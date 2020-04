Bob Odenkirk en una escena de Better Call Saul

18 de abril de 2020 • 00:19

Luego de una carrera en la que fue un actor secundario en muchas grandes series, Bob Odenkirk vive uno de sus mejores momentos profesionales al frente de la prestigiosa Better Call Saul. La estrella recibe elogios de la crítica y el público, pero este momento de gran esplendor se vio momentáneamente opacado por un difícil momento personal. Según reveló en una entrevista en el ciclo de James Corden, el hijo de 21 años de Odenkirk tuvo coronavirus . Si bien ahora está totalmente recuperado, los días en los que atravesó la enfermedad fueron muy difíciles.

En la nota, el intérprete comentó: "A fin de cuentas, fue bastante malo y fue peor que una gripe. Según me contó, el dolor en la garante era insoportable, pero también lo pasó mal debido a la fatiga que sufría. Y duró mucho más que una gripe común. Pero debo decir que él salió del cuadro con facilidad en comparación a mucha gente que sufre realmente más ". Poco después agregó: "A medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que fuimos muy afortunados".

Better Call Saul: trailer final de la quinta temporada - Fuente: YouTube 01:42

Video

Al ser consultado sobre los resultados positivos que arroja la cuarentena en el mundo, y cómo la mayoría de las personas respetan el aislamiento como herramienta contra la propagación del virus, Odenkirk dijo: "Esto me causa una gran sorpresa. Yo soy muy cínico, y creo que ese es un motivo por el que me gusta la comedia, pero no deja de impactarme lo mucho que está cooperando la gente y la sociedad . Realmente veo que están cuidándose entre todos al respetar esta medida, y me parece muy alentador".

Con respecto al actual éxito de Better Call Saul , Odenkirk expresó la confianza que sintió cuando le propusieron el proyecto y la poca importancia que le dio el que pudieran comparar ese spin off con Breaking Bad : "Estoy en este negocio desde hace mucho tiempo, y estaba listo para enfrentar el desafío. Me daba mucha curiosidad ver qué tenían entre manos los guionistas y el creador de todo, Vince Gilligan. Pensé que podía ser un proyecto muy interesante que quizá no iba a llamar la atención de mucha gente, pero que igual iba a valer la pena".