Donde hubo fuego...: famosos que se casaron dos veces con la misma persona

Para algunos la segunda oportunidad fue definitiva, en cambio para otros la confirmación de que debían tomar caminos separados para siempre

Cynthia Caccia LA NACION

Se enamoraron, se desenamoraron y se volvieron a enamorar. Algo que no suena para nada extraño en los tiempos que corren, pero, ¿qué pasa cuando todo este vaivén de sentimientos ocurre con la misma persona? Mientras que para algunos famosos la segunda oportunidad fue la definitiva, para otros sirvió para reafirmar que debían tomar caminos separados para siempre.

Larry King y Alene Akins

Romántico empedernido, Larry King lidera el ranking de los hombres que más veces pasó por el altar. Casado en ocho oportunidades, la mayoría de sus matrimonios duraron menos de 10 años, aunque con una de sus mujeres, Alene Akins, reincidió más de una vez. Su primer matrimonio con la exchica Playboy duró apenas dos años, de 1961 a 1963, tiempo suficiente para que el periodista se encariñe con el hijo de ella y termine adoptándolo. La perfección y química de esta pareja era envidiable hasta que, inesperadamente, sorprendieron con la noticia del divorcio. Al cabo de unos años, en 1967, se reconciliaron y decidieron darle a su relación una segunda oportunidad; fruto de la cual nació su hija Chaia. Lamentablemente, su historia junto a la exmodelo volvió a fracasar en 1972 y terminó empañada de tragedia cuando el año pasado y, antes de que el escritor muera de Covid-19, los dos hijos que compartió la pareja fallecieron con tres semanas de diferencia. Mientras que Andy murió de manera inesperada a los 65 años, Chaia no logró superar un cáncer de pulmón. “Ningún padre debería enterrar a un hijo”, declaró invadido por la tristeza.

Elizabeth Taylor y Richard Burton

La versión femenina de Larry King fue la mismísima Elizabeth Taylor. La legendaria actriz se casó ocho veces en su vida, con siete maridos diferentes. Quien tuvo el honor de repetir experiencia fue el actor Richard Burton , quien en un primer momento estuvo al lado de la artista durante casi 10 años. Las chispas entre ellos saltaron a principios de los ’60 cuando el rodaje de Cleopatra los reunió por primera vez en Roma. Bajo la piel de Marco Antonio y Cleopatra, los coprotagonistas se fundieron en un beso tan pasional que siguió aún cuando el director ya había gritado el correspondiente: “¡Corten!”. La atracción fue inmediata y dio inicio a una historia de amor que fue publicitada a los cuatro vientos, convirtiéndolos en la pareja más famosa del mundo. Será por eso que la noticia de su separación a mediados de la década del ’70 sorprendió al mundo entero. Lo cierto es que no sabían estar ni juntos ni separados y, 18 meses después, volvieron a darse una nueva oportunidad en un segundo matrimonio, aunque esta vez les duró poco. A pesar de que acabaron casándose con otras parejas, los actores siguieron queriéndose hasta el final de sus días, según sus propias confesiones. “Desde aquellos primeros momentos en Roma estuvimos siempre locamente enamorados. Tuvimos más tiempo, pero no el suficiente”, revelaba Burton en una carta que le envió a la actriz antes de morir.

Jean- Claude Van Damme y Gladys Portugues

Si seguimos con el listado de los famosos que tienen varios casamientos en su currículum, Jean-Claude Van Damme también ocupa un lugar privilegiado. Casado en cinco oportunidades, dos de ellas fue con la misma mujer: Gladys Portugues; su esposa hasta el día de hoy. El actor y la fisicoculturista se conocieron en la década del ’80 cuando él tenía pequeñas participaciones en el cine y aún no era la estrella en la que tiempo después se convirtió. Se casaron en 1987, tuvieron a Kristopher y Bianca, pero cinco años después solicitaron el divorcio. Al parecer, el experto en artes marciales y la madre de sus hijos se arrepintieron de esta decisión y, en 1999, anunciaron su reconciliación con anillo y ceremonia incluida. Portugues fue clave para que el referente del cine de acción logre recuperarse de su adicción a las drogas.

Melanie Griffith y Don Johnson

Don Johnson fue el gran amor de juventud de Melanie Griffith, a tal punto que se casó con él en dos ocasiones. La actriz se enamoró del compañero de elenco de su madre, Tippi Hedren, en la película The Harrad Experiment y a pesar de la diferencia de edad (ella tenía 14 y el 22), lo que sentían fue tan intenso que su madre le firmó un permiso para dejarla irse a vivir con él. Cuando cumplió los 18, finalmente se casó con Johnson, pero el compromiso duró sólo seis meses. Ese divorcio la llevó a un estado de completa oscuridad, de excesos de drogas y alcohol que la mantuvieron alejada durante un tiempo de los sets. Sin embargo, su cameo en División Miami, serie que protagonizaba su ex, volvió a resurgir la chispa entre ellos. Y Melanie volvió a hacerlo otra vez: en 1986 se puso el vestido blanco y caminó nuevamente hacia el altar. Habían pasado trece años desde que se casaron por primera vez, aunque esta ocasión era diferente: estaban esperando a su hija Dakota. Sin embargo, en 1996 la pareja volvió a tomar caminos separados.

Pamela Anderson y Rick Salomon

La historia de amor entre Pamela Anderson y Rick Salomon comenzó en una mesa de póker. A la chica Baywatch no le importó que el jugador filtrara un video íntimo junto a Paris Hilton y terminó casándose con él en octubre de 2007 en Las Vegas. Sin embargo, y como ocurrió con casi todas sus relaciones, a los dos meses la conejita ya estaba separada oficialmente. Al parecer, y a pesar de que cada uno rehízo su vida, la llama de la pasión nunca se apagó entre ellos y en 2013, la voluptuosa actriz no sólo le dio una nueva oportunidad a su ex sino que al año se casaron otra vez. Y una vez más, el matrimonio volvió a fracasar y, casi como si fuera un deja vú, a los dos años Anderson volvió a pedir el divorcio en medio del festejo de San Valentín. Rick tuvo que darle un millón de dólares como parte del acuerdo.

Pink y Carey Hart

El escenario del primer flechazo fue el videoclip “Just Like A Pill” en 2001. Allí, Pink y Carey Hart se enamoraron a primera vista y se convirtieron en inseparables: hacían todo juntos e iban a todos lados juntos. Sin embargo, el idilio sólo duró dos años hasta que decidieron separarse. Un año después, y sin poder olvidarlo, la cantante le pidió matrimonio al expiloto profesional de motocross, quien aceptó rápidamente la propuesta. Pero parece que esta pareja tenía fecha de vencimiento cada dos años y en 2006 volvieron a distanciarse. Si bien la idea era divorciarse rápido, los protagonistas sólo se tomaron un tiempo de once meses y luego, volvieron a retomar su matrimonio. “Creo en la terapia de pareja, creo en hacer el trabajo, sé que ayuda. Es la única razón por la que todavía estamos juntos”, sostuvo la compositora musical sobre qué la ayudo a recuperar el amor del padre de sus dos hijos.

Eminem y Kimberly Anne Scott

El amor los sorprendió en la secundaria, en la turbulenta década de los ’80. Ella tenía 13 y él 15 cuando lo escuchó cantando una canción de LL Cool J y se enamoró de inmediato. Su relación fue tan intensa que poco tiempo después de conocerse, Eminem y Kimberly Anne Scott se fueron a vivir juntos. Si bien en 1995 se convirtieron en padres de Hailie, la pareja no se unió formalmente hasta 1999. Sin embargo, las adicciones de él y los rumores de infidelidad por parte de ella terminaron por desgastar la relación; separándolos en 2001. Mientras ella se paseaba por todos los programas de TV difamándolo, él ya había compuesto su tema “Kim”, una canción en la que un hombre asesina a su esposa después de un engaño. “Adiós, perra. Me hiciste tanto mal. No quiero seguir viviendo en este mundo sin ti”, decía la letra dando cuenta de la relación destructiva que venían teniendo desde hace años. Pero, como en la mayoría de las relaciones tóxicas, ellos no podían vivir separados y en 2006 volvieron a unir sus vidas nuevamente, aunque esta vez su matrimonio duró apenas unos meses. Con el tiempo, los ex aprendieron a mantener una relación de amistad y compartir la custodia de su hija hasta su mayoría de edad.

Megan Fox y Brian Austin Green

Megan Fox y Brian Austin Green se conocieron durante la grabación de la serie Hope & Faith en 2004. Dos años más tarde se comprometieron y finalmente sellaron su amor en junio de 2010, en una íntima boda en Hawaii. Si bien en 2015 la pareja anunció su separación, el distanciamiento duró poco ya que, ocho meses después, Fox confirmó que esperaba su tercer hijo junto a Green dejando a todos sus fans boquiabiertos. Con el confinamiento obligatorio por el coronavirus de fondo, surgieron los primeros rumores de crisis de la pareja y en mayo del año pasado, anunciaron su separación. Sin embargo, fue el propio Green quién no descartó una posible reconciliación. “Quién sabe cómo acabará todo esto. Nos queda mucha vida por delante. Ahora los caminos empiezan a ir por separado. Pueden volver a juntarse o puede que no. No lo sabemos, yo no lo sé. No quiero hacer predicciones”, confesó luego de dar la noticia. Sin embargo, al tiempo ella habló de lo desconectada que se sentía con sus deseos durante esta relación y luego, alguien más conquistó su corazón: al músico Machine Gun Kelly.

Victoria Adams Beckham y David Beckham

¿Por qué conformarse con un matrimonio solo cuando se pueden celebrar dos? ¡O tres! A diferencia de los casos anteriores -plagados de idas y vueltas, separaciones, divorcios y reconciliaciones- en esta oportunidad los famosos decidieron renovar sus votos con un único objetivo: celebrar su amor eterno.

Victoria Adams Beckham y David Beckham son una de las parejas más envidiadas del ambiente. Contra todos los pronósticos, el 4 de junio de 1999 el exfutbolista y la ex Spice Girls dieron el sí en el castillo de Luttrellstown, Irlanda, y se convirtieron en los favoritos de los paparazzi. 18 años después, y con una familia a la que se sumaron sus cuatro hijos, la pareja volvió a pasar por el altar, aunque en una ceremonia íntima y muy diferente a la anterior. “Hemos renovado nuestros votos en 2017. Esta vez fue mucho más privado, había alrededor de seis personas allí, en nuestra casa”, contó el mediocampista inglés en una entrevista con BBC Radio. En cuanto al secreto que los mantiene tan enamorados como el primer día, advirtió: “Permanecemos juntos porque tenemos cuatro hijos maravillosos. Por supuesto que hemos atravesado tiempos difíciles. Cuando pasamos por esos momentos, trabajamos para superarlos como una unidad, como una familia (...) Nos conocemos mejor que nadie el uno al otro y cuando la gente habla de si estamos juntos por ‘la marca’ por supuesto que no, estamos juntos porque nos amamos”, aseguró el galán de 42 años.

Salma Hayek y François-Henri Pinault

Salma Hayek lleva 12 años casada con el empresario François-Henri Pinault, uno de los hombres más ricos del mundo. Sin separaciones de por medio, la pareja reafirmo su unión en tres oportunidades. El primer “sí” fue para San Valentín de 2009 en una ceremonia discreta, en la romántica ciudad de París. Pocos meses después, el matrimonio planeó una boda más vistosa en Venecia llena de invitados famosos. La tercera se dio años después en las idílicas playas de Bora Bora cuando la actriz, quien estaba disfrutando de unos días de descanso junto a su familia recibió una agradable sorpresa: precisamente en ese lugar ella y su esposo iban a renovar sus votos matrimoniales. Ante los ojos de su hija Valentina, la mexicana volvió a reafirmar su amor por el empresario. “El mejor momento de este verano fue cuando mi marido me organizó una ceremonia sorpresa para renovar nuestros votos matrimoniales. Yo hubiera escogido otro vestido, pero me dijeron que íbamos al spa y ¡sorpresa!”, escribió Hayek en sus redes mientras lucía un vestido rojo informal, poco maquillaje y su cabello al natural. A lo largo de estos años, Salma tuvo que enfrentar una y otra vez las versiones que aseguraban que estaba al lado del multimillonario por interés. “En las imágenes no puedes atisbar la magia que hay en él. Me ha convertido en una mejor persona y me ha hecho crecer de una manera buena y saludable”, expresó la actriz.

Beyoncé y Jay-Z

A pesar de la infidelidad del rapero, Beyoncé y Jay-Z parecen estar más unidos que nunca. En abril de 2018, en el marco de su décimo aniversario, los cantantes decidieron renovar sus votos en una playa privada de Malibú. La noticia la dieron sobre el escenario, en pleno tour de On the Run II, cuando revelaron imágenes exclusivas que los retrataban vestidos de blanco, acompañados de sus hijos y disfrutando de lo que parecía ser una majestuosa ceremonia nupcial. Una fuente cercana a la pareja reveló que el emotivo evento fue organizado por el rapero para sorprender a su esposa y jurarle una vez más amor eterno delante de un selecto grupo de invitados. “Todo fue idea de Jay, quería renovar su compromiso de vida con Beyoncé en presencia de sus mejores amigos y familiares. Además de conmemorar el décimo aniversario de su boda. No hubo demasiadas celebridades en el evento, fue una celebración muy sencilla e íntima”, le contó una fuente cercana a la pareja a la revista Grazia.

Matt Damon y Luciana Barroso

El matrimonio entre Matt Damon y la argentina, Lucía Barroso, se convirtió en uno de los más consolidados de Hollywood. La pareja que se conoció en un bar de playa (ella lo atendía mientras él se escapaba del asedio de los fans mientras rodaba una película) se comprometió en septiembre de 2005 y el 9 de diciembre de ese mismo año se casaron. Su boda fue un asunto de bajo perfil ya que no querían medios ni tapas de revistas ni invitados famosos. En su lugar, intercambiaron anillos en una ceremonia civil privada realizada en Manhattan. Pese a los rumores de un divorcio millonario que cada tanto envuelven a la pareja, la realidad es que siempre se muestran unidos y en familia. “Uno debe estar con la persona que ama el mayor tiempo posible. Luciana es mi otra mitad. Tenemos un acuerdo: nunca estoy fuera de casa más de dos semanas. Soy un tipo afortunado. Vivo rodeado de hermosas mujeres: mi esposa y mis cuatro hijas”, confesó el actor en más de una oportunidad. Y para confirmar sus palabras con hechos, en 2013 el protagonista de Identidad desconocida le propuso renovar sus votos en el Caribe. “Mi vida es mucho más fácil gracias a mi mujer y mi matrimonio. Todo tiene sentido”, agregó enamorado.