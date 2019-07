El conmovedor mensaje de Eugenia Tobal en el que revela el nombre de su hija

Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2019 • 14:42

Feliz con su dulce espera, Eugenia Tobal ha estado compartiendo la evolución de su embarazo en las redes sociales con sus seguidores. Tras contar que estaba embarazada y que era una nena, ahora llegó el momento de anunciar su nombre: se llamará Ema y la actriz explicó las razones detrás de la elección en un conmovedor posteo en el que invoca al libro Mujeres que corren con lobos, de Clarissa Pinkola Estés.

"Ser fuerte no significa ejercitar los músculos y la flexión. Significa encontrarse con lo luminoso de uno y no unir, viviendo activamente con la naturaleza salvaje de una manera propia, implica ser capaz de aprender, ser capaz de sostener lo que sabemos. Significa sostenerse y vivir", escribió Eugenia en Instagram con una foto de su panza en la que se lee Ema. "EMA es el nombre que elegimos para nuestra beba... EMA significa fuerza, mujer con fortaleza. Si algo tendrá en su ADN es justamente fuerza. Fuerte es quien encara, quien no huye, quien muestra sin miedo su identidad, no se rinde y es capaz de vivir con alegría y coraje. EMA ES NUESTRA BEBA", dijo y arrobó a La Manada, la cuenta de la organización que dirige su pareja, Francisco García Ibar, un refugio de mascotas.

Eugenia y Francisco están juntos desde hace casi dos años, y en junio pasado anunciaron que esperaban una hija.