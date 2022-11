El conductor televisivo Jay Leno sufrió quemaduras de gravedad en la cara, luego de que se prendiera fuego uno de sus autos

escuchar

Jay Leno vivió ayer uno de los momentos más desesperantes de su vida: al famoso entrevistador de la televisión estadounidense se le prendió fuego uno de sus autos mientras se encontraba en el garaje de su casa, en Los Ángeles. Como consecuencia, sufrió quemaduras de gravedad en su rostro y debió ser hospitalizado de inmediato en un centro de atención especializado .

Según informó el sitio de noticias TMZ, Leno se encontraba el domingo en el garaje, donde guarda varios de sus autos, cuando uno de ellos estalló en llamas sin un motivo aparente. El fuego llegó hasta el lado izquierdo de la cara del presentador, y si bien las quemaduras fueron de gravedad, trascendió que afortunadamente el fuego no llegó a su ojo ni a su oído.

Jay Leno, de los Late Night Shows a la pasión por los autos

Leno, quien aseguró que todavía le restan dos semanas de recuperación, se encuentra todavía internado en el Grossman Burn Center. Si bien no se sabe de forma exacta en qué condiciones quedó su rostro, TMZ publicó que es lo suficientemente grave como para que haya sido ingresado al hospital. Además, Leno canceló todos los compromisos laborales y sociales que tenía agendados para esta semana.

El accidente de Leno sucedió unas horas antes de que el periodista se presentara en la conferencia The Financial Brand, un importante evento del mundo financiero que tuvo lugar en Las Vegas. Según explicaron los organizadores el mismo día del evento, hubo una “emergencia médica muy grave” que le impidió a Leno presentarse.

“Su familia no pudo brindarnos muchos detalles, pero hubo una emergencia médica muy grave que impide que Jay viaje”, decía un correo electrónico a los asistentes, según informó la revista People. “Todo lo que sabemos es que está vivo, por lo que nuestras oraciones están con él y su familia esta noche”, completaba el correo electrónico.

La palabra de Leno

Luego del terrible hecho, el mismo expresentador de The Tonight Show se encargó de llevar tranquilidad al público. “ Tuve algunas quemaduras graves por un incendio de gasolina. Estoy bien. Solo necesito una semana o dos para volver a ponerme de pie ”, le dijo Leno a la revista Variety a través de un comunicado.

Durante el último tiempo, Leno había hablado de manera pública sobre su salud, puntualmente sobre sus problemas de colesterol. Cuando comenzó a circular la información sobre una “emergencia médica grave”, muchos fanáticos creyeron que Leno tenía un problema de salud relacionado con su colesterol. En un video publicado en 2019, Leno alentó a sus seguidores a hacerse controles de rutina.

Obama, junto a Jay Leno, conductor del popular programa <I>The Tonight Show</I> AFP

“Hay mucha gente caminando así, son como bombas de tiempo. Tienes todo este colesterol, no te das cuenta hasta que realmente llega, ¿sabes?”, dijo en ese momento. “Es como en un automóvil, si un pedazo de tierra entra en el circuito ¡boom!, no pasa más gasolina. Y eso es lo que sucede con tu corazón”, explicó.

Leno es una de las figuras televisivas más destacadas de Estados Unidos. El presentador, famoso por el tono satírico de su trabajo, saltó a la fama cuando le tocó reemplazar a Johnny Carson como presentador de The Tonight Show, en la NBC. Leno ocupó ese sillón entre 1992 y 2014, cuando dejó la posta a Jimmy Fallon.

Amor por los autos

Luego de un fallido intento de independizarse en 2009 con The Jay Leno Show, el periodista lanzó su serie de CNBC Jay Leno’s Garage en 2015, donde muestra y habla de sus vehículos.

El programa lleva siete temporadas y 88 episodios hasta el momento. Además, a partir de 2021 el conductor se convirtió en el nuevo presentador del renacimiento del ciclo You Bet Your Life. Pero eso no es todo: su amor por los motores llevó a Leno a hablar de autos y todo lo referente al mundo de los motores en las publicaciones The Sunday Times y Popular Mechanics, donde se desempeña como columnista.

Según publicó el diario español La Vanguardia, Leno posee una colección compuesta por 286 automóviles de varias marcas -además de gran cantidad de motocicletas- valuadas aproximadamente en 150 millones de dólares. Una curiosidad al respecto es que entre sus autos no hay ni una sola Ferrari.

