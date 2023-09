escuchar

Las redes sociales se llenaron de críticas contra Drew Barrymore, a quienes sus colegas actores y guionistas luego de que tomara la decisión de reanudar su programa de entrevistas en medio de las huelgas de actores y guionistas en Hollywood.

“Tomé la elección de alejarme de los premios MTV porque era la presentadora y tenía un conflicto directo con lo que la huelga estaba lidiando, que eran estudios, compañías de streaming, cine y televisión. También fue en la primera semana de la huelga, y pensé que era el gesto apropiado en su momento para solidarizarme con los escritores. Y para ser claros, nuestro programa de entrevistas terminó el 20 de abril, así que nunca tuvimos que cancelar el show”, escribió la actriz en un posteo.

“Sin embargo, también estoy haciendo la elección de volver por primera vez en esta huelga para nuestro show, que puede que tenga mi nombre pero esto es más grande que eso. Soy dueña de esta elección. Estamos en consonancia con no discutir ni promover estrenos de cine y televisión. Nos lanzamos en vivo en una pandemia mundial; nuestro espectáculo fue construido para tiempos sensibles y sólo ha funcionado a través de lo que está pasando en el mundo real, en tiempo real. Quiero estar allí para proporcionar lo que los escritores hacen tan bien, que es una manera de reunirnos o ayudarnos a darle sentido a la experiencia humana. Espero una solución para todos lo antes posible. Hemos navegado momentos difíciles desde que salimos al aire. Y así doy un paso adelante para empezar la temporada 4, una vez más con una astuta humildad”, finaliza su escrito.

Aunque Barrymore no viola las normas de la SAG-AFTRA como presentadora del programa, ya que los contratos del gremio para programas de entrevistas, juegos, variedades y telenovelas se renovaron y ratificaron en 2022, su programa emplea a guionistas de la WGA. Esto significa que los nuevos episodios de The Drew Barrymore Show, que volverá al aire el 18 de septiembre, tendrán que utilizar a miembros del WGA que violen las normas, a guionistas que no pertenezcan al WGA o a nadie. Un portavoz de CBS Media Ventures dijo a Variety que el programa “no realizará ningún trabajo de escritura cubierto por la huelga de la WGA ”.

“ Drew Barrymore siempre ha sido alguien que ha reconocido sus privilegios y se ha propuesto evolucionar, así que espero que reconsidere esta precipitada decisión, destinada a hacer pagar a su equipo, porque debilita a ambos sindicatos si lo respalda ”, publicó el guionista de televisión Gennefer Gross.

“¿Quién va a escribir su monólogo de apertura y literalmente todo lo demás en esta serie cuando empiece de nuevo la semana que viene? ¿Escritores escorias? Ughhhh, asqueroso Drew Barrymore. Qué asco”, añadió Felicia Day, personalidad de la televisión norteamericana.

El escritor y comediante Adam Conover también salió al cruce. “Esto es increíblemente decepcionante”, escribió. “El programa de Drew Barrymore emplea a guionistas de la WGA que actualmente están en huelga. Ella está eligiendo volver al aire sin ellos, y obligando a sus invitados a cruzar una línea de piquete. Drew: Esto perjudica a tus guionistas y a todos los trabajadores sindicalizados. Por favor, reconsidéralo”, agregó.

La propia Barrymore explicó su decisión de volver en un posteo realizado en sus redes sociales el 10 de septiembre. “ Soy dueña de esta elección. Cumplimos con no debatir ni promocionar películas y programas de televisión que sufran huelgas de cualquier tipo. Nos lanzamos a vivir en una pandemia global, nuestro espectáculo fue construido para tiempos sensibles y solo ha funcionado a través de lo que el mundo real está pasando en tiempo real”, escribió.

Después de que Barrymore publicara sobre el regreso de su programa de entrevistas, el gremio de guionistas estadounidense compartió una declaración que decía: “El programa de televisión de Drew Barrymore es un programa cubierto por el WGA que planea regresar sin sus escritores. El gremio ha hecho y seguirá haciendo piquetes en los programas que estén en producción durante la huelga. Cualquier escritura en The Drew Barrymore Show es una violación de las reglas de huelga de la WGA” .

La huelga conjunta de los sindicatos de actores y guionistas puso al descubierto las injustas condiciones de trabajo que experimentan la mayor parte de sus miembros y provocó un inusitado revuelo. Uno de los puntos fundamentales de la huelga del sindicato de actores instruye a sus miembros a no participar de ninguna actividad que sirva para llenar los bolsillos de los estudios.

El sindicato de guionistas considera que la llegada de las diferentes plataformas de streaming afectó su trabajo y remuneración durante la última década. Acusan que no solo su salario se redujo, sino que también se los contrata por menor tiempo. Si antes se contrataba a un escritor para 24 episodios y se lo incluía en todo el proceso de producción, ahora solamente lo convocan para crear entre seis y 12, de acuerdo con información del medio de espectáculos Vanity Fair.

