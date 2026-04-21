El conmovedor posteo de Lucía Puenzo para despedir a su padre, Luis Puenzo: “Te amamos”

Lucía Puenzo compartió un emotivo posteo en sus redes sociales: la directora le dedicó unas sentidas palabras a Luis Puenzo, su padre, el hombre que le transmitió la pasión por el cine y que falleció este martes, a sus 80 años, en la Ciudad de Buenos Aires.

“Te amamos, Luigi”, escribió en Instagram la directora de películas como XXY, El niño pez y Wakolda debajo de una serie de fotos familiares que rescatan la memoria y el trabajo del hombre detrás de la película argentina ganadora del Oscar La historia oficial (1985).

Luis Puenzo logró contagiarle su vocación a su familia y construyó un legado familiar que trasciende su vida. Estuvo casado con la productora Nora Rousseaux y fue padre de cuatro hijos: Lucía, Nicolás, Sebastián y Esteban, todos estrechamente vinculados con el ámbito artístico.

“Creo que en lo que me ha influenciado en la manera en la que fuimos criados. Somos cuatro hermanos y los cuatro hacemos cine. Así que, alguna marca ha dejado en nosotros. Crecimos en sus rodajes, una de sus películas se filmó en nuestra casa, y siempre vimos que el cine era una manera apasionada y divertida de vivir”, le decía la directora al diario español El País, algunos años atrás.

A la publicación de la destacada guionista y directora se sumó Leonardo Sbaraglia que también compartió una postal junto a ganador del Oscar. El actor, que trabajó junto a Luis Puenzo en La puta y la ballena, estrenada en el año 2004, acompañó la foto con sentidas palabras: “En Bolivia, cuando encontraron los restos de Ernesto Guevara. Cuando casi hacemos Mambo tango que luego fue Diarios de motocicleta. Te vamos a extrañar Luis querido“.

Leonardo Sbaraglia compartió una imagen junto a Luis Puenzo, como recuerdo a su legado

Nacido en la ciudad de Buenos Aires el 19 de febrero de 1946, Puenzo inició su carrera profesional en el ámbito de la publicidad en la década de 1960. Consiguió trabajo como dibujante en la agencia Gowland, donde se convirtió después en redactor publicitario, para pasar en poco tiempo a formar parte de la agencia creada por David Ratto. Próximo a esa oficina se encontraba el estudio del cineasta publicitario Alejandro Castro, a quien Puenzo le acercó sus primeros guiones. En poco tiempo fundó su empresa: Luis Puenzo Publicidad, con la que se convertiría en referente del sector.

De esos juveniles años surgieron sus deseos de convertirse en director. Su primer proyecto cinematográfico fue La mitad, sobre la primera fundación de Buenos Aires, una idea que lo unió por primera vez a la guionista Aída Bortnik, aunque no consiguió superar la etapa del guion inicial.

Su debut como director y guionista de largometrajes se produjo en 1973 con Luces de mis zapatos, una película infantil protagonizada por Pipo Pescador y Norman Briski. Posteriormente, participó en la dirección del corto Cinco años de vida como parte del largometraje colectivo Las sorpresas (1975).

Luis Puenzo, un emblema del cine nacional Ignacio Sanchez - Archivo

El reconocimiento internacional llegó con el estreno de La historia oficial, que dirigió y coescribió junto a Bortnik. La película, protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio, abordó la temática de las apropiaciones de menores durante la última dictadura militar argentina.

La obra obtuvo múltiples galardones, destacándose el premio Oscar a la Mejor película extranjera en 1986, el primero en la historia del cine argentino. En esa misma ceremonia, Puenzo y Bortnik recibieron la nominación al Oscar en la categoría de Mejor guion original. Además, el film fue premiado en el Festival de Cannes, ganó el Globo de Oro a Mejor película en lengua no inglesa y obtuvo el premio Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.

Norma Aleandro y Luis Puenzo posan con Jack Valenti y el Oscar que convirtió a La historia oficial en la primera película argentina en ganar la estatuilla

Tras La historia oficial, Puenzo continuó su carrera de director y guionista con títulos como Gringo viejo (1989), adaptación de la novela del escritor Carlos Fuentes, una producción internacional que contó con las actuaciones de Jane Fonda, Gregory Peck y Jimmy Smits, ambientada en los años de la Revolución Mexicana; La peste (1992), basada en la novela homónima de Albert Camus, donde adaptó el guion y dirigió a un elenco encabezado por William Hurt, Robert Duvall y Raúl Juliá, y La puta y la ballena (2004), largometraje rodado entre la Argentina y España protagonizado por Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón.

Por otro lado, Puenzo tuvo participación activa en la política audiovisual argentina. En 1994 participó de la redacción de la Ley de cine (ley Nº 24.377/94), que establece la autarquía del Incaa y la forma de financiamiento, lo que dio un impulso a la producción de películas. Fue también uno de los miembros fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, en 2004.

Entre finales de 2019 y abril de 2022, se desempeñó como presidente del Incaa. Si bien Puenzo aspiraba a permanecer en el cargo en lo que quedaba del gobierno de Alberto Fernández, la Casa Rosada tomó la decisión de apartarlo a raíz de protestas de empleados y actores, que criticaban su gestión.