El cantante R. Kelly fue declarado culpable de tráfico sexual

El cantante R. Kelly fue declarado culpable de utilizar su fama como herramienta de atracción para abusar sexualmente de mujeres y niños durante dos décadas.

Fueron en total once personas, nueve mujeres y dos hombres, quienes brindaron sus testimonios en un juicio que duró seis semanas. A lo largo de las sesiones, estas personas describieron la humillación sexual y la violencia que vivieron en manos del artista.

Después de dos días de deliberación, el jurado sentenció que Kelly es culpable de los cargos por los cuales se lo acusaba. El cantante será formalmente sentenciado el 4 de mayo de 2022, en donde podrá recibir una condena que lo lleve a pasar décadas tras las rejas.

Los fiscales acusaron a Kelly, cuyo nombre completo es Robert Sylvester Kelly, de utilizar su fama y su fortuna para atraer a sus víctimas, a quienes les prometía ayuda en sus carreras musicales. Algunos de los que cayeron en sus garras habían sido seleccionados por él mismo luego de concurrir a sus conciertos. Muchas de estas personas también testificaron que en el momento de los abusos eran menores de edad.

“Él creía que la música, la fama y la celebridad significaban que podía hacer todo lo que quisiera”, dijo la fiscal federal Nadia Shihata en una dura respuesta a los argumentos finales de la defensa que presentaron a Kelly como víctima de acusaciones falsas. “No es un genio, es un criminal, un depredador”, agregó.

En este boceto de la corte, R. Kelly, a la izquierda, durante su juicio en Nueva York bajo cargos de tráfico sexual, el jueves 26 de agosto de 2021

Según testificaron algunos periodistas que pudieron estar dentro de la sala, mientras se leía el veredicto final Kelly se mantuvo sentado inerte en su escritorio con la cara escondida detrás de un barbijo, el cual no permitía leer sus expresiones faciales.

Kelly, de 54 años, es famoso por el éxito de 1996 “I Believe I Can Fly”. Este no es el primer juicio que el artista enfrenta relacionado a abusos sexuales. Hace 13 años fue absuelto tras ser acusado de tener en su posesión pornografía infantil, además, su matrimonio con la estrella del R&B Aaliyah, en 1994, cuando ella tenía solo 15 años, causó controversia y fue declarado ilegal .

A pesar de las reiteradas acusaciones de relaciones inapropiadas con menores, sus discos y entradas a conciertos siguieron vendiéndose durante largo tiempo. Incluso después de que fue arrestado en 2002, acusado de grabarse a sí mismo en un video mientras abusaba sexualmente y orinaba sobre una chica de 14 años, muchos artistas siguieron grabando sus canciones.

El de 2019 fue el año en el que le llegó la condena pública, luego de que se emitiera un documental llamado “Surviving R. Kelly”, el cual ayudó a visibilizar su caso en pleno auge del movimiento #MeToo, dándole voz a sus víctimas y generando la pregunta de si éstas habían sido ignoradas por ser mujeres negras.