El británico contó cómo fue el proceso que lo llevó a definirse

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el cantante Sam Smith se declaró persona no binaria y pidió que para referirse a él se utilicen pronombres neutros. En vez de "he" o "she" ("él" o "ella") en inglés, solicitó que sean "they" y "them", utilizados para designar a "ellos/ellas" de manera neutra.

"Después de un largo tiempo de estar en guerra con mi género, he decidido aceptarme por quién soy en realidad, por dentro y por fuera. Estoy emocionado y me siento privilegiado por estar rodeado de personas que me apoyan en esta decisión, pero estuve muy nervioso porque me preocupa mucho lo que piensan las personas", escribió en el posteo que acompañó con una imagen con los pronombres con los que quiere ser designado.

"Entiendo que existen muchos errores alrededor de la cuestión de género pero les pido que por favor lo intenten. Espero que ahora me puedan ver como me veo a mí mismo. Gracias", finalizó. Luego continuó con una post data: "No tuve la posibilidad de hablar sobre qué significa ser no binario aún sobre un escenario pero no puedo esperar a que suceda. Así que por ahora solo espero ser visible y abierto, si tienen preguntas, haré lo posible por explicar", y contó que etiquetó a las personas, "líderes de la comunidad trans y no binaria", que lo ayudaron a él a encontrar claridad y entender todo el asunto.

Desde su debut en 2014, el británico Smith vendió millones de discos y ganó varios premios, entre ellos: cuatro Grammy, un Oscar, un Globo de Oro (los dos últimos por el tema de James Bond "Writing's on The Wall", de Spectre) y tres Billboard. The Thrill Of It All (2017), su segundo trabajo, debutó en el número uno en el Billboard 200 y también encabezó las listas de éxitos en los Estados Unidos.

¿Qué significa ser no binario?

Las personas no binarias rechazan la concepción de la sexualidad que reduce el género a los rasgos biológicos, es decir, a ser hombre o mujer y admiten la posibilidad de transitar "zonas grises" entre ese "blanco y negro". Aunque muchos piensan que se trata de un fenómeno moderno, no lo es en absoluto. Hoy se sabe que las culturas precolombinas, por ejemplo, no adherían al mismo sistema de géneros que usamos en la actualidad y admitían otras posibilidades. Actualmente, muchas culturas admiten otros géneros además de los binarios.