si fue Presidente Mauricio Macri, con sus limitaciones y su visión, cualquiera puede serlo, hasta el Mago sin dientes".

El conductor de El show del espectáculo le preguntó a Brancatelli cómo sobrellevó la exposición mediática y las críticas que recibía por su postura política: "El tiempo me dio la razón. Lamento haberla tenido. Lo bueno es que vamos todos juntos camino a estar mejor y eso es lo que más contento me pone". Y agregó: "Muchísima gente terminó pidiéndome perdón. Yo no soy rencoroso, revanchista ni me burlo, pero sí siento una reivindicación enorme".

Más adelante, el periodista habló sobre la posibilidad de que en el futuro Luciana Salazar se postule como candidata a la presidencia, y ahí fue cuando afirmó que cualquiera podría ser presidente después de que Macri haya sido electo como tal: "Si él pudo, con sus limitaciones y su visión, entonces hasta el Mago sin dientes puede serlo. Si Luciana quiere y se lo propone, bienvenido sea. La gente la tendrá que elegir. Yo no le veo condiciones".

De todas maneras, halagó a Salazar por su participación en Twitter: "Me ha sorprendido con sus tuits: o se los escribe otra persona o ha estudiado muchísimo porque se nota que está enchufada con el tema". Luego volvió a criticar duramente el gobierno del presidente saliente: "Le falló a todos, a los propios votantes que confiaron en él. La crisis, en mayor o menor medida, afectó a todos. En Villa Urquiza, Palermo, Flores, en el centro, en muchos lugares cerraron muchos negocios. Una vergüenza y una lástima".

Brancatelli también abordó la problemática "grieta" en el mundo de los actores, y tildó de "pobres tipos" a todos los que se pronunciaron a favor de Cambiemos durante los últimos cuatro años: "Luis Brandoni, Alfredo Casero, Juan Acosta, Juan Campanella, entre otros, todos tuvieron frases desafortunadas. Me da mucha lastima que acompañen a un tipo como Mauricio Macri".

Finalmente, el periodista puso algunos paños fríos a sus declaraciones sobre los actores que fueron férreos defensores del gobierno de Macri: "Respeto mucho al que se involucra y reconoce porque dicen lo que sienten desde el lugar que opinan, y por lo menos no se esconden bajo una falsa objetividad".