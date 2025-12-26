Así fue la primera Navidad de Nicole Kidman sin Keith Urban: “Todo lo que deseaba”

“No hay lugar como el hogar”, reza la popular frase que inmortalizó Dorothy en El mago de Oz y que Nicole Kidman parece haber tomado como un mantra en tiempos difíciles. Tras su reciente separación de Keith Urban, luego de 19 años en pareja, la estrella de Hollywood decidió volver a Australia para pasar la Navidad junto a su familia. “Es todo lo que deseaba”, aseguró una persona cercana a su entorno.

Si bien nació en Honolulu, la actriz se crio en Sídney, a donde se mudó junto a sus padres cuando tenía apenas cuatro años. Hacia allí voló en la víspera de la Nochebuena junto a sus hijas Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, para pasar su primera Navidad luego del final de su matrimonio con la estrella de la música Country.

Nicole Kidman fue vista asistiendo sola a la misa de Navidad en North Sydney Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

“Nicole y las chicas están en Australia para pasar la Navidad. Es todo lo que ella deseaba tras un otoño convulsionado”, confió una fuente cercana a la protagonista de Babygirl a la revista People. La actriz se dejó ver, además de muy sonriente, con sus rulos naturales luego del evento de la Nochebuena. “Solo quería celebrar la Navidad en casa. Está muy emocionada”, agregó el informante y sumó también que Kidman está bien a pesar del divorcio. “Ha sido muy positiva y se ha centrado en las cosas por las que está agradecida. ¡Y hay muchísimas! Se siente muy afortunada”, cerró.

El 25 por la mañana, Nicole Kidman fue vista sola en la misa de Navidad en North Sydney. Para la ocasión eligió un vestido negro largo hasta los tobillos, de mangas cortas y escote redondo. Además, lució el pelo con sus clásicos rulos naturales.

Un final inesperado

Nicole Kidman y Keith Urban durante sus años felices Jordan Strauss - Invision

Kidman, de 58 años, y Urban, de 57, se casaron en junio de 2006 en Sídney. Luego de 19 años juntos y dos hijas en común, en junio decidieron separarse. Fue el músico quien se fue de la casa que compartían. La ruptura se dio en tiempos de mucho trabajo para la pareja: él estaba constantemente de gira y ella dividía su tiempo entre rodajes y estrenos, por lo que el tiempo juntos -señaló el diario inglés Daily Mail- era muy acotado y la intimidad casi nula.

Si bien ella intentó salvar el matrimonio, él siguió adelante con su vida: alquiló una casa en Nashville y en ningún momento intentó volver a acercarse a la actriz. “Todas las señales apuntan al hecho de que Keith está con otra mujer. Digamos que Nicole no lo dice, pero todavía está sorprendida por eso”, aseguraron múltiples fuentes a TMZ. Además, aseguraron que “lo sabe todo Nashville”. La mujer señalada como la tercera en discordia fue la estrella emergente Maggie Baugh.

Nicole Kidman tuvo un año laboral muy movido Cindy Ord - WireImage

Baugh tiene 25 años y es oriunda del sur de Florida. La guitarrista se interesó por la música desde muy chica: a los seis años comenzó a tocar el violín y a los 12 sumó el canto a sus clases. “Entraba y salía de orquestas y tocaba. Toqué en el Carnegie Hall y estuve en programas de música clásica. Y luego, en octavo grado, decidí cambiarme a la música country”, reveló en declaraciones a la prensa en abril de 2022.

La familia, el refugio de Nicole

“Toda la familia Kidman se ha unido para apoyarse mutuamente“, le dijo una fuente a People remarcando que la hermana de la actriz, Antonia, ha sido un pilar fundamental para ella. Inmediatamente, la testigo reveló que la estrella de Las horas “ha estado estresada porque sabía que la separación eventualmente se haría pública y estaba temiendo eso, pero ahora se muestra sorprendentemente sensata y tranquila. Ahora que se ha revelado, solo se concentra en el futuro y en sus hijas”, agregó.

Nicole Kidman junto a sus hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith, de 14 Best Image/The Grosby Group

A principios de octubre, otra fuente le dijo a Page Six que la ganadora del Emmy estaba “triste, pero enfocada en seguir adelante” después de solicitar el divorcio, y coincidió en que el bienestar de las adolescentes era su prioridad: “Ella se está asegurando de que sus hijas estén bien cuidadas, y en ese momento procura ser la una madre contenedora y presente”.