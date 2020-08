Diego Ramos se mostró junto a su novio, Mauro Cernadas, por primera vez en sus redes Crédito: Instagram

Diego Ramos sorprendió a sus seguidores y compartió por primera vez una foto junto a su novio, Mauro Cernadas. El actor ya había oficializado su noviazgo cuando estuvo invitado a Podemos Hablar en mayo último, pero prefería no mostrarse en las redes junto a su pareja.

Ramos publicó en sus historias de Instagram una imagen donde posa junto su novio y su perro Porthos en un día veraniego, con una pileta de fondo. La encargada de tomar la fotografía -que no es actual, ya que el actor luce otro look por estos días- fue Paula Chaves, gran amiga del conductor de Ciudad Magazine.

Anteriormente tanto el actor como su pareja habían compartido fotos muy similares donde aparecen con sus perros, y hasta se los ve juntos en una postal de noviembre de 2018, rodeados de amigos en una cena. Sin embargo, esta es la primera vez que se muestran juntos en un posteo.

Diego Ramos y su novio ya habían compartido algunas fotos muy parecidas antes, pero por separado en sus cuentas de Instagram Crédito: Instagram

"Hace dos años que estoy en pareja y le mando un beso. Lo quiero mucho y se llama Mauro", fueron las palabras que lanzó en PH el actor, y desde ese momento blanqueó que está muy enamorado.

"No tengo problema alguno con lo que soy y siempre fui. Soy feliz con eso y nunca quise esconder nada, solo que simplemente no quiero abrir ciertas puertas para después no tener que cerrarlas", contó hace tres meses. Y reflexionó: "Hay mucha gente que se levanta todos los días sufriendo por lo que es, deseando ser otra cosa. Yo siempre voy a apostar por el amor, y a lo que soy, con todos mis errores, pero yo soy esto".

La primera historia de Diego Ramos junto a su novio, Mauro Cernadas Crédito: Instagram

¿Quién es Mauro Cernadas, el novio de Diego Ramos?

"Abogado y amante de la política y el deporte", esa es la descripción de Cernadas en su perfil de Instagram, que está abierto al público hasta el momento.

Tal como se define, en su galería se pueden apreciar muchas fotos de su día a día, donde se viste con elegantes sobretodos y comparte algunas rutinas de ejercicios. Además en enero último publicó una postal desde Villa Carlos Paz, justo cuando Ramos estaba haciendo temporada teatral en la ciudad cordobesa con la obra Locos por Luisa, producida por Pedro Alfonso.