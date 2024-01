escuchar

Parece que el amor le tocó la puerta otra vez a Dua Lipa . Luego de romper con el director de cine francés Romain Gavras a finales del año pasado tras ocho meses de relación, la cantante británica fue vista muy cerca del actor Callum Turner, conocido por su participación en la exitosa saga Animales fantásticos.

La cantante y compositora británico albanesa Dua Lipa sale de un evento, en donde se dejó ver junto a Callum Turner Backgrid/The Grosby Group

Según reveló el portal PageSix, la artista y el intérprete fueron vistos bailando muy acaramelados en la after party del preestreno de la serie Masters Of The Air, producción que lo tiene a él entre sus protagonistas. El evento tuvo lugar el miércoles por la noche en Los Ángeles.

Lejos de pasar desapercibidos, los gestos de cariño dieron pie de inmediato a un sinfín de especulaciones. Incluso, el portal TMZ compartió un video en el que aparecen en un lugar apartado, algo parecido a un pasillo, abrazados y moviéndose al ritmo de un tema lento mientras intercambian algunas palabras y varias sonrisas.

DUA LIPA AND CALLUM TURNER OMG pic.twitter.com/3cgw0zme4k — ً (@addictionlipa) January 11, 2024

El romance parece ir en serio. Así lo aseguraron personas del entorno de la flamante pareja a PageSix. Según explicaron, el lazo es lo suficientemente fuerte como para que ella haya decidido asistir a un evento que lo tuvo a él como uno de sus protagonistas. “Ella estuvo allí para apoyarlo”, explicaron. “Es nuevo, pero están locos el uno por el otro” , agregaron.

Además de la tan esperada serie de guerra, una producción de Tom Hanks y Steven Spielberg, Turner es parte del elenco de The boys in the boat, la última película del actor y director George Clooney.

La flamante relación con el intérprete inglés llegó a la vida de la cantante de 28 años en un gran momento de su carrera. Mientras prepara un nuevo disco para 2024, comenzó el año en el centro de la escena al deslumbrar en los Globo de Oro con un vestido negro de terciopelo de Schiaparelli. Y si bien no pudo hacerse de la estatuilla -su tema para Barbie, “Dance the night”, perdió en la categoría mejor canción frente a “What Was I Made For?”, de Billie Eilish y Finneas del mismo film-, se robó todas las miradas.

El actor británico Callum Turner, en el preestreno de Masters Of The Air. Esa misma noche, en la fiesta a la que acudió luego de la proyección, se dejó ver muy acaramelado con Dua Lipa ROBYN BECK - AFP

Relaciones pasadas

La última pareja conocida de Callum fue Vanessa Kirby, la actriz que interpretó a la princesa Margarita en The Crown. La relación terminó en 2020 y, según sus allegados, el problema fue el despegue de sus carreras. “Vanessa y Callum son estrellas en ascenso en el mundo de la actuación y en los últimos años se han visto inundados de ofertas. A medida que sus carreras despegaron, la relación se vio afectada y poco a poco se fueron distanciando. Es muy triste porque alguna vez estuvieron muy cerca”, explicó por aquel entonces al diario The Sun una fuente cercana a los actores.

Por su parte, Lipa salió con el hermano de Gigi y Bella Hadid, Anwar, de 2019 hasta 2021. Luego se la relacionó con Jack Harlow y Trevor Noah, aunque su última relación oficial fue con Gavras.

Dua Lipa en el Festival de Cannes junto a su expareja, el director Romain Gavras instagram @dualipa

Tras meses de rumores, Lipa oficializó en mayo de 2023 su relación con el reconocido cineasta de 41 años, hijo del director de cine greco-francés Konstantinos Gavras. Fue entonces cuando la artista decidió acompañar a su pareja al Festival de Cannes, donde el realizador presentó el thriller de acción Athena, que dirigió y que está disponible en Netflix.

Borrón y cuenta nueva

Como muchos otros famosos que se cansaron de la sobreexposición en las redes sociales y de los comentarios malintencionados, Lipa decidió, a mediados de noviembre del año pasado, borrar gran parte de sus posteos de Instagram. ¿El motivo? Sintió la necesidad de parar y dar de nuevo. En una entrevista con Andy Cohen Live de SiriusXM en la que promocionó su sencillo “Houdini”, la cantante se sinceró. Ante la pregunta de si sintió un alivio o padeció el momento en que se hizo efectivo el reseteo de su perfil en la red social, Lipa se rio y aseguró que efectivamente fue una buena decisión.

Dua Lipa en el detrás de escena de "Dance The Night". La actriz decidió centrar el contenido de sus redes sociales en su trabajo (Fuente: Instagram/@dualipa)

“Simplemente, creo que me gusta [haber eliminado los posteos] porque es un nuevo comienzo, aunque [las publicaciones] no se eliminan. Están archivadas. No es que planee publicarlas nuevamente, pero siento que todas esas fotos que tengo están en mi teléfono, en mi computadora. Son mis recuerdos y también están en Internet, así que realmente no importa”, aclaró a continuación la intérprete de “New Rules”.

En la entrevista, la artista también se refirió al proceso que la llevó a escribir el exitoso tema “Dance The Night”, creado específicamente para una escena de la película Barbie. “Nunca antes había tenido una experiencia como esta de escribir para un film: con una partitura adecuada a la coreografía. Iban a filmar y entonces tuve que hacer una canción que encajara con ese momento del film, pero que también rescatara el espíritu de toda la película, como el momento en el que Barbie vive su mejor día, pero poco a poco empieza a pensar en la muerte”, detalló.

