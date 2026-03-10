Lily Collins recuperó su anillo de diamantes de 60 mil dólares: la increíble historia del robo y su nueva vida en Londres

Tres años después de que le robaran su anillo de compromiso en un lujoso y exclusivo spa de Los Ángeles, Lily Collins finalmente pudo recuperarlo, ya que no solamente tenía gran valor económico, sino sentimental.

Durante 2023, la actriz se mostró muy consternada luego de que le sustrajeran esta pieza “excepcionalmente rara” durante su estancia en el hotel West Hollywood Edition, ubicado en el famoso Sunset Boulevard.

Collins, de 36 años, había dejado el anillo de compromiso en un locker del hotel. Cuando regresó a buscarlo, tras haber disfrutado de una jornada de spa y relax, descubrió que le habían robado sus pertenencias, entre ellas esta pieza diseñada especialmente por su marido, el cineasta Charlie McDowell, y cuyo valor se estima en más de 60 mil dólares.

Lily Collins, feliz, con su especial anillo de compromiso

Pero, hace unos días, la protagonista de Emily en París confirmó en Instagram que el anillo había sido finalmente devuelto a través de una joyería con sede en Chicago. En una de sus historias, compartió una foto en donde se ve el diamante rosa nuevamente en su mano.

“Muy agradecida a Joe the Jeweler Chicago por ayudarme a recuperar mi anillo de compromiso original después de que fuera robado hace casi tres años. Tenerlo de nuevo en casa significa mucho para nosotros. Todavía no puedo creer que esté nuevamente en mi dedo”, escribió feliz al anunciar la noticia.

“El uno del otro”

Collins es hija del cantante Phil Collins y la actriz Jill Tavelman, y los padres de McDowell son Malcolm McDowell y Mary Steenburgen. La relación entre ellos comenzó hace seis años, tras conocerse en el rodaje de la película Gilded Rage. En septiembre de 2020, confirmaron su compromiso.

Exactamente un año después dieron el “sí, quiero” en una ceremonia íntima celebrada en Dunton Hot Springs, Colorado. “Nunca quise ser la persona de alguien más de lo que quise ser la tuya. Y ahora puedo ser tu esposa. Nos convertimos oficialmente en el uno del otro para siempre. Te amo", expresó Collins cuando compartió el álbum de fotos de su boda.

El año pasado le dieron la bienvenida a su primera hija, Tove, quien nació en enero de 2025 a través de un vientre subrogado. “Bienvenida al centro de nuestro mundo, Tove Jane McDowell”, expresó ella en redes sociales para presentarla. “Las palabras nunca podrán expresar nuestra infinita gratitud hacia nuestra increíble madre sustituta y hacia todos los que nos ayudaron en el camino. Te amamos hasta la luna y más allá…“, expresó.

En el pasado, la actriz habló sobre el dolor que le causó haber perdido su preciado anillo de compromiso, revelando que había sido diseñado por su marido pensando en ella. “Es un diamante con corte de rosa. Charlie lo diseñó con Irene, la dueña de Irene Neuwirth Jewellery”, contó en el programa Live with Kelly and Ryan.

La familia está en pleno proceso de mudarse desde Los Ángeles a Londres. Según algunas fuentes cercanas a ellos, llevan tiempo pensando en volver a Gran Bretaña, ya que Collins se “enamoró” de Londres durante las 12 semanas que pasó en el West End interpretando el thriller Barcelona, en diciembre de 2024.

Ahora, la actriz, hija del cantante Phil Collins, espera que el traslado sea definitivo, ya que está buscando colegio para Tove en la capital de Inglaterra. “Lily creció en la campiña inglesa con muchos recuerdos felices y quiere lo mismo para su hija”, dijo una persona cercana a ella. “Pero en lugar de la campiña, se ha enamorado de Londres porque allí tiene muchos amigos y familiares. Le gusta especialmente el norte, como Hampstead y Queen’s Park”.