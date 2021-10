Fabián Mazzei reveló cómo reaccionó la familia luego de que Toto Kirzner contó que fue abusado

El sábado pasado, con un desgarrador y sincero testimonio, Tomás “Toto” Kirzner reveló que a los siete años fue abusado sexualmente por un hombre en dos oportunidades. Poco después, Fabián Mazzei, pareja de su mamá Araceli González, contó cómo reaccionó la familia al ver en vivo el relato del joven.

El periodista Juan Etchegoyen informó en Mitre Live (por el Instagram de radio Mitre) que logró hablar con el actor tras las declaraciones que Tomás hizo en Podemos Hablar (Telefe). “Le mandé un mensaje a Fabián Mazzei para preguntarle cómo se vivió en la familia esto, Araceli hizo una carta y Flor Torrente hizo un posteo muy emocionante. Lo que me dice Fabián es totalmente comprensible”, comenzó diciendo el conductor.

Luego, continuó: “‘Prefiero no hablar sobre ese tema’, me comentó él y acá viene la información de cómo transitaron la noticia en la familia. Ha sorprendido sobre todo más por la personalidad de Toto, al cuál le mando un abrazo grande”.

En este sentido, el periodista explicó que el actor “prefirió ser cauto y no dar declaraciones sobre este tema”.

Fabián Mazzei convive con Tomás Kirzner desde que el niño tiene 10 años y tienen una muy buena relación Instagram: @fabianmazzeiok

El hijo de Adrián Suar y Araceli González contó que después de muchas charlas con su familia y sus amigos pudo aceptar lo que le ocurrió y que aprendió a convivir con su historia. Tras la emisión del programa su mamá recurrió a las redes sociales para pedir respeto para su hijo. “La valentía de denunciar desde lo trabajado tiene un valor de logro. Modificar siempre con la verdad y denunciar desde lo construido. Acá hay mamá, acá hay amor, acá hay nido, acá hay familia”, remarcó la actriz.

Por su parte, su hermana Florencia Torrente también le escribió un sentido posteo en Instagram que, entre otras cosas, decía: “Sos muy valiente bebé, sé que muchas personas del otro lado se sienten identificados/ das contigo, y seguramente junten fuerzas para sacar todo aquello que les hace daño. Valen la pena esos tres herpes. Te amo con todo mi ser.

El duro testimonio de Tomás

El sábado pasado Toto Kirzner fue uno de los invitados a PH y durante el juego en el que hay que avanzar al punto de encuentro cuando uno se siente identificado con la consigna, el actor abrió su corazón y contó que fue abusado sexualmente cuando tenía 7 años, en dos oportunidades, por el mismo hombre.

“Hay un Toto de siete años al que en determinada situación le hubiese dicho: ‘No hace falta ver a tu amigo hoy, lo podés ver otro día’. Le insistiría en que lo puede ver mañana o esperar unos días más”, empezó contando el joven, de 23 años.

El hijo de Suar y Aracelli contó que fue abusado

Fue entonces cuando, visiblemente nervioso reveló: “En dos oportunidades abusaron de mí. No sé ni cómo se dice ni como se anuncia. Mi familia lo sabe, por supuesto”.

El hijo de Suar y González enmarcó el primer episodio en un día en el que se escapó de su casa en un country para ir hasta la de un amigo suyo porque su familia no lo había querido llevar. “Estaba empecinado con llegar a la casa de mi amigo cuando me lo encuentro a él (un hombre que trabajaba en una casa del barrio privado), que lo tenía de vista por haberlo cruzado en un par de oportunidades. Estaba con un rastrillo del lado de la calle y me empezó a hablar. No se por qué pero en un momento sentí que se empezó a oscurecer todo y yo me quería ir. Me empecé a alejar, él lo empieza a notar y finalmente ocurre”, contó a corazón abierto. “No voy a entrar en detalles porque es horroroso”, aclaró.

Fabián Mazzei está en pareja con Araceli González desde 2007 y tiene una muy buena relación con los hijos de la actriz Florencia Torrente y Tomás Kirzner Instagram: @fabianmazzeiok

Toto explicó que debió cruzarse en varias oportunidades con su abusador porque frecuentaba los mismos lugares que él y todos lo conocían y saludaban. “Me acuerdo que me fui corriendo y llorando, no sabía a quién decirle. No lo vi más por un tiempo pero después volvió. El lugar en donde vivía terminó siendo una pesadilla”, confesó. Y agregó: “Ocurrió una segunda vez y después nunca más”.

Tras esta valiente revelación, el actor explicó que primero lo pudo hablar con sus amigos y, luego, con sus padres. A su vez, confió que esta situación unió a Adrián y Araceli para ver juntos cómo lo abordarían.

La primera en enterarse fue Araceli. “Salió repentinamente. Estaba mirando el noticiero con ella y con Fabi y me empieza a agarrar un ataque de pánico. Ahí mi vieja sola me dice, ‘¿te pasó algo a vos?’. Y le conté”, reveló el joven. Y aseguró que, tras buscar contención psicológica logró sobreponerse. “Ahora estoy bien con el tema, lo naturalizo bastante en mi vida cotidiana”, explicó.

Respecto de por qué decidió contarlo en este momento, indicó: “Decirlo acá me juega en contra, ¿lo habré dicho bien o mal? No se de qué va a servir que lo diga, pero quizás porque ahora estoy tan tranquilo con el tema lo puedo contar libremente”.