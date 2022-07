Topa alertó sobre la influencia de los “videos sexualizados” de Tini Stoessel en los más pequeños

En medio de una revolución tecnológica, donde las redes sociales y los dispositivos móviles se adueñaron del tiempo de ocio de las personas, el animador infantil Diego Topa visitó los estudios de Mañanísima, el ciclo televisivo que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, y alertó a los televidentes que están del otro lado de la pantalla sobre el uso excesivo de las plataformas y el tipo de contenido que consumen los más chicos.

Entre el ping-pong de preguntas y respuestas de los periodistas al entrevistado, Topa eligió hablar de un dilema muy actual, los consumos digitales de los más pequeños. Para ejemplificar la problemática, decidió poner sobre el tapete a Tini, una de las artistas más importantes del momento, quien suele armar producciones algo subidas de tono para sus temas.

“A veces hay videos donde están bailando chicas o chicos, ponele canciones de Tini, ¡que son espectaculares! Pero los más chicos se empiezan a vestir de una manera que no sé si está bueno, muy sexualizados. No está bueno y lo noto”, alertó el exanimador de Disney.

La advertencia de Diego Topa sobre Tini Stoessel y su influencia en las infancias.

Sin desmerecer el trabajo de la pareja de Rodrigo De Paul, Topa extendió el reclamo al multimedio Youtube, con el fin de que filtre los contenidos según la edad del usuario: “Estaría bueno poder pedirle a YouTube que ponga un rango de edad por algoritmo de dos a cuatro años, porque hay videos para ver a esa edad”.

Con la experiencia de años de trabajo junto a los más pequeños, Topa se animó a compartir un mensaje para todos los padres o tutores de niños, para que no transfieran lo que es habitual en las redes sociales a la vida cotidiana: “Para mí es un tema que está bueno hablarlo, porque el bullying está a flor de piel, y los más chiquititos, sobre todo, no saben que están haciendo bullying”.

“Para los más chiquitos, a veces es un juego. Por eso desde la escuela y desde la familia hay que acompañar y mostrarles no sólo que eso está mal, sino que pueden lastimar al otro. Porque sino, no se dan cuenta. No lo hacen a propósito”, agregó el presentador infantil ante la consulta del panel de periodistas y remarcó el ejemplo de su hija Mitaí: “Cuando tira algo le digo ‘eso no está bueno porque si lo hacés en la escuela podés lastimar a otro”.

Por otra parte, manifestó que los valores que se aprenden en los hogares son fundamentales para que los chicos vayan pregonando, desde el respeto, hábitos que construyan a una buena convivencia en los colegios, donde el bullying se convirtió en un problema y un tema a tratar en profundidad por las autoridades escolares: “Hay que ir explicando como un juego. En la casa es fundamental. Porque aparte, a veces tienen reacciones que uno dice ‘pero eso no lo ves en casa’. Y lo ven en YouTube, o donde sea. Hay que tener mucho cuidado”.