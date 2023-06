Sienna Miller: el infierno que vivió tras la infidelidad de Jude Law y las traumáticas cuatro semanas que no logra recordar

escuchar

Sienna Miller habló de uno de los momentos más difíciles de su vida. La actriz abrió su corazón en Scandalous: Phone Hacking on Trial, un nuevo documental de la BBC que aborda diferentes casos de famosos que fueron hackeados. En él, la protagonista de Alfie no sólo recordó la infidelidad de su exmarido, Jude Law, con la niñera de sus hijos, sino que contó con lujo de detalles cómo un medio británico descubrió que estaba embarazada y la presionó para contar la noticia.

Todo sucedió en 2005 y casi al mismo tiempo que descubrió que su pareja estaba teniendo una aventura con la niñera de sus hijos. Es que fue apenas dos días después de enterarse de semejante traición que Miller descubrió que estaba embarazada. A su desconcierto se sumó una preocupación más: una llamada que recibió del tabloide británico The Sun diciéndole que sabían sobre el bebe en camino y que querían publicar la noticia.

Su mundo se paralizó de un momento a otro. De hecho, la actriz no recuerda mucho de sus días tras recibir esa llamada casi extorsiva. Según reveló su agente de prensa de ese entonces fue la exeditora del diario, Rebekah Brooks, quien en persona llamó a Sienna para comunicarle que estaba al tanto de esta información. “Tuve que decirle a Sienna que la historia sobre el embarazo había salido a la luz. Ella se derrumbó. Ella gritó muy fuerte. Fue un grito muy gutural. Podía escucharla golpeando el suelo”, contó Ciara Parkes en el documental.

Finalmente, The Sun accedió a no publicar la historia. Sin embargo, la información fue filtrada por una publicación estadounidense. “Sentí que alguien debía estar vendiendo historias. Senté a las cinco personas en nuestras vidas que sabían y las interrogué violentamente. Les dije: ‘tiene que ser uno de ustedes, entonces, ¿quién es?’ Estaba bajo una presión tan intensa. Hubo muchas lágrimas y negaciones”, recordó la propia Miller sobre aquellos días.

No conforme con la respuesta de su entorno íntimo y muy paranoica, la actriz agarró sus teléfonos y comenzó a hacer llamadas. “Creo que no recuerdo seis semanas de mi vida. De hecho, no lo recuerdo. Creo que estaba en un estado de trauma tan profundo en ese momento que me desmayé por completo”, reveló quién inmediatamente enumeró algunas situaciones que vivió por ese entonces. “Recuerdo que un fotógrafo me dijo: ‘¿Te has operado las tetas para quedártelo? (en referencia a Jude Law)’. Y obviamente estaba embarazada. Fue horrible”, añadió.

Finalmente, Sienna Miller descubrió que la noticia se había filtrado por un hackeo telefónico (un término que se utiliza para hablar de la interceptación de mensajes de voz sin consentimiento) y comenzó una demanda judicial contra los posibles responsables. A su vez, aseguró que el medio británico obtuvo ilegalmente información médica privada a través de uno de sus periodistas senior llamado Nick Parker. “Recuerdo que del consultorio de mi médico me llamaron por teléfono y me dijeron: ‘Hemos enviado los registros que usted solicitó’. Y yo dije: ‘No pedí ningún registro’”, recordó sobre cómo se dio cuenta de todo.

“Brooks sabía de mi embarazo en el momento más vulnerable de mi vida. Me obligó a tomar decisiones sobre mi propio cuerpo con el que tengo que vivir todos los días” , expresó angustiada quien finalmente decidió no tener al bebe. “Brooks aseguró a quienes me representan que no publicaría esa información. Y es parte de mi caso que ella, The Sun, sí imprimió esa información”, continuó fuera del tribunal en referencia al artículo que publicó en sus páginas una vez que la noticia se filtró por un medio estadounidense.

“No fue mi elección estar parada aquí. Quería ir a juicio. Quería exponer la criminalidad que atraviesa el corazón de esta corporación. Una criminalidad demostrada clara e irrevocablemente por las pruebas que he visto. Quería compartir los secretos de News Group tal como ellos han compartido los míos”, confesó.

A pesar de sus intenciones de hacer pagar al periódico británico por violar su intimidad, la actriz terminó llegando a un arreglo financiero en 2021 con la compañía News UK de Rupert Murdoch, de la cual Rebekah Brooks es su actual directora ejecutiva. Tras acordar que no hubo admisión de actividad ilegal o piratería telefónica por parte de The Sun, Brooks quedó libre de culpa y cargo. “Desafortunadamente, ese recurso legal no está disponible para mí ni para nadie que no tenga incontables millones de libras para gastar en la búsqueda de justicia. Así es nuestro mundo. Hasta que aparezca alguien que pueda enfrentarse a los infinitos medios de los Murdoch, todo lo que me queda son estas palabras. Y son la verdad”, expresó Miller tras dar un paso al costado.

Hasta el día de hoy, Sienna Miller mantiene su creencia de que sus amigos y familiares fueron víctimas de “la interceptación prolongada, sustancial y específica del correo de voz y las actividades ilegales de recopilación de información llevadas a cabo por los periodistas en el Sun”. Algo de lo cual el periódico fue frecuentemente acusado a lo largo de los años y por lo cual terminó pagando grandes sumas de dinero a diferentes personalidades.

“Casi arruinaron mi vida. Ciertamente he visto cómo han arruinado la vida de otros. Su comportamiento me destrozó, dañó mi reputación en ocasiones sin posibilidad de reparación y me llevó a acusar a mi familia y amigos de vender información que me catapultó a un estado de intensa paranoia y miedo”, concluyó mientras se solidariza con todas aquellas víctimas estén en la misma situación y quieran demandar a la publicación.

Amor y traición

Sienna Miller y Jude Law, un amor que nació en el set y que tuvo muchas idas y vueltas Archivo

Fue en medio de este escándalo mediático y judicial que Sienna Miller no sólo tuvo que afrontar la decisión de interrumpir su embarazo sino hacer el duelo por el fin de su relación con Jude Law. Los actores se conocieron en 2003 cuando compartieron el set de la película Alfie y al cabo de un año ya estaban comprometidos. Sin dudas, eran una de las parejas más atractivas del momento, pero todo terminó en 2005 cuando salió a la luz que el actor estaba viviendo una aventura con Daisy Wright, la niñera de los hijos que el actor tuvo con su primera esposa, Sadie Frost.

“Sólo quiero decir que estoy muy avergonzado y triste por haber hecho daño a Sienna y a todas las personas de nuestro entorno. Mi comportamiento no tiene excusa”, dijo el actor en ese entonces. Por su parte, Sienna se encontraba haciendo teatro en Londres y asegura haber vivido las peores semanas de su vida. “Con ese nivel de angustia pública, tener que salir de la cama y estar de pie frente a 800 personas cada noche, es lo último que quieres hacer”, comentó la actriz en una entrevista con The Daily Beast.

“Fue realmente difícil. Estaba en shock por todo lo que estaba sucediendo. Y realmente yo acababa de empezar, solo tenía 23 años. Pero si superás eso sentís que podés superar cualquier cosa”, reveló. Además, la actriz contó que borró de su memoria muchos momentos de esa etapa. “Hay semanas enteras de las que no tengo ningún recuerdo”, dijo mientras recordaba cómo la prensa la seguía a sol y a sombra para obtener una declaración. “Sabían dónde estaría cada noche. Fue terrible”, manifestó quien a los pocos días se enteró que estaba embarazada.

Miller y Law se dieron una nueva oportunidad en 2009, sorprendiendo a todos los fotógrafos como pareja en la MET Gala de 2010. Sin embargo, volvieron a separarse definitivamente en febrero de 2011.

