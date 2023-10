escuchar

Algunas mujeres de Hollywood se unieron bajo una misma causa: rechazar las normas de belleza impuestas por la industria durante tantos años. Quienes comenzaron a levantar la bandera en pos de mostrarse más natural fueron Kate Winslet, Jamie Lee Curtis y Rachel McAdams, quienes comenzaron a pedir que no haya retoques en sus fotos o producciones. En el último tiempo, Pamela Anderson se unió a esta tendencia no sólo vendiendo toda su ropa sexy (esa que la hizo popular en los 90) sino apareciendo en la Semana de la Moda de París sin una gota de maquillaje. Actitud que acaba de ser elogiada por Scarlett Johansson, otra de las actrices que en más de una oportunidad intentó despegarse del mote de sex symbol que la industria le quiso adjudicar.

A principios de este mes, la exchica Baywatch fue noticia por asistir al desfile de Vivienne Westwood con su rostro al natural. Si bien no debería ser tema de debate, su actitud generó una gran sorpresa ya que durante años la imagen de Anderson fue vinculada con la sensualidad. “No vine a la Semana de la Moda de París y pensé: ‘no voy a usar maquillaje’. Algo se apoderó de mí y me estaba vistiendo con esta ropa hermosa y pensé: ‘No quiero competir con la ropa’. No estoy tratando de ser la chica más bonita de la habitación”, explicó en diálogo con Vogue Francia sobre esta transformación interna que viene transitando hace tiempo.

La primera en aplaudir su decisión fue Jamie Lee Curtis, quien calificó este accionar como “un acto de valentía y rebelión”. Ahora, quien se sumó a esta tendencia fue Scarlett Johansson que consideró su actitud como “un mensaje poderoso”. “Creo que definitivamente es diferente ver a alguien que está en el ojo público, una mujer en el ojo público, ir a un desfile de moda o a un gran evento sin maquillaje. Es muy diferente de lo que estamos acostumbrados”, dijo la estrella de Viuda negra en una entrevista con el medio Popsugar.

Sin una gota de maquillaje. Pamela Anderson sorprendió al asistir a la la Semana de la Moda de París a cara lavada

“Es un mensaje poderoso para las mujeres ver eso , ya sea que sigan su ejemplo o cualquiera que sea el efecto, en el espíritu de la época. Es poderoso para las mujeres ver a otras mujeres rechazar las normas de belleza estándar ”, agregó elogiando a Anderson.

En medio de sus declaraciones, Johansson recordó sus problemas de piel y acné cuando era adolescente y confesó cómo esta situación afectó su confianza, en especial cuando se hizo conocida. “Tenía alrededor de 20 años, estaba filmando La Isla y la conversación entre el director, el maquillador, el director de fotografía y el iluminador en el set se centraba en ver cómo iluminar y ocultar la piel mala. Fue muy, muy mortificante ”, reconoció.

“La revolución de la belleza natural ha comenzado”

“La revolución de la belleza natural ha comenzado oficialmente”, escribió Anderson en sus redes sociales a principios de octubre orgullosa de su decisión. Y aunque sus palabras parezcan sencillas, liberarse de la presión que podría suponer ir en contra de algunos cánones de belleza no fue nada fácil para la exchica Baywatch. Al contrario, fue parte de un proceso de duelo y de amor propio.

En una reciente entrevista con Elle, la rubia contó parte de los motivos que la animaron a lucir más natural: su maquilladora, Alexis Voguel, murió de cáncer en 2019. “Ella era la mejor. Y desde entonces, sentí que, sin Alexis, es mejor para mí no usar maquillaje”, afirmó quien se dio cuenta de que ir contra de lo establecido resultaba atractivo y que estar sin maquillaje podría ser considerado también como un acto de rebeldía y valentía al mismo tiempo.

Pamela Anderson volvió a sorprender al natural en el desfile de Victoria Beckham

Tras considerar su decisión de “liberadora, divertida y algo rebelde”, Anderson expresó: “Me di cuenta de que había toda esa gente haciendo grandes looks de maquillaje, y es propio de mí ir contra la corriente y hacer lo contrario de lo que todos hacen”.

En concordancia con este accionar, la rubia que se hizo popular por saltar las olas en la playa tomó la decisión de vender su icónica colección de ropa para “hacer espacio” y escribir un nuevo capítulo en su vida. “No me gusta desperdiciar”, explicó la modelo, de 56 años, en una entrevista con People justificando sus intenciones de desprenderse de icónicas prendas que la llevaron al estrellato décadas atrás. “Es mejor aclarar mi mente, limpiar mi armario y hacer espacio para esta nueva vida”, agregó mientras advertía que su famoso traje de baño rojo, ese que la convirtió en una de las sex symbol de los 90 también está dentro del catálogo.

