El asombroso parecido entre Elizabeth Hurley y su hijo Damian

Elizabeth Hurley y su hijo Damian, en una reciente foto que se sacaron para celebrar la Navidad

Elizabeth Hurley, de 54 años, y su hijo Damian, de 17, se han sacado una selfie para celebrar la Navidad en sus redes sociales y los internautas han enloquecido. El parecido físico entre ambos es tal que algunos hasta se atreven a preguntar quién es quién de los dos. Madre e hijo visten un gorro negro para protegerse del frío, además de sendos abrigos. Pero ha sido la larga melena castaña clara que ambos lucen igual, sus ojos claros, los pómulos marcados y la misma sonrisa lo que más ha llamado la atención de los usuarios, que afirman que son idénticos. "Guapísimos" o "parecen gemelos" son algunos de los comentarios que han dejado en la publicación de Damian en Instagram.

Damian Hurley es el único hijo de la actriz y del empresario y productor de cine norteamericano Steve Bing, cuya paternidad se estableció tras una demanda judicial que le obligó a realizarse las pruebas de ADN después de que él inicialmente la pusiera en duda aludiendo que la actriz y él mantenían una relación "breve y no exclusiva". Según publicó BBC entonces, de ser el padre, Bing le habría prometido a su expareja comportarse como un progenitor "extremadamente involucrado y responsable", algo de lo que no hay constancia, pues la actriz siempre se ha definido como "madre soltera" y Damian se crió solo con ella en una granja en Gloucestershire, Reino Unido, (aunque durante unos años también convivió con el magnate Arun Nayar, casado con Hurley entre 2007 y 2011).

Damian lleva dejándose ver en compañía de su progenitora en diversos estrenos y eventos desde hace años. Con solo 13 años posó para la firma Pink House Mystique, pero fue a mediados de 2018 cuando firmó con Tess Management, la agencia de modelos a la que también pertenece Elizabeth Hurley y otros hijos de celebrities como Adwoa Aboah o Georgia May Jagger. En julio consiguió una importante campaña para la marca de cosméticos Pat McGrath en cuyo video publicitario conquistó a todos con una imagen absolutamente andrógina y un perfil sorprendente y disruptivo que representan una auténtica novedad dentro del mundo de los modelos.

El joven planea un futuro en el que combine el mundo de la moda con la interpretación y ya en 2016 debutó como actor con un pequeño papel en The Royals, el culebrón que protagonizó su madre en el papel de una ficticia reina consorte de Inglaterra. Consultada por el interés de que su hijo siga sus pasos, la actriz aseguró en una entrevista con la revista People que lo apoyaría siempre en sus decisiones, pero que también lo alienta para que no deje los estudios en la escuela. Eso sí, ya le ha dado sus dos primeros consejos actorales: "Aprendete el diálogo y no seas molesto". "No sé si será actor, pero creo que estará en el mundo del espectáculo. Puede que detrás de la cámara. Es bastante déspota cuando hace sus pequeñas minipelículas, se le da bastante bien. Creo que quiere dirigir un estudio, tal vez acabe contratando a su anciana madre geriátrica", bromeaba Elizabeth Hurley en una entrevista en el programa Lorraine, de la ITV británica.

Madre e hijo disfrutan de una relación muy estrecha y lo demuestran en las redes sociales. En sus respectivas cuentas de Instagram -donde Elizabeth acumula 1,5 millones de seguidores y Damian más de 52.000- ambos comparten fotos el uno del otro acompañadas de mensajes cariñosos. Además los dos utilizan estas plataformas para promocionar sus respectivos trabajos. La actriz, que en 2005 lanzó una exitosa firma de ropa de baño Elizabeth Hurley Beach, posa constantemente con sus diseños en las redes sociales y Damian no duda en utilizar Instagram como una especie de catálogo en el que muestra todos sus atributos como modelo.

Damian también ha publicado alguna instantánea con dos de sus famosos padrinos: Elton John y Hugh Grant, al que Damian llama "tío Hugh". Tras conocerse en 1987 rodando la película de Gonzalo Suárez Remando al viento, Grant y Hurley formaron una de las parejas más icónicas de los años noventa y también protagonizaron uno de los escándalos más mediáticos de la década después de que el actor acabara arrestado en Los Ángeles por contratar los servicios de una prostituta en 1995. Su ruptura oficial se produjo en 2000, aunque Hurley le sigue considerando "su mejor amigo".