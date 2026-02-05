TV: América alista a sus conductoras, Topa debuta en la TV Pública y Pergolini se prepara para Otro día perdido
Después de un enero para el olvido en materia de rating y contenido, la pantalla chica renueva sus propuestas
- 4 minutos de lectura'
Luego del golpe que dejó el resultado del encendido de enero, el más bajo en los últimos 20 años, la televisión abierta se prepara para un febrero con algunos cambios, entre regresos y estrenos.
Regresos y cambios en América
El próximo lunes será un día clave en la programación de América TV porque vuelven varios de sus conductores con cambios dentro de sus programas. A las ocho de la mañana regresa a la pantalla Desayuno americano con Pamela David. El equipo que la acompaña está integrado por Mariana Contartessi, Carlos Salerno, Luis Bremer y este año se incorpora Josefina Pouso. A las 10, Sergio Lapegüe se hará cargo de la segunda temporada de Lape Club Social Informativo, junto con Mauro Szeta, Marina Calabró, Luciana Rubinska, Leo Paradizo, Paula Varela, Mica Lapegüe, Robertino Sánchez Flecha y la locutora Eugenia Quibel. En los móviles de exteriores estarán Martín Salwe y Guido Korman.
A las 15, comenzará la temporada número 11 de El diario de Mariana con la vuelta de Mariana Fabbiani a la conducción. Además estarán Martín Candalaft, Guido Záffora, Tatiana Schapiro, Franco Torchia, Luciana Arias, César Carozza y Mauricio D’Alessandro. Y lo mismo pasará con el programa de Yanina Latorre, Sálvese quien pueda, que tendrá nuevamente a su conductora estrella al frente del equipo, en su horario habitual de lunes a viernes a las 19. Además, en este caso, se sumarán a su panel: Pía Shaw, Nicolás Peralta y Martín Salwe, mientras que Ximena Capristo y Majo Martino permanecerán con su labor.
Gran Hermano tendrá su streaming
El 23 de febrero llega una nueva temporada de Gran Hermano a la pantalla de Telefe con varios cambios dentro de su estructura. Pero más allá de lo que se verá en televisión, el canal que comanda Darío Turovelzky diseñó una programación dentro de sus streamings para seguir el reality durante el día. La gran novedad es que Santiago del Moro tendrá su propio espacio para entrevistar al participante que quede eliminado, inmediatamente después de que deje la casa, en La cumbre.
De lunes a viernes, a las 17.30, en Todo lo contrario, Caro Trippar, Boffe y Lean Saifir cubrirán los detalles de la convivencia dentro de la casa. A las 19.30, en La Jugada, Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte analizarán cómo evoluciona el juego. Desde las 21.30, Lucila ‘Tora’ Villar y Fefe Bongiorno harán el react del vivo y, luego de las galas, llegará El After con Diego Poggi. Por su parte, Coty Romero será la encargada de hacer el react a La noche de los ex.
Topa desembarca en la TV Pública
Los estudios del canal estatal se llenarán de color con el estreno del nuevo programa de Diego Topa. De norte a sur y de este a oeste, todo el país compartirá sus mundos y sus historias. Música, baile, cuentos, juegos y mucha alegría para llenar los corazones. El ciclo se llamará Topa, un mundo de colores, se emitirá los fines de semana a partir de la segunda quincena de este mes y buscará fomentar la creatividad, la empatía y el aprendizaje a través de contenido lúdico, musical y educativo.
Pergolini prepara la segunda temporada
Otro día perdido enciende sus motores para un nuevo año en el prime time de eltrece. Mario Pergolini vuelve con el programa que sorprendió el año pasado, pero tendrá algunas modificaciones. El ciclo estrenará nuevas secciones y el conductor estará acompañado nuevamente por Agustín Aristarán, quien además tendrá a mitad de año el desafío de protagonizar Charlie y la fábrica de chocolate en teatro. La que no será de la partida es Laila Roth. Están avanzadas las negociaciones para que Evelyn Botto se sume al staff. La fecha tentativa de estreno es fines de marzo.
Otras noticias de Mariana Fabbiani
Playa y libros. El álbum de fotos de Mariana Fabbiani en sus vacaciones: “Desde el paraíso”
Rating. El nuevo ciclo de María Belén Ludueña debutó en medio de un ajustado campo de batalla
“Tengo ganas de vivir más libre”. Mariana Fabbiani: su novedosa serie de moda, el peso de la mirada ajena y el problema que comparte con su hija
- 1
Los mensajes que revelan la cercana relación entre Soon-Yi Previn, esposa de Woody Allen, y Jeffrey Epstein: “El MeToo llegó demasiado lejos”
- 2
La combatiente republicana que se convirtió en ícono popular gracias a El Chavo del 8 y forjó un gran lazo con uno de sus “vecinos”
- 3
Su canción fue un éxito en todo el mundo, pero ahora tiene que vender contenido para adultos para financiar sus giras
- 4
Unos tontos y un chanta lideran la taquilla teatral en Mar del Plata y Fátima Florez pierde el segundo lugar