El conmovedor mensaje de John Travolta a su esposa Kelly Preston en el día que hubiera cumplido años

Con una imagen de su esposa sonriente en una alfombra roja, John Travolta recordó a Kelly Preston en el día en que hubiese cumplido 59 años. La actriz de Jerry Maguire falleció el 12 de julio del año pasado tras una dura batalla de dos años contra un cáncer de mama. “Feliz cumpleaños, Kelly. Te extrañamos y te amamos mucho”, escribió el actor de Pulp Fiction en su posteo de Instagram en el que recibió numerosas muestras de apoyo y mensajes con los que se recordó a Preston.

El año pasado, Travolta también le dedicó un mensaje a Preston el 13 de octubre, en esa oportunidad con imágenes de su casamiento y del de sus padres. “¡Feliz cumpleaños, querida! Encontré esta foto de mi mamá y mi papá en el día de su boda. Fue lindo ver la nuestra junto a la de ellos. Con todo mi amor, John”, escribió al compartir un collage en donde se podían ver fotos de los padres del actor y de las estrellas en el día de sus respectivas bodas.

A fines de agosto de 2020, el actor también había compartido un dulce video en el que se mostraba bailando con su hija, Ella, de 20 años. “Mi hija y yo bailando en memoria de mamá. Una de las cosas favoritas de Kelly era bailar conmigo”, remarcaba el actor en su posteo. Preston y Travolta también son padres del pequeño Benjamin, de 9 años, y de Jett, quien murió en 2009, a los 16.

John Travolta y Kelly Preston estuvieron juntos nada menos que durante tres décadas, en las que también debieron enfrentar rumores respecto a relaciones extramatrimoniales del actor. Sin embargo, todas esas versiones los unieron mucho más como pareja. Lo mismo sucedió cuando Jett, el hijo mayor de la pareja, murió como consecuencia de la enfermedad de Kawasaki.

Travolta y Preston se conocieron en el set del film Los expertos, en 1987. De todos modos, tuvieron que pasar tres años para que comenzara el romance. La actriz venía de un compromiso con Charlie Sheen, de un intenso romance con George Clooney, y de un breve matrimonio con Kevin Gage, con quien solo estuvo casada dos años. Finalmente, cuando la vida los reencontró, Travolta y Preston se casaron en 1991 en París, pero luego repitieron la ceremonia en los Estados Unidos.

Kelly Kamalelehua Smith nació en Honolulu, Hawái. Su primer trabajo en cine fue en la comedia romántica Mischief y luego formó parte de Secret Admirer, Gemelos, Jerry Maguire y The Cat in the Hat. Por otro lado, con Travolta actuó en los films Batalla final: Tierra y en 2018, en Gotti, su penúltima participación en la pantalla grande. Su película póstuma fue la comedia dramática de Jules Williamson, Off the Rails, que fue dedicada a su memoria.

La actriz falleció a los 57 años luego de darle pelea a un cáncer de mama. “Es con un gran peso en mi corazón que informo que mi hermosa mujer Kelly perdió su batalla de dos años contra un cáncer de mama. Ella enfrentó una valiente lucha con el amor y el apoyo de muchos. Mi familia y yo estaremos siempre agradecidos con los médicos y enfermeras del Centro Anderson Cancer y con todos los profesionales de la salud que la ayudaron, como así también con sus amigos y seres queridos que estuvieron a su lado”, comunicaba Travolta la triste noticia. Y añadía: “El amor y la vida de Kelly se recordarán siempre”.