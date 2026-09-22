El conmovedor mensaje de Puli Demaría a su exmarido fallecido: “Te extrañamos”

Con una emotiva publicación en las redes sociales, Puli Demaría recordó a su exmarido Matías Corti Maderna, fallecido una década atrás. La DJ compartió varias fotografías del padre de dos de sus hijos, Sylvestre y Santos, y reflexionó sobre el paso del tiempo y el sentimiento hacia los seres queridos.

“Diez años. Y elijo recordarte así...”, comienza la dedicatoria, que acompañó de una especial selección de imágenes con las que repasó distintos momentos compartidos en familia. En el texto, la DJ explica que la fecha volvió a enfrentarla con una pérdida que, pese al paso de los años, sigue presente en su vida. “Me cuesta escribirlo porque, aunque el calendario diga que pasó tanto tiempo, hay ausencias que no se miden en años”, expresó.

La reflexión estuvo atravesada también por el actual presente de sus hijos, que eran chicos en el momento de la muerte de su papá. “En estos diez años pasó una vida entera. Nuestros hijos crecieron, se hicieron hombres, atravesaron sus propias alegrías, aprendizajes y búsquedas... y qué orgullo ver en quiénes se están convirtiendo”, escribió.

La DJ recordó al padre de sus hijos a diez años de su muerte Instagram

La empresaria también habló de los sentimientos que la invaden al recordar a quien fue su pareja. “Hoy siento nostalgia por lo que fue y un amor inmenso, porque hay personas que siguen habitándonos para siempre”, señaló. Y sumó: “Aprendí que el tiempo transforma. Que la ausencia, con los años, puede convertirse en recuerdo, en una señal, en una parte de nuestros hijos o en una presencia difícil de explicar”.

Demaría junto a su expareja, Carolina "Pampita" Ardohain y su grupo de amigos Instagram

Para Demaría, una parte de esa presencia permanece en sus hijos, quienes aparecen junto a ambos en varias de las fotos familiares compartidas en el posteo. “Hoy no quiero buscar palabras perfectas. Solo quiero decir que pasaron diez años, que seguís formando parte de nuestra historia y que hay un lugar que siempre va a ser tuyo”, expresó la organizadora de eventos. Finalmente, el homenaje se dirigió directamente a Matías Corti Maderna con una frase que resume el sentimiento de sus allegados ante la pérdida: “Te extrañamos, Mati”.

La publicación recibió numerosos comentarios de afecto por parte de amigos y seguidores, que acompañaron a Demaría en esta fecha especial. Entre las personas que reaccionaron al posteo estuvieron Pampita, amiga íntima de la DJ, y otras figuras del ambiente como Anamá Ferreira y Sabrina Garciarena.

“Fue el peor golpe de mi vida”

Demaría y el padre de sus hijos ya estaban separados al momento de la muerte de su expareja. Sin embargo, la DJ siempre destacó la buena relación que mantenían y lo unidos que estaban como familia. “Mi primer marido murió de una manera muy trágica. Yo ya no estaba casada con él, pero comíamos los sábados todos juntos. Fue el peor golpe de mi vida”, llegó a revelar tiempo después.

Tras la pérdida de cuatro embarazos y fruto de aquel matrimonio, nacieron sus dos hijos mayores, Silvestre y Santos. Más tarde, al separarse, Puli rehizo su vida junto a Martín “Chule” Bernardo, de quien se separó en 2020 y con quien tuvo dos hijos más, Florián y Félix.

Años atrás, en diálogo con el programa LAM (América TV), la empresaria hizo mención a su amistad con Pampita y contó cómo su amiga la acompañó en aquel momento. “Hace cosa de tres años murió mi primer marido de una manera trágica. Nos enteramos de noche; Pampita estaba haciendo una suplencia en el Bailando... y a eso de la una de la mañana vino a mi casa para acompañarme”, reveló entonces.

Además, la DJ hizo hincapié en cómo la modelo la ayudó a contener a sus hijos: “Le explicó todo sobre el duelo y para mí, ver a mi mejor amiga sentada ahí, hablándole desde su dolor a mi hijo de 14 años... Esas son las cosas que nos unen y nos hacen amigas”, afirmó.