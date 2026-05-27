Internaron a Pata Villanueva en terapia intensiva: qué se sabe de su salud

La salud de María del Carmen Raquel “Pata” Villanueva volvió a generar preocupación en las últimas horas, luego de que trascendiera que se encuentra internada en terapia intensiva desde el lunes 25 de mayo. Si bien su familia prioriza su privacidad, su hija Agostina reveló cómo está actualmente. Cabe recordar que en febrero de 2021, la exvedette sufrió un accidente doméstico en Uruguay que le provocó una fractura de cráneo y múltiples intervenciones quirúrgicas.

En la emisión del martes 26 de mayo de LAM (América TV), Pilar Smith informó que la exvedette fue internada el lunes. “Se desconocen los motivos reales de su internación, pero me dicen que ni bien llegó a la clínica fue ingresada a la terapia intensiva”, dijo.

En LAM revelaron que Pata Villanueva se encuentra internada

La periodista reveló que pudieron comunicarse con Agostina Cavallero, la hija mayor de Villanueva fruto de su relación con el empresario Héctor Cavallero, quien solo se limitó a decirle que su madre “está estable y fuera de peligro”. “Ayer ingresó en terapia, pero hoy pudieron estabilizarla”, expresó Smith. Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales la exvedette debió ser internada.

Desde hace cinco años, el estado de salud de la exmodelo es un tema extremadamente delicado. Todo comenzó en febrero de 2021 a partir de un accidente doméstico. Se cayó por la escalera de su casa de La Barra, en Punta del Este, Uruguay, y sufrió una fractura de cráneo. En esa ocasión fue trasladada de urgencia al Sanatorio Cantegril, donde pasó varios días en coma. Al mes, fue operada para reemplazar el hueso craneal. Durante su internación, no solo tuvo que someterse a una delicada reconstrucción ósea, sino que en el medio además se contagió de un virus intrahospitalario.

En febrero de 2021, Pata Villanueva sufrió una fractura de cráneo tras caerse de las escaleras, lo cual derivó en una larga internación y múltiples intervenciones quirúrgicas Instagram

Cuando los médicos dieron la autorización, se llevó a cabo el traslado para que pudiera continuar con su rehabilitación en Buenos Aires. Sin embargo, la situación volvió a complicarse en octubre de 2021, cuando la internaron de urgencia en el Hospital Alemán y posteriormente la operaron por divertículos. A eso se sumó una hemorragia intestinal que complicó aún más su cuadro. Aunque la intervención salió bien, su salud empeoró y sus amigos y familiares pidieron cadenas de oración. Afortunadamente, con el correr de los días, empezó a mejorar. En julio de 2022, tras un año y medio del accidente que marcó un antes y un después en su vida, recibió el alta y pudo continuar su recuperación desde su casa.

En febrero de 2025, Villanueva habló con Puro Show (eltrece) e hizo una actualización sobre su salud: “Estoy mejor. Ya recuperé la voz. Caminar, no camino todavía, pero estoy recuperando. Estoy haciendo la rehabilitación”. Reconoció que los primeros meses fueron extremadamente difíciles, puesto que, además de la larga internación, pasó dos años y medio en cama, sin poder hablar, comer o moverse. “Ahora estoy bien, con la gente que necesito, con mis hijos que me dan una mano, gente que me cuida. Estoy bien, pero es un proceso lento (...) Recuperé la voz, como bien, casi todo está bien, pero la pierna todavía me falta”, dijo en aquel momento.