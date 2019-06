La actriz, de 43 años, confirmó la noticia en el programa El Espectador

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de junio de 2019 • 15:22

Eugenia Tobal está embarazada de tres meses, así lo confirmó ella misma hoy. "A la primera persona que le conté fue a mi mamá. Fue la única. Justo estaba internada y necesitaba un golpecito de emoción", dijo la actriz de 43 años en el programa El Espectador de CNN Radio. Y sumó: "Estoy aliviada. Fueron tres meses de muchísima ansiedad, lo sufrí mucho hasta llegar a esta instancia. Igual no dejo de sufrir porque me imagino que va a ser de ahora por siempre y que cada ecografía y estudio es un tema. Pero ya estamos, pasamos el primer trimestre".

En pareja con Francisco García Ibar, el dueño de La manada, un refugio de mascotas, desde hace casi dos años, Tobal decidió mantener la noticia bajo 7 llaves hasta llegar a la semana 12. "Cuidamos mucho, guardamos todo con prudencia. Nosotros tenemos esa desventaja, los que somos más conocidos, pero ustedes son rápidos", dijo [en referencia a lo rápido que se hizo el conductor Ángel De Brito de la noticia].

Eugenia y Francisco llevan casi dos años juntos Crédito: Gerardo Viercovich

Sobre su relación con Francisco, contó: "Empezamos con una relación de amistad y nos fuimos enganchando y terminamos enamorándonos. Nos conocimos por Romeo, mi perro fue el celestino. Mariano Zabaleta me había pasado el dato de La Manada. Fue todo de casualidad, sin esperarlo. Tenemos una relación muy sana, linda, compañera". Y sumó: "Ahora, con el diario del lunes, siento que las cosas suceden cuando tienen que suceder. Muchas veces los tiempos de uno no son los de la naturaleza. Cuando uno hace las cosas bien tiene que venir algo bueno. Llega en un buen momento".

Además, la actriz, que ocho años atrás perdió un embarazo fruto de su relación con Nicolás Cabré -de quien se separó en medio de un escándalo-, reveló que estaba pensando al momento de conocer a su novio en convertirse en madre soltera. "En ese momento estaba decidiendo la maternidad sola con tratamiento, como es una opción hoy armar familias así. Le conté todo a él, yo estaba como un caballo: no miraba para ningún lado y él ahí acompañando. Hasta que dijimos ´¿qué pasa acá?´ Me parece que es de a dos no de a uno", detalló la actriz, quien destacó los avances de la ciencia en torno a la posibilidad de ser madre.

Si bien está feliz con la noticia, Eugenia aún no pensó en nombres. "No tenemos nombre definido. Está todo muy fresco. Uno se limita hasta no saber que está todo bien. Estamos recién cayendo. Lo vivimos así a medias como no pudiendo disfrutar hasta saber que estaba todo bien, uno se limita para no ilusionarte al 100%. Hay seis meses de tiempo", aseguró.

Parte de su miedo tenía que ver con que hace un tiempo habían detectado que padece trombofilia. Aunque contar con el diagnóstico fue clave para realizar los pasos recomendados para que el embarazo siguiera su curso y llegue a término.

El mensaje de Tobal en Instagram

Poco después de confirmar su embarazo, Tobal decidió postear una imagen suya, feliz, junto a García Ibar. "Nada más emocionante y hermoso que confirmar que vamos a ser padres. Fueron meses de mucha ansiedad y temores también ... Hoy a la distancia entiendo que sólo hay que comprender los tiempos de la vida. Que las cosas suceden, si tienen que suceder, cuando es el momento indicado, que desear con el corazón es imbatible y estar rodeado de amor es lo que sostiene y da fortaleza. Tengo al hombre más maravilloso del mundo que complemento mi vida y hoy juntos hacemos camino al andar. Te amo, amor", escribió.

Y siguió: "Tenemos familias maravillosas que hoy se conforman en una, y muy potente... Tenemos amigos de fierro, y ¡hoy también tenemos la bendición más hermosa en camino! Son muchas emociones. Sólo decirles ¡GRACIAS a todos por los mensajes hermosos de AMOR, BENDICIONES y BUENOS DESEOS!".

Eugenia Tobal, embarazada de tres meses - Fuente: Ciudad Magazine 01:24

Video