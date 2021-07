Diego Topa confesó qué música escucha su hija y contó cómo lo llama

“Ser papá es un viaje hermoso. Cada día estoy más agradecido a esta posibilidad y a disfrutar a mi hija Mitai”, contó Diego Topa en Intrusos, el ciclo de América. Recordemos que la niña, de un año y medio, nació el 21 de enero del año pasado en Florida, en los Estados Unidos, por subrogación de vientre.

“Yo no conocía mucho lo que era subrogar vientre, el tema me llegó de una manera increíble, en una charla informal estando de gira por México. Unos amigos lo habían hecho, así que pude conocer a la hermosa bebé que tuvieron. Creo que, en esa cena, comenzó mi sueño. Me interioricé mucho porque antes no se conocía tanto como ahora”, contó el músico, actor y animador infantil cuando fue papá. “Es un viaje largo, en nuestro caso fueron cuatro años de búsqueda. Vas sintiendo lo que siente cualquier persona que desea ser papá: emociones, alegrías, tristezas, enojos. Pero, una vez que tuvimos a Mitai en los brazos, nos olvidamos de todo lo que pasamos antes. El final del camino es hermoso”.

“De chiquito quiero ser papá. De hecho, acompañé siempre a mi mamá en la crianza de mis hermanos Eduardo y Walter, que son más chiquitos. Incluso cuidaba a mis primos cuando vivíamos todos en Caseros y yo era el encargado de armar las obras de teatro para entretenerlos. Ser papá es maravilloso, soñás a lo grande y te agarran muchos miedos también. La pandemia me sirvió para estar cerca de mi hija todo el tiempo, porque en tiempos normales habría trabajado muchas horas”, contó el actor y conductor, emocionado.

Topa relató además que Mitai “tiene un año y medio y está en la etapa más divertida”. Y agregó: “Se quiere expresar a full. Está en la etapa de ‘es mío, es mío’. Baila, canta, me mira, me dice papá. Y desde que me vio en un programa de televisión, hace unos días, me dice Topa. Es muy graciosa”, festejó.

Con respecto al futuro cercano, Topa sueña con que su hija lo acompañe en sus espectáculos. “Deseo que alguna vez se suba conmigo a un escenario. Es hermosa, se despierta con alegría, ganas de jugar. En casa no vemos solo los programas que hago sino otras cosas para niños. Por ejemplo, empezó a bailar el ‘Chu Chu Ua’ de Piñón Fijo y baila las canciones de Panam también. Me encanta que pueda descubrir otras cosas. Ve todo y me reconoce también por el audio, la música”.

Fantaseando con un futuro laboral, Topa habló de sus deseos: “quiero hacer La voz argentina kids o MasterChef kids. Voy a seguir trabajando para toda la familia”.

Topa, que trabaja en Disney en forma continua desde hace 21 años, contó que ya no tiene contrato de exclusividad y que espera sumarse a programas de otros canales o plataformas. “Si quería participar de otro ciclo tenía que pedir permiso en Disney. Siempre tuvimos buena comunicación”.

Finalmente, Topa recordó a Romina Yan, con quien trabajó en Play House Disney: “Todavía no puedo creer que no esté. Tuve la suerte de poder trabajar con ella, y era una gran persona, gran compañera y aprendí mucho del mundo infantil. Era una profesional. Sigo hablando de vez en cuando con Cris Morena, con Darío (Giordano, que era el marido de Romina) y sus tres hijos. Y además soy muy amigo de Sofía Reca, que es la esposa de Tomás Yankelevich. Es toda una familia hermosa”, dijo conmovido.

