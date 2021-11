Don Johnson fue a ver la nueva película de su hija, Dakota, y lo echaron del cine

Don Johnson es un padre orgulloso y celebra cada uno de los pasos que su hija Dakota da en su carrera. Esta vez, decidió estar presente en la premier de su nueva película, La niña perdida. Sin embargo, no solo no pudo cumplir con su cometido, sino que fue protagonista de un incómodo momento.

“La otra noche fui con mi esposa Kelly a la premier de la película de Dakota. Y tuve que llegar media hora antes para que me hicieran una prueba de Covid. Así que fui, me la hicieron y me dijeron: ‘Pasen a la sala y siéntese”, comenzó contándole al conductor Andy Cohen el actor de División Miami.

Y continuó: “Así que entramos. Teníamos nuestras palomitas de maíz y nos pusimos a conversar con la gente que teníamos cerca. De repente, un tipo viene hacia mí y me dice: ‘Señor Johnson, ¿puede salir? Tengo que hablar con usted’”.

Sorprendido e incómodo, el actor se negó. “Lo que tenga que decirme, dígamelo aquí”, respondió. Pero no hubo caso. Aquel hombre, muy nervioso, se acercó aún más e, inclinándose sobre el actor, le susurró: “Dio positivo”.

“Yo le respondí que era imposible, pero él insistía, así que me volvió a pedir que saliera de la sala”, rememoró el actor. “Salí y él se quedó hablando con Kelly. Inmediatamente, le pedía a mi asistente que llamara para hacer otra prueba”, siguió contando. “Y por supuesto, se trató de un falso positivo. Debido al tiempo que pasó, ya era demasiado tarde para entrar a la sala y me quedé sin poder ver la película ”, se quejó. Y finalizó: “Me muero por verla, pero estoy feliz de estar libre de Covid”.

Dakota Johnson es hija del actor y de Melanie Griffith, quien fue su pareja en 1976 y desde 1989 a 1996. La película que su padre aún no logró ver es La niña perdida, el primer largometraje dirigido por Maggie Gyllenhaal. Allí, comparte elenco con Olivia Colman, Ed Harris, Peter Sarsgaard y Oliver Jackson-Cohen. El film, basado en la novela de la escritora italiana Elena Ferrante, se centra en las vivencias de una mujer que en plenas vacaciones en la playa se ve obligada a enfrentarse a los problemas de su pasado.

A principio de año, Johnson contó en una entrevista cuál fue su reacción cuando Dakota le dijo que tenía pensado cursar una carrera universitaria. En diálogo con el conductor Seth Meyers en su programa Late Night, el coprotagonista de División Miami explicó: “Tenemos una regla en la familia: si seguís estudiando podés seguir recibiendo plata”.

Luego, el actor de Django sin cadenas (2012) recordó la conversación que tuvo con la mayor de sus hijas: “Cuando [Dakota] estaba por terminar el secundario fui a hablar con ella y le dije: ‘Bueno, ¿querés ir a ver universidades?’ O algo así. Y ella respondió: ‘Oh no. No voy a ir a la facultad’. Yo dije: ‘Ok, ¿sabés lo que significa eso? Vas a dejar de recibir plata’”.

Una vez establecido el consenso, Johnson le preguntó a su hija cómo iba a hacer para alcanzar la independencia financiera, a lo que ella tan solo respondió: “No te preocupes”. Tres semanas más tarde, Dakota consiguió un papel en la película Red social (2010), la exitosa biopic que relata la fundación de Facebook, escrita por Aaron Sorkin y dirigida por David Fincher. “Y el resto, digamos, es historia cinemática”, comentó con orgullo,