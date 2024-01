escuchar

El universo del amor es algo complejo para cualquier ser humano, incluso para la famosa y talentosa Dua Lipa. La cantante, quien estaría saliendo con el actor británico Callum Turner, habló sobre las dificultades de su vida amorosa y los desamores que ha vivido.

Durante una entrevista con la revista Rolling Stone, la artista hizo referencia a su ruptura con Romain Gavras, su exnovio francés, explicó como sus desamores del pasado han influido en su música y reflexionó sobre las “confusas etapas” de las citas.

“ He tenido rupturas en mi vida que me llevaron a creer que el único tipo de rupturas que podía uno tener es aquel en donde las cosas terminan muy mal. Que la historia termine bien fue algo nuevo para mí... me enseñó mucho ”, expresó sin nombrar al director de cine, con quien vivió un romance fugaz a mitad del año pasado. “Cuando tenés un sentimiento así, te sentís un ser mucho mejor, de repente pensás: ‘soy un ser evolucionado, puedo ver a mi ex seguir adelante y sentirme bien por eso’”, añadió.

Antes de salir con Gavras, Lipa estuvo en pareja dos años con Anwar Hadid, hermano de las modelos Gigi y Bella Hadid. El resto de las parejas de la artista no se hicieron públicas. “Creo que en general es un poco confuso”, dijo haciendo referencia al arte de las citas. “ Suelen generarse a través de amigos o de gente de confianza, solo en esos entornos podés conocer gente nueva, porque salir a una cita no es tan sencillo cuando sos, por decirlo de alguna manera, una persona pública ”, expresó.

Estas declaraciones condicen con las letras de las canciones de su nuevo álbum, las cuales reflejan un poco su turbulenta vida amorosa. “Lo llamamos amor, pero aquí lo odiamos. ¿Hablábamos en serio cuando dijimos para siempre?”, dice uno de los temas. “Debo de haberte querido más de lo que nunca supe. No estoy enojada. No estoy dolida. Tenés todo lo que te merecés”.

Una oportunidad al amor

Hace pocos días, la cantante británica fue vista muy cerca del actor Callum Turner, conocido por su participación en la exitosa saga Animales fantásticos. Según reveló el portal PageSix, la cantante y el intérprete fueron descubiertos mientras bailaban muy acaramelados en el after party del preestreno de la serie Masters Of The Air, producción que lo tiene a él entre sus protagonistas.

Este hecho no solo quedó en testimonios, el portal TMZ también compartió un video en el que aparecen en un lugar apartado, algo parecido a un pasillo, abrazados y moviéndose al ritmo de un tema lento mientras intercambian algunas palabras y varias sonrisas.

DUA LIPA AND CALLUM TURNER OMG pic.twitter.com/3cgw0zme4k — ً (@addictionlipa) January 11, 2024

El romance parece ir en serio, o al menos así lo aseguraron personas del entorno de la flamante pareja al portal norteamericano. Según explicaron, el lazo es lo suficientemente fuerte como para que ella haya decidido asistir a un evento que lo tuvo a él como uno de sus protagonistas. “Ella estuvo allí para apoyarlo”, aseguraron conocidos de ambos. “Es nuevo, pero están locos el uno por el otro”, agregaron en sus declaraciones.

La última pareja conocida de Callum fue Vanessa Kirby, la actriz que interpretó a la princesa Margarita en The Crown. La relación terminó en 2020 y, según sus allegados, el problema fue el despegue de sus carreras, ya que sus vidas se cruzaban cada vez menos. Por su parte, Lipa salió con Hadid de 2019 a 2021. Luego se la relacionó con Jack Harlow y Trevor Noah, aunque su última relación oficial fue con Gavras, de 41 años, hijo del director de cine greco-francés Konstantinos Gavras, a quien acompañó durante el verano boreal a la edición del Festival de Cannes.

