Durante años, Dulce María fue para millones de espectadores Roberta Pardo, la adolescente de pelo rojo y espíritu desafiante de Rebelde, la adaptación mexicana de la creación de Cris Morena Rebelde Way. Más de dos décadas después de aquel fenómeno, la actriz y cantante vuelve a encontrarse con una joven rebelde, pero esta vez desde otro lugar: en Hechizo: Bienvenidos a Hexe, la nueva película animada de Disney, le presta su voz a Alice, una madre que intenta proteger a su hija Billie mientras ella descubre sus poderes mágicos y busca su propia identidad. A los 40 años y convertida en madre de dos niñas, Dulce María encontró en este personaje una conexión especial con su propia vida, tal como contó en diálogo con LA NACION.

La producción de Walt Disney Animation Studios, que llegó a los cines argentinos este jueves 26 de noviembre, sigue la historia de Billie Doe, una adolescente impulsiva y poco convencional cuyo descubrimiento de sus habilidades mágicas la conduce hasta Hexe, un reino habitado por brujas. Allí, madre e hija deberán unir fuerzas para descubrir secretos familiares que podrían cambiar el destino de ese universo. Dirigida por Fawn Veerasunthorn y Jason Hand, con la codirección de Josie Trinidad, la película combina fantasía y aventuras con una historia centrada en el vínculo entre ambas protagonistas.

Alice, interpretada por Dulce María en el doblaje latinoamericano, y su hija Billie, a quien le presta su voz Danna Alcalá. La relación entre ambas es el eje de Hechizo: Bienvenidos a Hexe, la nueva película animada de Disney Disney - Disney

En su versión original en inglés, Billie tiene la voz de Hailee Steinfeld, mientras que Rashida Jones interpreta a Alice. Para el doblaje latinoamericano, Dulce María fue convocada para darle vida a la madre, mientras que la joven actriz mexicana Danna Alcalá se puso en la piel de la adolescente. También participa Itatí Cantoral, quien interpreta a la reina Celeste.

Itatí Cantola, Danna Alcalá y Dulce María, en la presentación de Hechizo: Bienvenidos a Hexe en México Disney

“Crecí con todas las películas de princesas de Disney y me entusiasma ver a una protagonista tan diferente, una protagonista que no es la princesa perfecta”, contó Dulce María a LA NACION. Para la artista, uno de los aspectos más interesantes de Billie es que se trata de una adolescente que se cuestiona constantemente qué la hace diferente de los demás.

Más allá del universo fantástico, lo que más le interesó fue la relación entre los personajes. La cantante destacó la posibilidad de participar de una historia con “una conexión tan bonita y tanto amor entre madre e hija que se están salvando mutuamente”, un vínculo que, según explicó, no recuerda haber visto de esa manera en otras películas animadas.

La reina Celeste es la antagonista del nuevo film. La actriz mexicana Itatí Cantoral interpreta al personaje en el doblaje latinoamericano, mientras que la ganadora del Oscar Jodie Foster le presta su voz en la versión original en inglés Disney - Disney

Dulce María también destacó el trabajo del director de doblaje, Ricardo Tejedo, y el desafío de interpretar una historia atravesada por la acción y los cambios emocionales. “Hay muchas emociones que dar, transmitir e interpretar”, señaló, y resaltó la paciencia y la experiencia del director, a quien consideró fundamental durante el proceso de grabación.

Sin embargo, su conexión más personal con Alice apareció en las escenas cotidianas de la maternidad. La artista, que en marzo de este año recibió a su segunda hija, Fernanda, recordó que algunas de las primeras secuencias que tuvo que interpretar mostraban a su personaje junto a Billie cuando era una bebé. “Las primeras escenas que tuve que interpretar eran Alice con Billie bebé. Entonces yo tengo a mi bebé chiquitita, que en ese entonces tenía seis meses, y era como: ‘Y aquí le das un beso y aquí le dices buenas noches’. ¡Es mi día a día!”, relató.

La identificación también apareció en otra etapa de la crianza, la que atraviesa con su hija mayor, María Paula. “Mi día a día con la grande, que tiene casi seis, es estarla regañando y cuidando, pero al mismo tiempo hay un amor muy grande. Entonces, obviamente, me identifiqué al 100 por ciento con esas dos versiones”, reconoció.

De los comerciales infantiles al fenómeno RBD

La carrera de Dulce María Espinosa Saviñón comenzó casi por casualidad. Nacida el 6 de diciembre de 1985 en Ciudad de México, tenía apenas cinco años cuando acompañó a sus hermanas a un casting y terminó grabando su primer comercial de televisión. Después llegaron sus participaciones en programas infantiles como Plaza Sésamo y El club de Gaby, antes de dar sus primeros pasos en la música con los grupos Kids y Jeans.

En 2004, Dulce María alcanzó la fama internacional como Roberta Pardo, la adolescente de carácter desafiante y característica cabellera roja de Rebelde, la adaptación mexicana de la ficción argentina creada por Cris Morena

En paralelo, comenzó a sumar papeles en la televisión mexicana. Su participación en Clase 406, estrenada en 2002, fue uno de los antecedentes que la llevaron, dos años después, al proyecto que la convirtió en una estrella internacional. El éxito de Rebelde trascendió la pantalla y dio origen a RBD, la banda que integró junto a Anahí, Maite Perroni, Alfonso “Poncho” Herrera, Christopher von Uckermann y Christian Chávez, y que se convirtió en un fenómeno musical en distintos países de Latinoamérica.

El éxito de Rebelde trascendió la televisión y dio origen a RBD, la banda que Dulce María integró junto a Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher von Uckermann y Christian Chávez

Tras aquella etapa, Dulce María desarrolló su carrera solista sin abandonar la actuación. Publicó discos como Extranjera, Sin fronteras y Origen, este último como parte de una etapa de mayor independencia artística. En 2023 volvió a compartir escenarios con sus antiguos compañeros durante la gira de reencuentro de RBD.

Después del fenómeno de RBD, Dulce María continuó su carrera como cantante y compositora con discos como Extranjera, Sin fronteras y Origen NurPhoto - NurPhoto

Su actividad profesional también comenzó a convivir con nuevas prioridades. Casada desde 2019 con el productor Paco Álvarez, hoy dedica gran parte de su tiempo a la crianza de sus hijas. Aun así, continúa desarrollando su carrera musical: en los últimos meses publicó canciones como “Jaula de oro” y “Casi algo”, lanzada en febrero de 2026.

Consultada por LA NACION sobre cuál de sus múltiples facetas disfruta más en este momento, la artista no dudó en reconocer el lugar que ocupa su familia. “Ser mamá es lo que me tiene más ocupada el 90% del tiempo”, respondió.

Aunque Hechizo... no es su primera experiencia en el doblaje —en 2009 prestó su voz a Molly Cocatú en la película animada mexicana El agente 00-P2—, el proyecto le permitió explorar otra forma de interpretar y reflexionar sobre el valor de su trabajo más allá de la imagen.

“Creo que algo muy bonito es el poder de nuestra voz como mujeres, que no se limita a cómo te ves, a una edad, a una talla, a lo que sea”, reflexionó. Y agregó: “Poder seguir trabajando en un proyecto tan importante como esta película, interpretar con mi voz de otra forma, contar historias de otra forma, me dio mucha gratificación como mujer, como mamá y, obviamente, también como artista”.

Su trayectoria también está atravesada por un vínculo especial con la Argentina. En junio de 2011 dio un recital en el Teatro Coliseo, como parte de su gira Extranjera On Tour, y aprovechó su paso por Buenos Aires para grabar el videoclip de “Ingenua”, en una milonga de la Catedral del Tango. Cuatro años después, en abril de 2015, regresó para presentarse en Niceto Club.

“Ay, tengo los mejores recuerdos de Argentina, de verdad”, expresó cuando LA NACION le preguntó por aquellas visitas. También rememoró su relación con el elenco de la producción argentina que dio origen a la historia que la llevó a la fama: “Claro que ahí nació Rebelde Way. También tuve la oportunidad de conocer a casi todos los compañeros de por allá”.

Camila Bordonaba, Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Felipe Colombo protagonizaron Rebelde Way, la ficción argentina de 2002. En diálogo con LA NACION, Dulce María recordó que tuvo la oportunidad de conocer “a casi todos los compañeros de por allá” NN

Durante la conversación, la actriz también encontró un punto de contacto entre su pasado y la protagonista de la película: la búsqueda de identidad que atraviesa a los personajes adolescentes. “Todos tenemos ese don y esa personalidad que a veces estamos buscando. Creo que esto es una metáfora de esa búsqueda de quiénes somos”, reflexionó sobre el mensaje de Hechizo, una historia que espera que conecte con distintas generaciones.

Y aunque por ahora no anunció nuevas presentaciones en el país, dejó abierta la posibilidad de reencontrarse con sus seguidores argentinos: “Claro que me encantaría volver”.