Dwayne Johnson sorprendió en Venecia con su increíble transformación: “Es algo que tenía muchas ganas de hacer”

Parece que Dwayne Johnson está atravesando un profundo cambio en su vida y su profesión. En las últimas horas, el actor desembarcó en el Festival de Venecia para presentar su nuevo film, un proyecto dramático que significa un gran quiebre en su carrera. Sin embargo, su interpretación de Mark Kerr, el luchador de artes marciales mixtas, no es lo único que ha dado que hablar. Su notable transformación física también ha sido tema de debate en las redes sociales.

La Roca llegando al Lido de Venecia junto al actor y director Benny Safdie y la actriz Emily Blunt, su protagonista en The Smashing Machine STEFANO RELLANDINI� - AFP�

La máquina: The Smashing Machine es el título que por estas horas ha llevado a ”La Roca" a suelo italiano. Si bien esta no es la primera vez que el artista de éxitos como Rápidos y Furiosos ha desfilado por la red carpet de Venecia, este estreno es distinto: significa su debut en una película dramática. Dirigido por Benny Safdie y con Emily Blunt como coprotagonista, Johnson se aleja del cine de acción para ponerse en la piel de Mark Kerr, el legendario dos veces campeón de peso pesado de la UFC e ícono de las artes marciales mixtas. La historia narrará su meteórico ascenso en los 90 como también sus demonios fuera del ring, profundizando en su dolor, sus adicciones y su lucha por la redención.

“Esta transformación era algo que tenía muchas ganas de hacer”, le confesó el protagonista a The Hollywood Reporter antes de su estreno mundial. “He sido muy afortunado de tener la carrera que he tenido a lo largo de los años y de hacer las películas que he hecho, pero había una voz dentro de mí, una pequeña voz que decía: ‘Bueno, ¿qué pasaría si pudiera hacer más? Quiero hacer más y ¿cómo se ve eso?’”, se sinceró sobre este nuevo giro en su trayectoria.

Dwayne Johnson sorprendió con nueva figura en la premiere de su película donde interpreta al luchador Mark Kerr Scott A Garfitt� - Invision�

Este cambio de rumbo no solo significó la posibilidad de mostrar su versatilidad como actor, sino de lucir una nueva apariencia física que tomó a todos por sorpresa. Fue en el evento Miu Miu Women’s Tales el sábado por la noche que Dwayne lució una colorida camisa estampada y un pantalón de vestir que dejó al descubierto su nueva figura, mucho más estilizada y no tan musculosa. Su pérdida de peso se hizo aún más notoria este lunes durante una sesión de fotos oficial de la película, en la que el actor vistió una camisa azul y pantalones blancos. Su traje metalizado en color gris perla para la gran gala no hizo más que reafirmar esta metamorfosis.

“La Roca se ha convertido en un guijarro (una pequeña piedra conocida como canto rodado)”, bromeó un usuario de X mientras otro aseguraba que parecía una imagen generada con Inteligencia Artificial. “Es la mitad de lo que era”, dijo otro seguidor, al tiempo que algunos descreían que fuera realmente él: “No perdería tanta masa muscular tan rápido”. Lo más shockeante fue cuando otro internauta compartió su preocupación por su salud: “Espero que no esté enfermo porque se ve muy delgado.

Johnson habló de este nuevo desafío actoral que lo llevó a bajar de peso STEFANO RELLANDINI - AFP

Si bien la estrella de Black Adam reveló que su metamorfosis es producto de su nuevo desafío en pantalla, también confesó que desde hace años padece trastornos intestinales. “He ido a médicos y no lo puedo solucionar del todo. Es mi digestión’”, contó Johnson tiempo en su paso por The Mark Hyman Show. “Me siento genial, y eso es lo raro, pero no puedo soportarlo más”, acotó quien comenzó un tratamiento a principios de 2024 en medio del rodaje de La Máquina: The Smashing Machine.

Su nuevo desafío en el cine

Sin dudas, La Máquina: The Smashing Machine representa un atrevido salto actoral para Dwayne Johnson. Inspirada en un documental de HBO de 2002 que lleva el mismo nombre, esta película narra la historia del luchador Mark Kerr, desde su meteórico ascenso hasta los demonios personales que enfrentó fuera del ring, como fue su adicción a los analgésicos.

La Roca en la piel de Mark Kerr, el legendario dos veces campeón de peso pesado de la UFC e ícono de las artes marciales mixtas.

“Mark fue el mejor boxeador del mundo en su momento, pero esta película ni siquiera trata de pelear; es una historia de amor. Es una historia de amor sobre Mark y Dawn (su esposa) y es una historia de amor sobre Mark y el amor que sentía por lo que hacía: su lucha por cumplir en el ring sus desafíos y por su superación. Como saben, Mark sufrió dos sobredosis y tiene suerte de estar vivo, y eso es parte de la razón por la que esta historia es tan especial”, dijo el actor en la conferencia de prensa de Venecia con el verdadero protagonista de testigo.

Dwayne Johnson confesó que su amiga Emily Blunt fue un pilar fundamental para que se anime a mostrarse en otra faceta actoral. TIZIANA FABI� - AFP�

En la pantalla, Emily Blunt será la encargada de interpretar a Dawn Staples, repitiendo la química que lograron juntos en Jungle Cruise, de Disney. A lo largo de la presentación, La Roca se refirió a la actriz como su mejor amiga y remarcó lo que lo ayudó en este nuevo desafío actoral. “Desde que trabajamos juntos en Jungle Cruise, ella realmente me animó y creyó en mí. Ella me dijo: ‘Me tienes a mí, así que hagámoslo juntos’. Así que esta transformación no habría sucedido sin mi mejor amiga, que estuvo ahí para apoyarme y animarme“, contó La Roca ante el público presente. De hecho, aseguró que la artista jugó un papel fundamental a la hora de presentarlo con Safdie, el director del proyecto a quien Blunt conocía del rodaje de Oppenheimer.

A su vez, Johnson reflexionó sobre como la taquilla puede encasillar a un actor por largo tiempo. “La industria decide empujar a un actor a un rincón y le dice: ‘Este es tu camino. Esto es lo que la gente quiere que hagas’. Lo entendí así que hice esas películas y me gustaron; eran divertidas. Algunas eran muy buenas y triunfaron, y otras no tanto...”, confesó quien aseguró que es difícil saber de lo que eres capaz cuando te han encasillado y que “a veces se necesita gente a la que quieres y respetas, como Emily y Benny, para decir que puedes”.