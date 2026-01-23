El funeral de Valentino, en fotos: de las lágrimas de Anne Hathaway al dolor de Liz Hurley

Esta mañana, en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires en la Plaza de la República romana, se realizó el funeral de Valentino Garavani, el célebre diseñador de moda italiano que conquistó Hollywood y dejó una huella imborrable en la industria. A la cita acudieron varias figuras del mundo del espectáculo, entre las que se destacó Anne Hathaway. La actriz llegó al lugar acompañada por su marido, el también actor Adam Shulman

STEFANO RELLANDINI - AFP