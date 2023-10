escuchar

Durante la Semana de la Moda de París, Pamela Anderson sorprendió a todos al aparecer sin maquillaje, algo que algunos celebraron y otros criticaron. Entre las personas que mostraron su admiración por esta actitud, estuvo Jamie Lee Curtis, que elogió a la actriz por mostrarse al natural.

La semana pasada, la estrella de Baywatch, de 56 años, lució su belleza a cara descubierta mientras asistía a numerosos eventos en la capital francesa. Lee Curtis, de 64 años, aplaudió a su colega por su “acto de valentía y rebeldía” y declaró que “la revolución de la belleza natural ha comenzado oficialmente”.

“ Pamela Anderson, en medio de la Semana de la Moda, con tantas presiones y posturas, y, y, y... Esta mujer apareció y reclamó su asiento en la mesa sin nada en la cara. Estoy tan impresionada y anonadada por este acto de coraje y rebelión ”, escribió el lunes Lee Curtis en su cuenta de Instagram y en Twitter, haciendo referencia a la decisión de su compañera de mostrarse al natural.

Pamela Anderson, durante su paso por la Semana de la Moda de París Splash News/The Grosby Group

Anderson asistió sin maquillaje al desfile Primavera/Verano 2024 de Isabel Marant Womenswear, celebrado el jueves en la plaza Colette de París. La estrella lució su figura con un vestido ajustado de color lima, que combinó con un par de zapatos con taco beige y un bolso con tachas haciendo juego.

La elección de la estrella de ir sin maquillaje no es una sorpresa, ya que recientemente contó que prefiere un look más natural y sin tanto artificio. “Los 90 fueron los 90, y ahora estamos en 2023. Me gusta hacer cosas diferentes y este es un nuevo capítulo de mi vida”, declaró a Entertainment Tonight.

“ La belleza natural sigue requiriendo dos horas frente al espejo. Es curioso, porque ahora siempre estoy en el jardín con mis plantas, siempre tengo tierra bajo las uñas. Así que está bien llevar diamantes para darme un poco de glamour ”, añadió la actriz, que fue un verdadero icono sexual a mediados de los 90. Pamela también prescindió del maquillaje el viernes en el desfile de Victoria Beckham en la Semana de la Moda de París.

Hace algunas semanas, durante una entrevista con la revista Elle, Anderson explicó que tras el fallecimiento de su maquilladora de confianza a causa de un cáncer de mama, había adoptado esa estética minimalista, es decir, la ausencia de maquillaje. “ Ella era la mejor. Y desde entonces sentí que, sin Alexis, era mejor para mí no usar maquillaje ”, declaró a la publicación. También dijo que con esta acción estaba siendo un poco rebelde, lo cual la hacía sentir bien consigo misma. “Para mí es liberador, divertido y un poco rebelde también. Porque me di cuenta de que había toda esa gente haciendo grandes looks de maquillaje, pero es algo propio mío el ir contra la corriente y hacer lo contrario de lo que todos hacen”, contó en la entrevista.

“ Creo que todos empezamos a parecer un poco raros cuando nos volvemos mayores. Y medio como que me río de mí misma cuando me miro en el espejo. Y ahí digo, ‘Wow, ¿esto realmente me está pasando a mí?’. Es un viaje, pero en gran parte feliz ”, reflexionó.

Además de cuidar su piel y no utilizar maquillaje, la actriz cuida su cuerpo siguiendo una dieta estrictamente vegana desde hace diez años. Como activista, siempre trata de destacar el impacto de este estilo de vida en el mundo y, al respecto, lanzará muy pronto un libro de cocina. “No (es para) impulsar el veganismo ni nada por el estilo, sino simplemente para hacer que las verduras sean más interesantes”, adelantó.

En sus comidas diarias, incluye alimentos cosechados directamente de su huerta y cien por ciento orgánicos, disfrutando no solo de los sabores que ofrece la comida natural sino también del proceso de cultivo de las frutas y verduras.

Pamela Anderson y el traje de baño colorado con el que se hizo mundialmente famosa

Semanas atrás, la actriz que se hizo popular por saltar las olas en la playa tomó la decisión de vender su icónica colección de ropa para “hacer espacio” y escribir un nuevo capítulo en su vida. “No me gusta desperdiciar”, explicó en una entrevista con People, justificando sus intenciones de desprenderse de icónicas prendas que la llevaron al estrellato décadas atrás. “Es mejor aclarar mi mente, limpiar mi armario y hacer espacio para esta nueva vida”, agregó mientras advertía que no puede esperar a ver como otros disfrutan de estas piezas.

“Sin duda, mi estilo ha cambiado a lo largo de los años y me emociona pensar que otros encontrarán la alegría que yo encontré. No hay razón para aferrarse a ello. Estos recuerdos están hechos para compartir”, expresó convencida. Cuando se le preguntó si el catálogo de venta incluirá su famoso traje de baño rojo que la convirtió en una de las estrellas de Baywatch, ella simplemente respondió: “¡Todo!”. Aunque todavía no reveló cuándo los fanáticos podrán hacerse con esta moda vintage, la exmodelo de Playboy aclaró que todo estará disponible en su sitio web.

LA NACION