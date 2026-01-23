LA NACION

El funeral de Valentino, en fotos: de las lágrimas de Anne Hathaway al dolor de Liz Hurley

El célebre diseñador, gran maestro de la moda italiana, murió el 19 de enero en su casa de Roma a los 93 años

Anne Hathaway no pudo ocultar su congoja durante el funeral del célebre diseñador
Anne Hathaway no pudo ocultar su congoja durante el funeral del célebre diseñadorAndrew Medichini - AP
Esta mañana, en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires en la Plaza de la República romana, se realizó el funeral de Valentino Garavani, el célebre diseñador de moda italiano que conquistó Hollywood y dejó una huella imborrable en la industria. A la cita acudieron varias figuras del mundo del espectáculo, entre las que se destacó Anne Hathaway. La actriz llegó al lugar acompañada por su marido, el también actor Adam Shulman
Esta mañana, en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires en la Plaza de la República romana, se realizó el funeral de Valentino Garavani, el célebre diseñador de moda italiano que conquistó Hollywood y dejó una huella imborrable en la industria. A la cita acudieron varias figuras del mundo del espectáculo, entre las que se destacó Anne Hathaway. La actriz llegó al lugar acompañada por su marido, el también actor Adam ShulmanSTEFANO RELLANDINI - AFP
Vestida de negro, Hathaway se dejó ver muy acongojada por la partida de Valentino: la protagonista de Los miserables rompió en llanto en varios momentos de la ceremonia. Apenas se enteró de la noticia, la actriz se volcó a sus redes sociales para homenajear a su amigo. “Durante los últimos veinte años, ha sido un honor extraordinario haber conocido, amado y cuidado por el gran Valentino Garavani”, expresó
Vestida de negro, Hathaway se dejó ver muy acongojada por la partida de Valentino: la protagonista de Los miserables rompió en llanto en varios momentos de la ceremonia. Apenas se enteró de la noticia, la actriz se volcó a sus redes sociales para homenajear a su amigo. “Durante los últimos veinte años, ha sido un honor extraordinario haber conocido, amado y cuidado por el gran Valentino Garavani”, expresóSTEFANO RELLANDINI - AFP
Valentino, además, fue quien le confeccionó el vestido de novia a Hathaway. “Cuando me casé en 2012, se ofreció a hacerme un vestido de novia de alta costura personalizado, un gesto tan generoso que todavía me hace llorar”, reveló la actriz. También compartió escena con ella en El diablo viste a la moda. Esta mañana, la artista volvió a llorar en la capilla decorada con flores blancas por la partida de su amigo
Valentino, además, fue quien le confeccionó el vestido de novia a Hathaway. “Cuando me casé en 2012, se ofreció a hacerme un vestido de novia de alta costura personalizado, un gesto tan generoso que todavía me hace llorar”, reveló la actriz. También compartió escena con ella en El diablo viste a la moda. Esta mañana, la artista volvió a llorar en la capilla decorada con flores blancas por la partida de su amigo HANDOUT - Valentino Press Office
A lo largo de su carrera como modelo y como actriz, Elizabeth Hurley estuvo acompañada por Valentino. Hoy, decidió estar presente en el último adiós a su amigo y apoyar a sus familiares. La estrella británica llegó hasta la Basílica del brazo de su hijo, Damian Hurley
A lo largo de su carrera como modelo y como actriz, Elizabeth Hurley estuvo acompañada por Valentino. Hoy, decidió estar presente en el último adiós a su amigo y apoyar a sus familiares. La estrella británica llegó hasta la Basílica del brazo de su hijo, Damian HurleySTEFANO RELLANDINI - AFP
Hurley también eligió la sobriedad y el código de vestimenta: un tapado negro largo que combinó con botas a tono. En todo momento llevó puestos sus lentes de sol. Su hijo, en cambio, le sumó un toque de color a su outfit: optó por sumar una bufanda roja que no pasó desapercibida
Hurley también eligió la sobriedad y el código de vestimenta: un tapado negro largo que combinó con botas a tono. En todo momento llevó puestos sus lentes de sol. Su hijo, en cambio, le sumó un toque de color a su outfit: optó por sumar una bufanda roja que no pasó desapercibidaSTEFANO RELLANDINI - AFP
Apenas se enteró de su partida y antes de viajar a Roma para despedirlo, Hurley escribió unas palabras para el diseñador en su cuenta de Instagram. “Estoy verdaderamente triste de enterarme de la muerte de mi querido amigo. 30 años de extraordinaria amistad. Valentino fue eternamente amable y generoso conmigo y con mi hijo Damian, a quien Valentino llamó 'El Pequeño Príncipe'. Apreciaré nuestro tiempo juntos por el resto de mi vida”
Apenas se enteró de su partida y antes de viajar a Roma para despedirlo, Hurley escribió unas palabras para el diseñador en su cuenta de Instagram. “Estoy verdaderamente triste de enterarme de la muerte de mi querido amigo. 30 años de extraordinaria amistad. Valentino fue eternamente amable y generoso conmigo y con mi hijo Damian, a quien Valentino llamó 'El Pequeño Príncipe'. Apreciaré nuestro tiempo juntos por el resto de mi vida”STEFANO RELLANDINI - AFP
Muchas figuras del mundo de la moda también se acercaron hasta la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires para honrar a uno de los grandes maestros del rubro. Uno de ellos fue Tom Ford
Muchas figuras del mundo de la moda también se acercaron hasta la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires para honrar a uno de los grandes maestros del rubro. Uno de ellos fue Tom FordSTEFANO RELLANDINI - AFP
La supermodelo y actriz rusa Natalia Vodianova también viajó a Roma para el funeral. Además de las figuras presentes, muchas celebridades enviaron ofrendas florales. Entre ellas se destacó la de Sophia Loren, cuya banda rezaba: "Siempre en mi corazón". También hubo flores de la familia Armani, de los Príncipes Herederos de Noruega y de Claudia Schiffer, quien eligió una rosa colorada, el color que Valentino convirtió en símbolo de sus diseños
La supermodelo y actriz rusa Natalia Vodianova también viajó a Roma para el funeral. Además de las figuras presentes, muchas celebridades enviaron ofrendas florales. Entre ellas se destacó la de Sophia Loren, cuya banda rezaba: "Siempre en mi corazón". También hubo flores de la familia Armani, de los Príncipes Herederos de Noruega y de Claudia Schiffer, quien eligió una rosa colorada, el color que Valentino convirtió en símbolo de sus diseñosSTEFANO RELLANDINI - AFP
Natalia Vodianova fue a la ceremonia con un discreto vestido negro que combinó con medias oscuras y botas altas. Además, sostuvo el pelo con una vincha
Natalia Vodianova fue a la ceremonia con un discreto vestido negro que combinó con medias oscuras y botas altas. Además, sostuvo el pelo con una vinchaSTEFANO RELLANDINI - AFP
La editora especializada en moda Anna Wintour no podía faltar a la cita: a lo largo de su extensa carrera como jefa de redacción de Vogue se cruzó muchas veces con el célebre diseñador. La periodista coronó su atuendo negro con varios collares de piedras de colores y un tapado con solapa de piel
La editora especializada en moda Anna Wintour no podía faltar a la cita: a lo largo de su extensa carrera como jefa de redacción de Vogue se cruzó muchas veces con el célebre diseñador. La periodista coronó su atuendo negro con varios collares de piedras de colores y un tapado con solapa de piel STEFANO RELLANDINI - AFP
Donatella Versace, muy triste, durante su llegada al último adiós a Valentino. La diseñadora y empresaria italiana apareció con un vestido negro al cuerpo, botas altas y unos lentes de sol de gran tamaño
Donatella Versace, muy triste, durante su llegada al último adiós a Valentino. La diseñadora y empresaria italiana apareció con un vestido negro al cuerpo, botas altas y unos lentes de sol de gran tamañoHANDOUT - Valentino Press Office
"Valentino, me gusta pensar en ti ante el Señor, cosechando los frutos de la belleza que has sembrado en tantos ejemplos de vida", dijo en su homilía el sacerdote Pietro Guerini, quien ofició el funeral. "La belleza salva y produce sueños que transforman el mundo", sumó. Atentos, figuras como Donatella Versace coincidieron con sus palabras
"Valentino, me gusta pensar en ti ante el Señor, cosechando los frutos de la belleza que has sembrado en tantos ejemplos de vida", dijo en su homilía el sacerdote Pietro Guerini, quien ofició el funeral. "La belleza salva y produce sueños que transforman el mundo", sumó. Atentos, figuras como Donatella Versace coincidieron con sus palabras STEFANO RELLANDINI - AFP
Luego de la salida de los invitados de la capilla, Valentino fue enterrado en el cementerio Flaminio-Prima Porta. La ceremonia de hoy fue el corolario de dos días de capilla ardiente, por la que desfilaron más de diez mil personas
Luego de la salida de los invitados de la capilla, Valentino fue enterrado en el cementerio Flaminio-Prima Porta. La ceremonia de hoy fue el corolario de dos días de capilla ardiente, por la que desfilaron más de diez mil personasSTEFANO RELLANDINI - AFP
