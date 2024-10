Las fotos subidas de tono de Tini Stoessel antes de su show con Coldplay

Escuchar

Martina “Tini” Stoessel publicó este martes una serie de fotos en su cuenta de Instagram que revolucionaron la red. Se atrevió a un look osado en el que mostró parte de su vientre y pecho, y dejó a la vista los tatuajes que decoran su piel. Estas imágenes las subió previo al espectáculo que llevó a cabo en las calles de Nueva York junto a Chris Martin y al resto de Coldplay.

Una vez más, Tini dejó en claro que hará oídos sordos a las críticas por su cuerpo, que el año pasado le afectaron tanto su estado anímico y por el que se sometió a diferentes terapias para poder resolver su angustia.

En el marco de la gira que la banda británica llevó a cabo por algunos de los programas de televisión más vistos de los Estados Unidos, la argentina se volvió una acompañante imprescindible y su paso por Nueva York resonó con fuerza.

Tini posó frente al espejo con una camisa blanca crop top y un pantalón jean oversize (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

Mucho antes de presentarse en el espectáculo callejero que organizó el programa matinal The Today Show en las inmediaciones del canal NBC, la “Triple T” posó con una camisa crop top blanca y un pantalón jean oversize. Además, las miradas de sus seguidores se posaron sobre dos detalles que destacaron el outfit.

Tini Stoessel publicó una serie de fotos subidas de tono que revolucionaron las redes (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

Por un lado, los lentes de marco negro le dieron un toque de “secretaria”, mientras que, al tener la camisa abierta, expuso todos los tatuajes que posee. Esta costumbre ya la repitió en reiteradas fotos luego de la publicación de su álbum Un mechón de pelo, en abril de este año.

El look osado que usó Tini Stoessel en Nueva York (Fuete: Instagram/@tinistoessel)

A poco de hacerse públicas esas fotos, sus fans no tardaron en reaccionar con cálidos mensajes en la sección de comentarios, como: “Muy hot”; “Hermosa”; “Oh, mi Dios, me caigo y me levanto”; “La reina está de vuelta”; “Sos de otro mundo, Martina” y “Ay Dios, qué top”. Incluso, Emilia Mernes también se sumó a los elogios y manifestó: “Ah re, ¿qué te pasa? ¿A ver tu tattoo nuevo?”. Por su parte, Stoessel desde sus historias compartió el posteo y agregó un emoji de corazón gris.

El posteo de TIni Stoessel en Instagram (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

Tini Stoessel cantó junto a Coldplay en Nueva York

El programa matutino The Today Show realiza un programa de conciertos en vivo en las inmediaciones del canal NBC. En esta ocasión fue el turno de Coldplay, que se presentó en un escenario callejero ante miles de espectadores.

Desde el sitio oficial de la emisora y en las redes sociales, se lograron diferentes postales del recital, que según explicaron, se debe a la gira Citi de la banda con el fin de presentar su nuevo álbum: Moon Music. Entre canción y canción, el cantante Chris Martin habló de su trayectoria, pero también de su paternidad y del posible retiro.

A pesar de la cuestión personal, la estrella británica dio paso a Elynna y a Tini Stoessel para interpretar “We Pray”, la canción que compuso Martin y que habla sobre un pedido de paz en un actual contexto mundial de guerras. Es por ello que desde Instagram, Stoessel replicó una serie de videos de la presentación de esta mañana.

De igual forma, el sábado 5 de octubre acudió al programa Saturday Night Live con Coldplay. Allí Martin dio una entrevista en directo y habló del reciente álbum. Una vez que cantó algunos temas, cerró el show con Tini y Elynna.

Las imágenes de la argentina en el ciclo humorístico estadounidense recorrieron de inmediato las redes y llenaron de felicidad a sus fans, que plasmaron en la sección de comentarios, el orgullo que representó. “La favorita de Coldplay”; “Orgullosa de vos Tini” y “La mejor lejos”, fueron algunos en referencia.

LA NACION