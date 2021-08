Edith Hermida: su opinión sobre el caño de Pampita Ardohain desató un cruce con Yanina Latorre en vivo

“Cada uno tiene derecho a hacer, decir o pensar lo que quiera”, expresó este mediodía Edith Hermida desde el móvil de Los ángeles de la mañana en referencia a sus dichos en Bendita sobre la decisión de Carolina “Pampita” Ardohain de mostrar tanto su vida y, sobre todo, por bailar en el caño de ShowMatch a tan sólo dos semanas de dar a luz.

Tras la polémica que se armó -que incluyó la respuesta de la propia protagonista-, la panelista y conductora volvió a ratificar su postura este viernes, aunque aseguró que “envidia a la modelo”. “Menos a Moritán, le envidió todo: los canjes, el cuerpo, la casa, que se levante, se haga una colita y esté divina”, bromeó mientras las angelitas le pedían explicaciones sobre por qué no le envidiaba al marido. “Moritán no me gusta como hombre, no me parece atractivo, ni me gustan tan melosos”, explicó.

Ya con un tono más serio, la periodista aseguró que lo que le molestó de Ardohain fue “la necesidad de querer mostrarse sensual todo el tiempo”. Mientras Yanina Latorre (su archienemiga) coincidía con ella, Hermida aclaró: “Sabemos que sos divina, espléndida, que tenés un físico privilegiado (...) Ella tiene una necesidad de mostrarse así y si esa es su carrera está bien, pero yo tengo derecho a opinar”.

Sin embargo, su comentario despertó la ira de Latorre. “No te comas los mocos, andá fuerte y bancá tu postura”, lanzó ante la actitud “paz y amor” de la panelista. “No, a mi no me gusta discutir, ni hacerle daño a nadie (...) Yanina también me encanta, te amo. Puedo criticarlas y no estar de acuerdo con algo que hacen, pero después me caen bien”, le respondió así la panelista de Bendita.

Lejos de creerle, la rubia la tildó de “falsa” y le recordó en vivo todas las cosas que dicen de ella y los “tapes espantosos” que le arman en su contra en Bendita, a lo que Hermida contestó: “No la destrozo [en referencia a Latorre]. Yo puedo hacer alguna crítica, pero después hay cosas que me gustan de ella. Yo le pego pero después me olvido de las cosas que digo”.

