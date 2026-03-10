El retoque estético de Eva De Dominici que terminó con una complicación en su salud: “Se la vio en silla de ruedas”

Eva de Dominici generó preocupación por su salud luego de que fuera vista en silla de ruedas en un aeropuerto de los Estados Unidos, adonde regresó tras su estadía en la Argentina.

La actriz había estado en el país durante febrero pasado no solo para cumplir con distintos compromisos laborales, sino también para realizarse una intervención quirúrgica estética, según explicó Fernanda Iglesias luego de los rumores que comenzaron a circular sobre su estado.

“Eva de Dominici viajó en febrero a Buenos Aires a filmar un comercial y aprovechó su estadía para realizarse una mastopexia. Se trata de una operación reconstructiva de mamas. La actriz tuvo gigantomastia durante el embarazo y esta intervención es la adecuada para esos casos”, detalló la periodista en su cuenta de X.

“Lamentablemente, se complicó el cuadro porque se contagió de bronquitis y tuvo que ser asistida -más tiempo de lo esperado- por personal sanitario, en el hotel. Como tenía compromisos laborales en Los Ángeles, tuvo que regresar sin estar del todo recuperada”, explicó Iglesias sobre lo que le ocurrió a De Dominici en el período posoperatorio y aclaró que, por ese motivo “se la vio en silla de ruedas en el aeropuerto”.

En ese sentido, destacó que la exactriz de Chiquititas y Patito Feo ya se encuentra bien de salud, “retornando a su vida cotidiana en su casa de Estados Unidos”. De hecho, la actriz compartió a través de su cuenta de Instagram distintas imágenes que retratan sus actividades en Los Ángeles, desde un paseo en auto y un parate para comer donas hasta su paso por un centro estético para hacerse la manicura.

“Eva está presentando una película superimportante, Balls up, donde es la antagonista de Mark Wahlberg. Algo que la tiene feliz", concluyó Fernanda Iglesias al referirse a los próximos proyectos de De Dominici tras su visita a la Argentina.

Balls Up es una comedia de acción de Peter Farrelly, el director de la película ganadora del Oscar Green Book: una amistad sin fronteras, con Mark Wahlberg como protagonista. Según recoge Variety, el film de Amazon MGM Studios y Skydance que se rodó a mediados de 2024 en Queensland, Australia, sigue a dos ejecutivos de marketing estadounidenses que, luego de ser despedidos por desaprovechar la oportunidad de patrocinio de un cliente, deciden usar sus entradas gratis para un importante partido de fútbol. Allí, su estado de embriaguez los lleva a protagonizar todo tipo de travesuras y a convertirse en fugitivos perseguidos por todo el país.

“Estamos hablando del director de Tonto y retonto, Loco por Mary, de la película que ganó el Oscar Green Book“, dijo Eva De Dominici en una reciente entrevista con Ohlalá! sobre la posibilidad de trabajar junto a Farrelly. “Yo veía sus charlas TED y hay una en la que él dice que uno, en realidad, se puede divertir fallando, que la falla es el camino para que algo te salga bien. Y eso me acompañó durante muchos años. Entonces, una vez que quedé para esta película, me pareció una locura estar grabando con él”.

Sin embargo, señaló que, una vez en el set, la admiración le cede el paso al trabajo propiamente dicho. “Después llegué y era un poco lo mismo de siempre: el trabajo es el mismo. Entonces, te relajás, no sé si hay mucha sorpresa. Obviamente, es lindo haber visto películas, series, lo que sea, de una persona a quien uno admira o cuyo trabajo respeta, y después tener la posibilidad de trabajar con ellos. En definitiva, es lo que buscamos”, concluyó la actriz, que también compartió elenco con figuras como Bruce Willis, Pedro Pascal y Toni Colette.