Eugenia Tobal y el esperanzador mensaje a las mujeres que quieren ser madres

Desde que anunció al mundo que está embarazada, Eugenia Tobal no puede contener su felicidad. Además de disfrutar de este momento único de su vida, la actriz se ocupa de transmitir esperanza a todos aquellos que desean la paternidad tanto como lo hizo ella, asegurando que todo es posible.

A través de las historias de Instagram, Tobal respondió algunas preguntas de sus seguidores y envío buena energía a todos los que la leen. "Tengo 40 y estoy sola. Pero me das la esperanza de que algún día llegue la bendición. ¡Felicidades!", le escribió una mujer y ella no dudó en contestarle y darle ánimo. "Fuerza, a no bajar los brazos. Se puede, como lo elijas. Si lo elegís, se puede. La edad está en el DNI".

Otra chica le comentó que ella misma tiene trombofilia, pero que está embarazada en este momento y disfrutando de que todo sale bien. "Acá una embarazada con trombofilia. Te mando mucha buena vibra. Sí, se puede", le escribió su seguidora.

"Sí, se puede, y ojalá muchas mujeres puedan acceder al análisis sin tener que pasar por tanto dolor de pérdidas. Yo lo puedo hacer por mi obra social y porque mi médico inmediatamente me mandó a realizar el estudio, pero todas tendrían que poder hacerlo. ¡Ley de trombofilia ya!", expresó Eugenia.

Hace ocho años, la actriz había perdido un embarazo de nueve semanas cuando estaba casada con Nicolás Cabré. "Todos los que tengan ganas de seguir intentando, que lo hagan. A no bajar los brazos", aseguró Eugenia al ser consultada por la prensa sobre su embarazo de tres meses, al que llegó después de varios intentos.

Hace unas semanas, la actriz de 43 años había celebrado la noticia con un sentido posteo en Instagram, que confirmaba la primicia que había dado Ángel de Brito en la radio.