Puli Demaria y el motivo de su alejamiento de la televisión: “Quería salir un poco del lugar de ‘la amiga de Pampita’”

El 2020 fue un año difícil para Puli Demaría. La DJ y actriz, que ganó mucha popularidad gracias a su amistad con Pampita, enfrentó la pandemia con sus cuatro hijos en casa, dejando su trabajo en televisión y atravesando una separación que se terminó de concretar en el mes de noviembre.

“El año pasado fue un año bisagra para muchos. Yo tuve la suerte de poder encuarentenarme en Pilar, por eso se complicó lo de ir a la tele”, dijo en conversación con telefónica con el programa Esto no es Hollywood, de Mucha Radio FM 89.5, al hablar sobre su salida del programa Pampita Online, donde era panelista. “Tengo cuatro hijos, el mayor se recibía, estábamos todos con mucho más miedo que hoy, era como mucha cosa. La verdad es que se me empezó a complicar con los chicos, los zooms, el colegio, y como yo iba solo una vez por semana al programa, en un momento me dieron ganas de dejarlo y guardarme un poquito”, explicó.

Según Demaría, a pesar de estar en el medio, nunca terminó de adaptarse al juego que propone la televisión. “Sentí que tenía mucha exposición. Creo que no soy material de tele, no aprendí nunca el juego. El programa de Caro me encanta, es un lugar en donde se puede ser uno mismo, pero el coletazo de lo que implica estar ahí venía igual y no me lo supe bancar”, aseguró.

“Todo se volvía muy personal, no era parte de mi esencia como persona. Me afectaba y afectaba a mi familia, y en la vida a veces hay que tomar decisiones para estar bien. Gracias a Dios tengo un trabajo que amo, que es pasar música, y dedicarme a eso fue una decisión sabía”, le contó a Fernanda Iglesias.

La DJ también expresó que por ahora no tiene deseos de volver a los medios: “No se si volvería a la tele. A mí me cuesta un montón, si bien soy DJ y estudié teatro siempre, no soy periodista. En un momento me encontré incómoda al hablar ¿Cómo puedo estar yo hablando de los demás en la televisión si a mí no me gusta que hablen sobre mis cosas?. El periodista entiende el juego, el entrevistado entiende a lo que se somete, pero a mí me cuesta”.

“Sigo con mi trabajo de hormiga, pudiendo demostrar con hecho lo que hago, porque también quería salir un poco del lugar de ‘la amiga de Pampita’”, agregó sorprendiendo con su declaración. “Ella es mi amiga y la amo, no me molesta que me reconozcan así, está buenísimo, pero me paro del lado del espectador y pienso, ¿a quién le importa la vida de la amiga de Pampita?”.

Según Demaría, su vida profesional y el reconocimiento que le llega gracias a eso la llena mucho más. “Ser ‘la amiga de’ es espectacular, pero así como soy amiga de Pampita soy amiga de otras. En un momento caduca esa etiqueta, porque ya estamos grandes”, reflexionó.

Su separación

A finales de noviembre, Puli anunció que se separaba de su marido y padre de sus dos hijos menores, Martín Chule Bernardo, con quien estuvo en pareja 15 años. “Toda separación duele un montón. Es como que el futuro se te cierra y hay que rearmarse, reconstruirse. Decir ‘esta es la nueva vida’ es doloroso”, explicó a corazón abierto. “Con hijos cambia absolutamente todo y la prioridad siempre son ellos”.

La artista no tuvo inconvenientes en admitir que está atravesando un momento complicado, y aseguró que todo lo que se ve en las redes no siempre es un fiel reflejo de lo que realmente pasa. “Instagram no es la realidad. Yo trato de poner en mis redes cosas lindas, porque es lo que me gusta transmitir, pero estoy triste. Estoy atravesando un duelo, por eso también me guardé mucho”, aseveró.

