Leo Sbaraglia contó que tuvo que ir al psicólogo tras su rodaje con Pedro Almodóvar

Leonardo Sbaraglia es, sin duda, uno de los nombres esenciales del cine hispanohablante, con una extensa y premiada trayectoria, del mismo modo que lo es Pedro Almodóvar en el detrás de cámara. Aunque la unión de estos dos genios del séptimo arte es muy esperada por sus respectivos fanáticos, el actor admitió el impacto emocional que le provocó filmar con el director español.

Leonardo Sbaraglia se sinceró sobre cómo es trabajar con Almodóvar (Foto: Captura YouTube)

El reconocido intérprete se encuentra en España, donde protagoniza la obra Los días perfectos, de Jacobo Bergareche en el Teatro La Latina -adaptación del libro que dirige Daniel Veronese-. Allí también está en pleno rodaje de Amarga Navidad, la nueva película del aclamado cineasta español que se estrenará en 2026.

Leonardo Sbaraglia es uno de los nombres esenciales del cine de Hispanoamérica, con una trayectoria extensa y muy reconocida Fabián Marelli

“Él te pide algo tan preciso, tan preciso y algo que él quiere... Es un genio. O sea, realmente creo que es un genio total, eh. Y claro, él quiere ver esa pincelada que él sueña y que él necesita. Entonces, claro, no le puedes dar otra”, expresó Sbaraglia sobre Almodóvar en el pódcast La Script, el cual está dedicado exclusivamente a la industria cinematográfica.

Y continuó: “Él no quiere otra, quiere esa. Entonces, claro, por momentos te sientes muy exigido y muy presionado. Bueno, ¿querías ser actor? Bueno, ahí tienes... Lo tienes que hacer, lo tienes que lograr. Tienes que tener esa especie de temple brutal”, se sinceró sobre el reto que enfrenta al ser parte de un proyecto del creador de éxitos como Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), Todo sobre mi madre (1999), Hablé con ella (2002) y Volver (2006).

Pedro Almodóvar aclanzó el éxito dentro y fuera de España MICHAEL TRAN� - AFP�

“Fue muy difícil. Nosotros los argentinos hacemos mucha terapia y mi terapeuta me dice: ‘Bueno, ¿querías ser actor? Ahí tenés, ¿no?’“, lanzó entre risas el actor. ”Pedro te pide que hagas eso que es como casi pegar un salto mortal y pasar por el centro de una aguja, como de un ojal. Quizás tienes una oportunidad y tienes que en esa especie de pirueta mortal pasar por ahí“, completó.

El nuevo proyecto del español inició el rodaje en junio de este año y cuenta con actores como Bárbara Lennie, Victoria Luengo y Patrick Criado. Según reveló la compañía El Deseo, (productora cinematográfica y televisiva española fundada por los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar en 1985), la filmación se desarrolla entre los paisajes de Lanzarote y Madrid bajo el respaldo de Warner y Movistar Plus+.

En cuanto al film, Amarga Navidad explora el complejo proceso del duelo a través de Elsa (interpretada por Bárbara Lennie), una directora de publicidad. La trama se desencadena tras la muerte de su madre en un puente largo del mes de diciembre. Para evitar enfrentar la ausencia, Elsa se refugia ciegamente en su trabajo, en lo que se convierte en una huida hacia adelante que le impide transitar el dolor. Una crisis de pánico la obliga a detenerse y buscar un respiro.

Imágenes del rodaje de “Amarga Navidad” la nueva película de Pedro Almodóvar. Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim @warnerbrosspain

La protagonista decide viajar a Lanzarote con una amiga, por lo que deja a su pareja en Madrid. Paralelamente, la historia de Elsa y otros personajes se entrecruza con la del guionista y director de cine Raúl Durán (el papel de Leonardo Sbaraglia), lo que permite al cineasta reflexionar sobre cómo la vida y la ficción se unen de forma indisoluble, e incluso dolorosa.